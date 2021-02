Jetzt geht's los. In der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck könnte am Montag die erste Impfdosis verabreicht werden. (Patrick Pleul/dpa)

Landkreis Osterholz. Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus können im Impfzentrum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck voraussichtlich ab Montag, 15. Februar, erfolgen – in begrenzter Anzahl, wie die Osterholzer Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Wer es seit dem Anmeldestart vom 28. Januar geschafft hat, sich auf die Warteliste des Landes setzen zu lassen, soll in den kommenden Wochen bis in den März hinein seine Termine vom Land angeboten bekommen.

Außerdem sollen demnächst auch direkt erste Termine telefonisch oder per Internet buchbar sein. Das aber hängt vom Nachschub ab. Ein stabiler Betrieb werde erst innerhalb des zweiten Quartals möglich sein, hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der vergangenen Woche beim sogenannten Impfgipfel erklärt.

Für die nähere Zukunft dämpft Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann daher auch die Erwartungen: „Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage hat das Land Niedersachsen mitgeteilt, dass es weiterhin zu teilweise erheblichen Wartezeiten kommt.“ Auch prioritär zu impfende Personen auf den Wartelisten müssten damit rechnen, dass die Termine mit den Impfangeboten zunächst sehr schnell vergeben sein werden. Zwar will das Land die Wartelisten nun vorrangig abarbeiten, doch wegen der Lieferengpässe seien die Terminkapazitäten nach wie vor knapp, so Lindemann.

Zuerst können sich Menschen impfen lassen, die älter als 80 Jahre sind; ferner Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sowie medizinisches Personal von Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten sowie sensiblen Bereichen wie Palliativmedizin, Onkologie und Transplantationen. Kreisweit sind das etwa 8300 Menschen.

Angekündigt wurden laut Kreisverwaltung vom Land Niedersachsen bis Ende März etwa 5500 Dosen für Erstimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff und etwa 100 Dosen für Erstimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff. Außerdem rechne man mit 4500 Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca. Alles steht und fällt damit, dass zumindest diese Lieferungen nun auch planmäßig eintreffen.

Das Impfzentrum in der Kreisstadt könne ab nächster Woche zunächst einmal wöchentlich bis zu 900 Termine für Erstimpfungen anbieten, teilte Lindemann weiter mit. „Die Anzahl der Termine kann aber je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe nach unten abweichen oder bei erhöhter Belieferung auch nach oben anzupassen sein.“ Die Kreisverwaltung werde beim Betrieb so oder so „flexibel nachsteuern“ müssen. Ein Teil der Vakzine werde auch noch bei den mobilen Teams benötigt.

Die Mitglieder dieser mobilen Einheiten impfen seit dem 4. Januar die Bewohnerinnen, Bewohner sowie die Beschäftigten der Alten- und Pflegeheime direkt in den Einrichtungen. Ein entsprechendes Angebot hat der Landkreis Osterholz im Dezember für rund 2700 Personen gemacht. Bis zum Montag wurden 1029 Menschen mit beiden Impfungen versorgt, weitere 1215 haben zumindest schon mal die Erstimpfung erhalten.