Landkreis Osterholz. Weiße Wände, steril wirkende Räume und viele Spender mit Desinfektionsmittel: Innerhalb weniger Tage hat sich die Stadthalle Osterholz in ein Impfzentrum verwandelt. Im Eingangsbereich, dort wo sonst Jacken und Mäntel vor einem Konzert oder sonstigen Veranstaltungen abgegeben werden, soll zukünftig bei zu impfenden Personen Fieber gemessen werden. Ein paar Schritte weiter werden künftig die Angaben geprüft und kontrolliert. „Mitzubringen sind ein Ausweis und ein Impfpass“, erklärt Florian Lührsen, Projektleiter des Impfzentrums. Wer keinen Impfpass hat, bekommt eine Impfbescheinigung, erläutert er bei einem Rundgang.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Denn in Deutschland steht noch kein Impfstoff zur Verfügung. Die erste von geplanten vier Impfstrecken in der Stadthalle wird laut Lührsen am 15. Dezember einsatzbereit sein. „Wir können sofort loslegen, wenn ein Impfstoff hier ist“, versichert er. Wann das sein wird, kann aber noch niemand sicher sagen. Bis zum Jahresende soll die Genehmigung laut Europäischer Arzneimittel-Agentur (EMA, englisch: European Medicines Agency) vorliegen. Die EMA tagt am 28. Dezember, Beobachter gehen davon aus, dass dann über eine EU-weite Zulassung entschieden wird.

Im Augenblick wird noch fleißig gewerkelt. Die erste von vier Impfstrecken soll ab Dienstag einsatzbereit sein. (CARMEN JASPERSEN)

Kreisdezernentin Heike Schumacher lobt alle Beteiligten für die schnelle Umsetzung. Nach der Genehmigung des Impfzentrums sei der Ausbau konkret angegangen worden. „Es gingen viele Mails ohne Rücksicht auf die Tageszeit hin und her“, berichtet Stadthallenmanager Matthias Renken. „Es hat sich bei uns in der Kreisverwaltung schnell ein Organisationsteam gefunden. Das ist klasse“, sagt Heike Schumacher.

Vier Arztzimmer und 16 Impfräume

Am Dienstag vergangener Woche begannen schließlich die Aufbauarbeiten in der Halle. Die Firma ML Messebau ist für den Aufbau der Unterteilungen zuständig. „Es freut mich, dass auch Unternehmen aus der Region zum Zuge kommen“, sagt Matthias Renken. Die hätten wie viele andere auch in den zurückliegenden Monaten wenig zu tun gehabt. Die Firma war vor der Pandemie oft in der Stadthalle im Einsatz und kennt die Gegebenheiten gut. Mittels mobiler Stellwände realisiert sie nicht nur Wege durch das Impfzentrum. Sie baut auch Räume, die für die Impfungen genutzt werden sollen. „Es gibt vier Arztzimmer und 16 Räume, in denen die Impfungen verabreicht werden“, erläutert Florian Lührsen. Im Augenblick sind sie noch leer. Nur ein Tisch steht schon bereit. In den vier Arzträumen, einer für jede Impfstrecke, werden die Impfpatienten von einem Mediziner beraten und über die Impfung informiert. Rund fünf Minuten soll das laut Lührsen dauern.

Das ist auch der Flaschenhals bei der Impfleistung. Rein theoretisch könnten je Impfstrecke zwölf Menschen je Stunde, 96 an einem achtstündigen Tag, geimpft werden. Sind alle Strecken aktiv, könnten rein rechnerisch 384 Impfungen am Tag vorgenommen werden. Ein Teil der Stadthalle steht als Ruheraum zur Verfügung. Denn: Nach dem Piks mit der Nadel sollen die Geimpften noch 15 Minuten in der Halle bleiben – eine Vorsichtsmaßnahme, falls jemand die Impfung nicht vertragen sollte. Dann steht ein Sanitätsdienst bereit, um helfen zu können.

Mitarbeiter der Messefirma stellen für das Impfzentrum Wände auf. (CARMEN JASPERSEN)

Allerdings werden nach einiger Zeit bereits Geimpfte zur zweiten Impfdosis in die Stadthalle kommen und die Zahl der Neuimpfungen einbremsen, gibt Heike Schumacher zu bedenken. Wer zuerst geimpft wird, steht noch nicht fest. Es gebe zwar eine allgemeine Prioritätenliste, die grundsätzlich eine Reihenfolge vorgebe. Ein Beschluss stehe aber noch aus. Die Kreisverwaltung geht indes davon aus, dass Personen über 80 Jahren mit an erster Stelle kommen. „Wir werden dafür mobile Teams haben, die in den Heimen Impfungen vornehmen werden“, glaubt Heike Schumacher. Ohne Termin braucht aber keiner zu kommen. Diese können online über eine Software des Landes vereinbart werden. Genaueres sei dazu aber noch nicht bekannt, erklärt Landkreissprecherin Jana Lindemann.

Impfstofflager bleibt geheim

Der Impfstoff, der nun zunächst verwendet werden kann, muss bei minus 70 Grad transportiert werden. „Wir sind darauf vorbereitet“, versichert Schumacher. „Der Impfstoff wird an einem geheimen Ort gelagert“, fügt sie noch an. Das Niedersächsische Gesundheitsministerium hatte schon mitgeteilt, dass ein bekanntes Logistikunternehmen die Lagerung und den Transport in Niedersachsen übernimmt. Die Hersteller Biontech und Pfizer hatten sich dazu bereits öffentlich geäußert. Der Impfstoff sei eine gewisse Zeit auch bei Kühlschranktemperaturen haltbar. Zudem gebe es Behälter, die selbstständig eine niedrige Temperatur halten können.

Die ganze Logistik wäre aber ohne Ärzte und medizinisches Fachpersonal, das die Impfungen vornimmt, nicht viel wert. Heike Schumacher gibt sich dennoch optimistisch. Es hätten sich bereits viele geeignete Menschen gemeldet, die mitmachen wollen. Weitere Anfragen wären aber sehr willkommen.