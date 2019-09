Der Bundesrat will mit einem strengeren Waffengesetz das Messerverbot vor allem im öffentlichen Bereich ausdehnen. (Christians/DPA)

Landkreis Osterholz. Mitte Juni im vergangenen Jahr brummte Strafrichter Marcus Lemke einem Kreisstädter eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 40 Euro, 1800 Euro, auf. Angeklagt war der Mann wegen unerlaubten Schusswaffenbesitzes, denn er besaß keine offizielle Berechtigung dafür. Die Büchsen und scharfe Patronen hatte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung entdeckt.

In dem äußerst umfangreichen deutschen Waffengesetz heißt es, der Umgang mit Waffen und Munition bedürfe der Erlaubnis, und zwar entsprechend einer Waffenliste. Die Erlaubnis erteilt die Waffenbehörde des Landkreises Osterholz. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen verbotenen, erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Waffen.

Was aber fällt überhaupt unter das Waffenrecht und ist laut Gesetz eine Waffe? Nach dem Waffengesetz sind Waffen „Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände“. Außerdem bezeichnet das Gesetz als Waffen „tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen“, beispielsweise Messer.

Für den Besitz großer Waffen ist zwingend eine Berechtigung erforderlich. „Die haben Jäger mit Jagdschein, Sportschützen und zum Beispiel Inhaber eines Großen Waffenscheins“, sagt Björn Bödeker, Leiter des Ordnungsamtes beim Landkreis Osterholz. Für Waffen wie Pistolen, Repetierwaffen, Einzelladerwaffen sowie Lang- und Kurzwaffen bedarf es nach seinen Worten zusätzlich einer Waffenbesitzkarte. „Auch für den Besitz von Munition muss man eine entsprechende Berechtigung vorweisen“, so Bödeker weiter.

Nur bestimmte Schreckschusswaffen können als erlaubnisfreie Waffe, also ohne besondere waffenrechtliche Besitzerlaubnis, erworben werden. Dafür ist das Siegel der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) erforderlich. Aber für eine Schreckschusswaffe mit dem PTB-Siegel ist das Führen in der Öffentlichkeit, also außerhalb der eigenen Wohn- oder Geschäftsräume, auch nur mit einem Kleinen Waffenschein erlaubt. Nach deutschem Gesetz gibt es keine Schreckschusswaffen, die gänzlich ohne Waffenschein frei geführt werden dürfen.

Gemäß dem Waffengesetz fallen Messer als Hieb- und Stoßwaffen nicht unter die Regelungen hinsichtlich der waffenrechtlichen Erlaubnis, sie zu besitzen und führen. Daher werden sie auch nicht in eine Waffenbesitzkarte eingetragen und es wird für sie auch kein Waffenschein ausgestellt. In der Regel dürfen Messer, die im Waffengesetz unter der sogenannten Anlage 1 definiert sind, besessen, jedoch nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Sind sie jedoch grundsätzlich verboten, ist auch ihr Besitz untersagt. Insofern gibt es verbotene Messer, die nicht erworben, hergestellt und besessen werden dürfen wie das Butterflymesser. Das ist ein Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen. Zu den nicht statthaften Messern zählen weiter Faustmesser, Messer mit einem quer zur feststehenden oder feststellbaren Klinge verlaufenden Griff, die in der geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden.

Einhandmesser nur im Rucksack okay

Untersagt sind auch Fallmesser. Deren Klingen schnellen beim Lösen einer Sperrvorrichtung hervor und stellen sich beim Loslassen der Sperrvorrichtung fest. Der Gattung der rechtswidrigen Messer gehören ferner Springmesser an. Bei dieser Art sind vom Verbot Bauarten ausgenommen, wenn die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge höchstens 8,5 Zentimeter lang ist und nicht zweiseitig geschliffen ist.

Beliebt sind sogenannte Einhandmesser. Sie mit sich zu führen, ist jedoch verboten, und zwar unabhängig von der Klingenlänge. Wird ein solches Messer indes im Rucksack transportiert, kann der Besitzer es bei sich haben. Unzulässig ist weiter das Führen von Messern mit einer feststehenden Klinge von mehr als zwölf Zentimetern. Auch hier gilt die Ausnahme, falls „für den Transport in einem verschlossenen Behältnis“ gesorgt ist.

Im Falle eines Taschenmessers wiederum spielt die Funktionsweise eine Rolle: Lässt es sich nur mit beiden Händen ausklappen, fällt es nicht unter das Waffengesetz und darf ohne Einschränkungen geführt werden. Auf öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten, Konzerten oder Sportereignissen dürfen Privatpersonen keine Waffen wie eben auch Messer, die als Waffe gelten, tragen.

Interessierte können sich auf der Homepage des Landkreises unter der Stichwort-Suche „Waffen“ weiter informieren. Die dort angebotenen Dateien und Dienstleistungen informieren umfangreich über die rechtlichen Voraussetzungen des Waffenbesitzes. Ebenfalls gibt es unter „Waffengesetz“ im Internet ausführliche Infos vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Geht es um eine Flugreise, sieht die Sachlage anders aus. Dort gelten schärfere Bestimmungen. Genau geregelt ist dies in der sogenannten Anlage 4 C des Paragrafen 11, Luftsicherheitsgesetz. Es gilt europaweit. Dabei handelt es sich um eine Liste der verbotenen Gegenstände, die ebenfalls im Internet einsehbar ist. Danach gehören grundsätzlich „spitze oder scharfe Gegenstände, mit denen schwere Verletzungen herbeigeführt werden können“ nicht ins Handgepäck. Dazu zählen laut Liste Rasierklingen, Teppichmesser, Messer und Scheren mit einer Klingenlänge von mehr als sechs Zentimetern. Bei Messern und Scheren gilt dies ab dem Scharnier gemessen.

Selbst Spielzeugwaffen sowie „Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen, die mit echten Waffen verwechselt werden können“, haben im Handgepäck nichts zu suchen. Dies gilt erst recht für Schusswaffen wie „Gewehre, Feuerwaffen und sonstige Geräte, die zum Abschießen von Projektilen bestimmt sind“.