Als erste Person im Landkreis Rotenburg bekam die 78-jährige Ingelore Ernst vom mobilen Team des Landkreises die Impfung gespritzt. Die Rentnerin wohnt im Seniorensitz „Zwei Eichen“ in Selsingen, in dem am Neujahrstag weitere 27 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Virus geimpft wurden. (LANDKREIS ROTENBURG)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Der Impfstart im Landkreis Osterholz verzögert sich offenbar doch nicht. Wie eine Sprecherin der Behörde am Wochenende mitteilte, sollen die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus planmäßig am Montag, 4. Januar, in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet beginnen. Das Land Niedersachsen habe eine erste Lieferung gegenüber dem Landkreis verbindlich zugesagt. „Damit ist der Impfbeginn des Landkreises Osterholz nicht von den Lieferschwierigkeiten des Impfstoffes betroffen“, sagte Sprecherin Jana Lindemann. Zunächst sollen zwei mobile Impfteams, die aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und einer Verwaltungskraft bestehen, im Kreisgebiet unterwegs sein.

Wann mit einem Start des Impfzentrums in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck gerechnet werden kann, ist weiterhin nicht geklärt. „Das Land Niedersachsen hatte zunächst beabsichtigt, ab Mittwoch, 6. Januar, Terminvereinbarungen entgegenzunehmen, musste dies aber angesichts der bestehenden Lieferengpässe wieder zurücknehmen“, so Lindemann.

Unterdessen startete der Landkreis Rotenburg bereits am Neujahrstag mit den ersten Impfungen. Im Seniorensitz „Zwei Eichen“ in Selsingen wurden 28 Bewohnerinnen und Bewohner und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Virus geimpft. Als erste Person im Landkreis bekam die 78-jährige Ingelore Ernst vom mobilen Team des Landkreises die Impfung gespritzt. „Ich bin sehr froh, dass wir in der Lage waren, mit den Impfungen beginnen zu können. Meine Mitarbeiter und das Team im Impfzentrum um Chris Knoblauch haben in den letzten Wochen einen wirklich tollen Job gemacht", teilte Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann mit.

Er wies darauf hin, dass zunächst die Impfungen durch die mobilen Teams in besonders gefährdeten Bereichen erfolge. „Angesichts der zur Verfügung stehenden Menge des Impfstoffs hat das Land die Terminvergabe für die Impfzentren noch nicht gestartet. Deshalb bitte ich noch um ein wenig Geduld.“ Die Termine für die Impfungen in den Impfzentren werden vom Land Niedersachsen vergeben. Seit Mitte Dezember beantwortet es unter der Telefonnummer 0800 99 88 665 allgemeine Fragen zur Impfung. Sobald feststehe, so die Rotenburger Kreisbehörde, ab wann ausreichender Impfstoff zur Verfügung stehen werde, könnten über die Hotline auch Impftermine vereinbart werden. Das Land wolle die Öffentlichkeit informieren, sobald diese Termine vergeben werden. Zur Anmeldung soll dann auch eine Onlineplattform zur Verfügung stehen, heißt es.