Aus den Sperrholzresten der vergangenen Jahre erschaffen Gertie Trautvetter und Ulrich Wolff in ihrem Grasberger Atelier einen üppigen Regenwald. (Fotos: Christian Kosak)

Grasberg. Der Dschungel wächst hoch über Grasberg. Jeden Tag ein Stück mehr. Zwei steile Holztreppen steigen Gertie Trautvetter und Ulrich Wolff dafür hinauf in ihr Atelier direkt unterm Dach der alten Seehauser Mühle. Seit Wochen arbeiten die beiden Grasberger Maler am Bühnenbild für die diesjährige Produktion der Freilichtbühne Lilienthal. Die heißt „Das Dschungelbuch“ und dementsprechend präsentiert sich das Atelier in Moosgrün, Forstgrün und anderen Nuancen der Farbe, die wie keine andere einen üppigen Urwald verheißt. Und weil die Freilichtbühne in diesem Jahr schon jede Menge Geld für den Umbau ausgibt, sagten sich die Bühnenbildner, dass sie doch ein wenig sparen könnten. „Wir haben einfach mal die Reste verwendet“, erzählt Uli Wolf. Aus den übriggebliebenen Sperrholzstücken vergangener Produktionen erschaffen sie nun das Blattwerk des Lilienthaler Bühnendschungels. Um die 500 Stück, alle von Hand gestaltet.

Noch malt Gertie Trautvetter große Blätter auf große Holzplatten. Daneben liegen fertige Palmen mit grün-buntem Blattwerk, das an einen Regenbogen erinnert, und an der Wand lehnen transportbereit in Einzelteile zerlegte Palmen und aufgeschichtete Steine. Das soll bald schon zur Bühne gehen und das ergibt den Hintergrund, auf den später alle Blätter getackert werden sollen. Wie das komplette Bühnenbild aussehen wird, zeigen Entwürfe neben Trautvetter: die Affenstadt mit ihren Ruinen, ein anderes Bild mit Rutsche und einer Lianen-Schaukel. All das wird an beiden Seiten von nachempfundenen Buchdeckeln eingefasst und Uli Wolf zeigt, dass der gesamte Bühnenhintergrund die Form eines aufgeschlagenen Buches andeutet. Schließlich heißt das Stück „Dschungelbuch“.

Technik der alten Meister

Fünf Schablonen haben Trautvetter und Wolff für das Urwaldlaub entworfen. Genau gezählt haben sie die Blätter nicht. Gesägt hat sie der Bühnentechniker Chris Henche in seiner Werkstatt. Noch lehnen die grün grundierten Rohlinge an der Mühlenwand. Wie der Hintergrund werden darauf die Motive zunächst mit Weiß gemalt. Das lässt sie am Ende mehr leuchten und schafft Tiefe, erklärt Wolff diese Technik, derer sich schon die alten Meister wie Rembrandt und Rubens bedienten. Anschließend folgen die Farbschichten und weil das gesamte Bühnenbild einem Buch nachempfunden ist, werden sie – wie bei einer Buchillustration – mit Schwarz Schatten und Akzente setzen, für noch mehr Tiefe. Damit nicht genug. Die angetackerten Blätter erhöhen den dreidimensionalen Effekt des Bühnenbilds nochmals. Und der positive Nebeneffekt: „Alle Reste sind weg“, freut sich Ulrich Wolff.

Alle Reststücken, die seit Jahren im Hof hinter der Bühne lagerten, seien aufgebraucht. Neue Platten brauchte es diesmal keine. Zum Vergleich: Für die Kulisse der Spielzeit 2018 waren 60 Sperrholzplatten zu 2,40 mal 1,20 Meter angeschafft worden. Das waren große Flächen. „Das ist schnell bemalt“, meint Ulrich Wolff.

Hunderte Einzelteile

Diesmal aber haben sie noch einige Hundert Blätter vor sich. Bei Gertie Trautvetter erzeugt das keinerlei spürbare Hektik. „Das ist die kleinere Arbeit“, sagt sie gelassen und rollt weiter mit der weißen Walze geschwungene Blätter auf die Sperrholzplatte am Boden. So werde sie später auch jedes einzelne Blatt bemalen. Im Stehen, mit der Walze. Das schont den Rücken. Ulrich Wolff hat das Rentenalter schon erreicht. Ihres ist nicht mehr weit.

Seit 1992 tragen die Bühnenbilder der Lilienthaler Freilichtbühne, abgesehen von einer rund siebenjährigen Pause, die Handschrift der beiden Wahl-Grasberger. Seit 25 Jahren wohnen sie im Dorf, und mit dem Orgelzaun vor der Kirchengemeinde hat Ulrich Wolff auch da Akzente gesetzt. Gerade zieht das Paar auch von einem Ende Seehausens an das andere Ende, neben der Arbeit an zwei Bühnenbildern. In Braunschweig haben sie vor Kurzem Premiere gefeiert. Das Lilienthaler Dschungelbuch wird am 15. Juni erstmals aufgeschlagen. Danach wollen sie mehr Zeit in ihren neuen Ateliers verbringen. „Unsere Köpfe sind voll von Bildern und Projekten“, erzählt Wolff.

Da gibt es auch genug neue Ideen für ein weiteres Bühnenbild zum Dschungelbuch. Zweimal hatten sie es schon für ein Tournee-Theater entworfen und gebaut, zweimal für feste Bühnen. „Wir bemühen uns, jedes Mal mit einer anderen Handschrift zu arbeiten“, sagt Wolff. Außerdem habe jeder Regisseur andere Vorstellungen und es sei unterschiedlich, ob ein Bühnenbild für ein festes Haus oder ein Tourneetheater konzipiert sei. Und es macht einen Unterschied, ob ein Bühnenbild für zwei Stücke kompatibel sein muss, so wie für gewöhnlich auf der Lilienthaler Freilichtbühne. Als Ulrich Wolff kurz nach dem Spielzeitende im vergangenen September hörte, dass es wegen des großen Umbaus in dieser Spielzeit nur ein Stück geben soll, hatte er die Idee. Er schaute sich die Holzstapel hinter der Bühne an und meinte: „Da machen wir eben einen Dschungel draus.