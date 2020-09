Worpswede. Die beiden Leiter erstatteten im Sozialausschuss ihren jährlichen Bericht unter besonderer Berücksichtigung der Corona-Pandemie.

Laut Andreas Griebe, dem Leiter der Scheune, sei man Mitte März von der weitgehenden Lahmlegung des öffentlichen Lebens ziemlich abrupt getroffen worden. „Für die Jugendlichen war es ein Schock.“ Hinzu kam noch die Schließung der Schulen. Er habe über Whatsapp-Gruppen Kontakt zu ihnen gehalten und auch bei Hausaufgaben geholfen. Dabei habe er erfahren, dass auch das Familienleben nicht immer einfach gewesen sei.

Die Ferienfreizeiten mussten ausfallen, das traditionelle Pfingst-Open-Air ebenso. Kurz vor den Sommerferien wurde wieder der Einlass von zehn Personen erlaubt. „Ich habe mich und unseren Bufdi nicht mitgezählt, damit zehn Jugendliche kommen können“, verriet Griebe. Jetzt sei die Lage etwas entspannter, man könne viel draußen machen, und im Gebäude sollen auch wieder Werder-Spiele gezeigt werden, aber auch dies nur für zehn Besucher. Das Open-Air-Festival werde nachgeholt. „Wir haben das am längsten durchgehend stattfindende Open-Air-Festival in Deutschland, das soll auch so bleiben“, meinte Griebe. Es werde eine kleine Bühne aufgebaut, die 150 Gäste müssen sitzen und Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Stattfinden wird das Festival am 25. und 26. September von 19 bis 23 Uhr.

Trägerwechsel in Hüttenbusch

Der Musikraum ist mittlerweile wieder zur Benutzung freigegeben, aber nur für Einzelunterricht, nicht für Bands. Am 15. September werde der Bewilligungsbescheid für die Sanierung der Scheune übergeben, dann beginne die Planung, sagte der Leiter. Für die Zeit der Bauarbeiten werde man ins Werkhaus umziehen. Anette Faouzi (CDU) fragte nach den Öffnungszeiten. Wie früher wieder jeden Tag, antwortete Andreas Griebe. Man habe einen festen Kern von 25 Besuchern, die sich gruppenweise abwechselten. Feste Programme werde es so bald nicht geben.

Beim Jugendtreff in Hüttenbusch hat sich Ende vergangenen Jahres der Trägerverein aufgelöst, berichtete Treff-Leiterin Natascha Heyn. Betrieben wird der Jugendtreff jetzt von der Gemeinde. Mit dem Vereinsvermögen konnte einiges angeschafft und die marode Elektrik im Haus an der Schulstraße renoviert werden. Im Juni wurde wieder geöffnet, aber es seien keine Jugendlichen gekommen. Das Außengelände sei damals noch gesperrt gewesen, die Jugendlichen wollten nicht mit viel Abstand in den recht kleinen Räumen sitzen.

Das größte Problem, so Natascha Heyn, sei aber, dass der Freitag als einziger Öffnungstag mit dem Konfirmandenunterricht kollidiere, der für die Hüttenbuscher Kinder wegen der Pandemie und des Mangels an großen Räumen in Grasberg stattfinde. Der größte Teil der früheren Besucher sei jetzt im Konfirmandenalter. Vielleicht solle man an einem anderen Wochentag öffnen. „Es ist etwas mau“, meinte sie. Sie wundere sich aber, dass sie die Kinder auch sonst nicht auf der Straße treffe, sie wohne ja in Hüttenbusch. Aber die meisten kämen erst gegen 17 Uhr aus Lilienthal oder Hambergen von der Schule zurück.

„Durchhalten, weitermachen!“, lautete das Kommando von Gesa Wetegrove (SPD). Sie fragte, ob der Jugendtreff nicht ins benachbarte Feuerwehrhaus ausweichen könne, denn dort gebe es einen großen Seminarraum. Das würde nichts nützen, meinte Natascha Heyn – es gehe mehr darum, dass die Jugendlichen keinen Abstand wollten, sondern gemütlich auf dem Sofa zusammensitzen. „Sie sitzen also am Freitag da und warten auf Kinder?“, vergewisserte sich Ilse-Marie Seijger von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, was Natascha Heyn bejahen musste.

Gesa Wetegrove wollte wissen, ob mehr Jungen oder Mädchen in die Einrichtungen kommen. In der Scheune ist es unterschiedlich, erwiderte Andreas Griebe. In den Hüttenbuscher Jugendtreff kamen hauptsächlich Mädchen, so Natascha Heyn. „Die Jungs pütschern lieber auf der Straße rum.“