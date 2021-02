Montag geht’s los: Im ehemaligen Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven hat der Landkreis Rotenburg sein Impfzentrum eingerichtet. (Christian Kosak)

Landkreis Rotenburg. Das seit 15. Dezember eingerichtete Impfzentrum in Zeven startet kommenden Montag, 15. Februar, mit der Immunisierung von Menschen über 80 Jahren, die in den eigenen vier Wänden leben. Landrat Hermann Luttmann rechnet damit, dass mit den derzeit erwarteten Impfstoffmengen bis Ostern 80 Prozent der Kreisbewohner aus dieser Altersgruppe versorgt werden können. Für rund 9000 Menschen stünden somit 7200 Impfdosen zur Verfügung. Darüber sei der Landkreis am Montag vom Land informiert worden, so Luttmann.

Zu einer Meldung der „Bild“-Zeitung vom Dienstag, wonach wegen der winterlichen Straßenverhältnisse 20 der 50 niedersächsischen Impfzentren nicht beliefert werden könnten, sagte der Landrat: „Davon ist uns nichts bekannt.“ Chris Knoblauch, der die Impfeinsätze fürs Gesundheitsamt koordiniert: „Sollte das wirklich so sein, holen wir den Impfstoff selber ab.“ Er berichtete, dass am Dienstag für die letzten zwei Februarwochen 3204 Termine für Impfzentrum freigegeben worden seien. Rund 500 davon seien bis zum Nachmittag gebucht worden.

Zunächst würden im Impfzentrum drei Impfstraßen in Betrieb genommen, im Durchschnitt können so rund 320 Personen pro Tag geimpft werden. Wer über die Impfhotline (0800 99 88 665) oder das Impfportal des Landes www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin reserviere, erhalte gleich den Termin für die Zweitimpfung dazu. Über das Landessystem werde dann eine schriftliche Impfbestätigung verschickt. Die Terminbestätigung enthalte neben den persönlichen Daten der beiden Impftermine einen Termin-Code sowie die Adresse des Impfzentrums. Beigefügt seien auch allgemeine Informationen rund um das Impfen. Das Land vergebe nur Termine für den derzeit verfügbaren Impfstoff.

Parallel dazu immunisierten die mobilen Teams weiterhin die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime, von Palliativstützpunkten, Hospiz, Rettungsdienst und Krankenhausbeschäftigte mit der Priorität 1. Das Land habe mittlerweile neben dem Impfstoff von Biontech auch die Lieferung des Impfstoffs der Firma Astra-Zeneca angekündigt, mit dem nur Personen unter 65 Jahren geimpft werden dürften. Damit könnten nun auch die Impfungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste beginnen.

Wie die Dezernentin Heike von Ostrowski erklärte, hätten im gesamten Landkreis bisher 3476 Personen ihre Erstimpfung bekommen, rund 66 Prozent davon seien Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen. 2290 Personen wurden bereits ein zweites Mal geimpft. 19 Pflegeeinrichtungen seien komplett geimpft worden, für die letzten fünf stehe nun die Erstimpfung an.

Wegen der zum Teil beträchtlichen Entfernungen zum Impfzentrum in Zeven würde der Landkreis gerne dezentrale Impfstationen in den Gemeinden und Städten einrichten. Dies werde gerade mit dem Land geklärt, so Verwaltungschef Luttmann. Derweil gilt: Wer nicht selbst zum Impfzentrum nach Zeven fahren kann oder keine Mitfahrgelegenheit bei Verwandten oder Bekannten hat, dem bleibt nur, auf eigene Kosten ein Taxi zu nehmen. Die Taxikosten kann erstattet bekommen, wer aus medizinischen Gründen einen Anspruch auf eine ärztliche Transportbescheinigung hat. Diese kann der Hausarzt ausstellen. Menschen, die Unterstützung bei der Terminvergabe brauchen, können sich montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr an die Corona-Nachbarschaftshilfe des Landkreises unter 04261/ 983 28 59 wenden. Dort werden Impfpaten vermittelt, die bei der Terminvergabe behilflich sind.

Zur Sache

Zwei weitere Todesfälle

Im Landkreis Rotenburg sind zwei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben, womit die Zahl der Todesfälle auf 71 steigt. Ein 79-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Selsingen ist am 4. Februar im Elbe-Klinikum Stade verstorben, ein 71-jähriger Mann aus Rotenburg ist am 7. Februar verstorben. Er war Bewohner einer Einrichtung der Rotenburger Werke. Seit Montag sind drei neue Corona-Fälle bekannt geworden, was die Gesamtzahl auf 2304 steigen lässt. 2120 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Damit gibt es aktuell 113 Infizierte, von denen sich acht Personen in stationärer Behandlung befinden. Die sogenannte „7-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet bei 25 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner (Stand 8. Februar, 24 Uhr). 170 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bürgertelefon: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter 04261/983983.