Die Bürgerinitiative aus dem Wiesendamm am geplanten Standort für das neue Gewerbegebiet mit Supermarkt. (Tom Wesse)

Grasberg. Mit einem Supermarkt auf den Wiesen jenseits der Wörpe hinter ihren Grundstücken würden sich die Anwohner des Wiesendamms abfinden, aber nicht mit einem neun Hektar großen Gewerbegebiet. Deshalb gründen sie nun eine Bürgerinitiative, die sich um die Entwicklung des ganzen Orts kümmern soll. Denn darin sind sie sich einig: Grasberg sollte endlich eine Ortsmitte bekommen. Nach vier Treffen im internen Kreis stellten die Wiesendamm-Anwohner jetzt ihre Pläne vor.

Die Schausberger-Gruppe, der das Grundstück und Gebäude des Edeka-Markts an der Wörpedorfer Straße (ehemals Aktiv) gehört, möchte, weil dieser Supermarkt langsam zu klein wird, einen neuen bauen, ebenfalls von Worphausen aus gesehen an der rechten Seite der Wörpedorfer Straße, aber vor dem Kreisverkehr. Dann soll aber außerdem vor und neben den Hallen von Bahrenburg ein neun Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Der Planungsausschuss des Gemeinderats hat bereits einstimmig empfohlen, die Planungen dafür aufzunehmen. Bei einem Treffen am Wiesendamm mit der CDU-Fraktion vor einigen Wochen konnten die Bedenken der Anwohner nicht zerstreut werden – auch dass die CDU sich gegen eine Länge der Lagerhallen von 70 Metern, wie sie im Gespräch ist, ausgesprochen hat, beruhigt sie nicht. Dazu trägt auch die Art und Weise bei, wie die Gemeinde sie informiert. Gudrun Kriete beklagt, man habe nur eher zufällig und nebenbei auf einer nichtöffentlichen Bürgerversammlung zu den Baumfällungen in ihrer Straße von Schausbergers Plänen erfahren. Das Verfahren gehe zu schnell, der Dialog fehle, bemängelt Thomas Buse.

Alternative Standorte

Es geht den Anwohnern nicht nur um den Erhalt ihrer Aussicht auf die Wörpe und die dahinterliegenden Wiesen. „Das ist ein riesiger Flächenverbrauch, so plante man vor 35 Jahren“, meint Thomas Buse. Der „Niedersächsische Weg“, auf den sich das Bundesland mit dem Landvolk, der Landwirtschaftskammer, dem BUND und dem Nabu geeinigt habe, sehe vor, dass in ganz Niedersachsen nur noch drei Hektar pro Tag versiegelt werden sollen. Für Grasberg bedeute dies 1,3 Hektar im Jahr; damit entsprächen die geplanten neun Hektar dem Flächenverbrauch von sieben Jahren.

Andererseits, ergänzt Evelyn Wolters, sei das einzige Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, das Grasberg besitze, in den vergangenen Jahren von 118 auf 61 Hektar verkleinert worden und umfasse heute nur noch die Wörpe ohne ihre Uferstreifen. Der Wiesendamm mit seinen Seitenwegen sei der einzige längere Spazierweg des Ortes, sagt Petra Mirsanaye, der auch viel benutzt werde. Sogar ganze Grundschulklassen kämen manchmal dorthin zum Biologieunterricht.

Grasberg besitzt mit dem Wörpedorfer Ring ein Gewerbegebiet am Kirchdamm auf der rechten Seite, vom Kreisverkehr aus gesehen. Das war eigentlich auf Zuwachs angelegt. Aber nördlich des Gebiets besteht der Boden bis in eine Tiefe von zwei Metern aus Moor, und auf der anderen Seite des Kirchdamms nordwestlich von Aldi und Sopora will der Eigentümer nicht verkaufen. Deshalb, so meint die Politik bisher, bleibe nur noch die Fläche vor und neben Bahrenburg. Mohsen Mirsanaye hat anderes in Erfahrung gebracht: Die Erbengemeinschaft, der der Grünlandstreifen gehört, der sich am Kirchdamm auf der linken Seite von Reifen-Schmenger bis zur Neuen Straße erstreckt und sieben Hektar groß ist, sei verkaufswillig. Diese Stelle sei genau richtig für ein Gewerbegebiet.

Gegen einen neuen Edeka-Markt hätten sie nichts, sagt Thomas Malohn. „Diese Pille könnte man schlucken.“ Egbert Petschke warnte aber davor, die Schausberger-Gruppe allein planen zu lassen, was mit dem alten Edeka geschehen soll. Man habe schon einen leerstehenden Supermarkt, den ehemaligen Aktiv- und NP-Markt an der Speckmannstraße. Für Edeka in Wörpedorf benötige man unbedingt ein Nachnutzungskonzept.

Die Anwohner des Wiesendamms befürchten aber auch Hochwasser, sagt Thomas Malohn. Seit 2001 seien viermal die Keller und teilweise sogar die Wohnzimmer vollgelaufen, die Gebäudeversicherungen hätten die Verträge gekündigt. Zwar sind die Wiesen an der Wörpe nicht als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen, sagt Egbert Petschke, sie würden aber bei starken Regengüssen als Retentionsfläche dienen. Würden sie versiegelt, werde sich das Wasser stauen. „Das macht dann nicht am Ützenbarg halt.“ Auch Petra Mirsanaye meint, der ganze Ortskern könne überschwemmt werden, zumindest falls Lilienthal die Wörpeschleuse schließe. Dann nützten auch Rückhaltebecken nichts, fügt ihr Mann Mohsen hinzu. Schon deshalb verstehe sich die Anwohnerinitiative als Initiative für ganz Grasberg.

Am Wiesendamm gibt es etwa 40 Haushalte, der Anwohnerinitiative gehören bisher 26 Personen an. Evelyn Wolters hat aber bereits in drei Tagen 170 Unterschriften gegen das Gewerbegebiet gesammelt. Dabei geht es den Wiesendamm-Anwohnern um mehr. Mohsen Mirsanaye, selbst vom Fach, vermisst eine städteplanerische Vision. „Man weiß in Grasberg nicht, wohin man will – man macht hier ein bisschen, da ein bisschen, aber nichts Zusammenhängendes.“ Vor allem die Wörpe müsse die ihr zustehende Bedeutung erhalten, jetzt gebe es außer dem Spazierrundweg am Wiesendamm nur das kleine Stück Park hinter der Bäckerei an der Speckmannstraße. Grasberg solle endlich eine Ortsmitte entwickeln, auch wenn das schwierig sei bei einem Ort, der aus zwei Findorff-Straßensiedlungen, Wörpedorf und Eickedorf, zusammengewachsen sei. Die Gegend um den Kreisverkehr herum biete sich am ehesten dafür an, deshalb solle man nicht gerade dort ein Gewerbegebiet hinsetzen. Jetzt wartet die Initiative auf die ersten Entwürfe der Planer und will noch mehr Grasberger mobilisieren.