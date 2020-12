Hier geht's zum Fiebermessen, erklärt Chris Knoblauch (vorne) vom Koordinationsstab des Corona-Impfzentrums in Zeven. (Christian Kosak)

Landkreis Rotenburg. Was noch fehlt, sind der Impfstoff und die Ärzte. Ansonsten ist das Corona-Impfzentrum des Landkreises im ehemaligen Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven startklar. Die laut Landrat Hermann Luttmann in „Rekordzeit“ aufgebaute Einrichtung befinde sich seit Dienstag im Probebetrieb, meldet die Kreisverwaltung.

Wer den ausgeschilderten Weg vom Parkplatz an der Dr.-Otto-Straße durchs Wäldchen nimmt, wird vorm Eingang zu einem Zelt geleitet, in dem DRK-Helfer erst einmal die Temperatur messen. Ist sie erhöht oder gibt es andere Anzeichen auf eine Infektion, „wird man sofort nach Hause geschickt“, sagt Chris Knoblauch, der zum Koordinationsstab gehört. Im Gebäude erfolgt die Registrierung, und anschließend geht es zum obligatorischen Impfgespräch mit einem Arzt.

Dann befindet man sich schon in der „Impfstraße 1“, wie die Fachleute diesen Bereich nennen, der aus Arztzimmer, zwei Räumen mit je zwei Impfplätzen und einem „Nachsorgeraum“ besteht. Es könnten also bis zu vier Menschen gleichzeitig gegen Covid-19 geimpft werden, erläutert Knoblauch. Je nach Bedarf ließen sich in dem Gebäude noch drei weitere gleichartige Impfstraßen einrichten, jeweils besetzt mit einer „impfbefähigten Person“ und einer Schreibkraft. 20 bis 25 Minuten, vielleicht auch etwas länger, dauere ein Impfdurchgang.

100 bis 1000 Personen pro Tag

Mit diesen Zahlen lässt sich grob überschlagen, dass pro Stunde 30, pro Arbeitstag 240 und von Montag bis Sonnabend 1400 bis 1500 Menschen in Zeven geimpft werden könnten. „Von 100 bis 1000 Personen pro Tag könnte alles möglich sein“, sagt Landrat Luttmann, der aber gar nicht spekulieren möchte. Es hänge davon ab, ob das Team eingespielt ist, ob der Impfstoff regelmäßig kommt, die Menschen viele Fragen an die Ärzte haben, genug Ärzte da sind und die Termine eingehalten werden. Luttmann erwartet, “dass wir mit dem Impfbetrieb frühestens Anfang des nächsten Jahres loslegen können“. Allerdings weist er darauf hin, dass ständig neue Nachrichten aus Berlin kämen. So sei am Dienstag davon die Rede gewesen, dass die EU-Zulassung des Impfstoffs bereits am 23. Dezember erfolgen könnte, was erste Impfungen am 26. Dezember ermögliche.

Wer wann geimpft wird, legt das Land fest. Beim Landkreis geht man davon aus, dass zunächst Klinikpersonal und Menschen aus anderen Risikogruppen an der Reihe sind. Die beiden mobilen Impfteams würden sich wohl um die rund 2100 Menschen kümmern, die in Altenheimen im Kreis Rotenburg leben, sowie ums Personal der Heime. Der Landkreis bittet darum, keine Anfragen für einen Impftermin an Gesundheitsamt, Bürgertelefon oder Impfzentrum selber zu richten. Die Terminvergabe solle ausschließlich über das Terminmanagementsystem des Landes erfolgen. Hierzu werde es in Kürze weitere Informationen geben. Soweit bisher bekannt, sollen sich Personen, die sich impfen lassen wollen, im System registrieren lassen und bekommen dann online, telefonisch oder schriftlich einen Termin zugewiesen.

Während der Landkreis Mobiliar, Technik sowie das gesamte medizinische Fachpersonal stellt und sich um einen Shuttle-Dienst zwischen Zevener Busbahnhof und Impfzentrum kümmert, liefert das Land den Impfstoff, organisiert die Impftermine und übernimmt die gesamten Kosten der Impfzentren. Zu dem Plan gehört auch, dass über die Kassenärztliche Vereinigung Ärzte und Ärztinnen ans Impfzentrum vermittelt werden. Äußerst hilfreich sei, dass die Hilfsorganisationen im Landkreis den Impfbetrieb unterstützen. „Wir haben uns freiwillig gemeldet“, berichten Jessica Könekamp und Michael Becker von der DRK-Bereitschaft Tarmstedt, am Dienstag eingesetzt in der Notversorgung. „Das war schon alles sehr kurzfristig“, so die beiden Ehrenamtlichen.

Das sagt auch Landrat Luttmann. Nachdem am 23. November die erste Information vom Land in Sachen Impfzentrum gekommen sei, habe man umgehend Gespräche mit der Ostemed aufgenommen, die Kosten ermittelt und Personal rekrutiert. Das Land habe am 4. Dezember das Konzept genehmigt, und schon am 12. Dezember habe das DRK die Zelte aufgestellt.