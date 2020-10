Beim Reihenhausbrand in Scharmbeckstotel hatten die Einsatzkräfte Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu erreichen. (Feuerwehr/Ffohz.de)

Landkreis Osterholz. Ein Dachstuhlbrand in einer Reihenhaus-Siedlung vor zwei Wochen in Scharmbeckstotel hat ein Problem offengelegt, dass auch andernorts auftreten könnte. Denn die Einsatzkräfte hatten Probleme, den Brandort mit ihren Fahrzeugen zu erreichen. Schon die ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr hatten auf der schmalen Straße erhebliche Probleme, an das Brandobjekt heranzufahren. Ein Grund waren geparkte Fahrzeuge.

Besonders herausfordernd sei der Einsatz des angeforderten Drehleiterwagens gewesen, erinnert sich Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert er, dass es nicht allein um die durch parkende Autos eingeschränkte Straßenbreite gegangen sei. Vielmehr habe auch der Platz gefehlt, um in der Straße zu rangieren. „Zum Glück waren keine Menschenleben in Gefahr“, sagt Bernsdorf. Zukünftig sollte bei Bauplanungen darauf geachtet werden, dass es genügend Platz für große Rettungsfahrzeuge und zum Aufstellen und Sammeln der Einsatzkräfte gebe, findet er.

Sinnvoll parken

Mit Millimeterarbeit, viel Geschick der Maschinisten und durch Rangieren eines Polizeifahrzeugs in einer Stichstraße sei es dann möglich gewesen, ausreichend Platz für den Leiterwagen zu schaffen, um Zugang zur hinteren Gebäudeseite des Brandobjekts zu bekommen. Dabei zähle bei einem Rettungseinsatz jede Minute. Bernsdorf appelliert an Anwohner in Wohngebieten, die Autos „sinnvoll“ zu parken. Auch lange Rettungsfahrzeuge müssten um die Kurve kommen. Die per Gesetz vorgegebene Mindestdurchfahrtbreite von 3,05 Meter gelte in jedem Fall. Doch unabhängig vom Gesetz solle jeder Mensch mitdenken, wenn er sein Auto in einer Wohn- oder Seitenstraße abstelle. „Das kann im Fall der Fälle lebensrettend sein“, merkt er an.

Kreisbrandmeister Jan Hinken sind im Kreisgebiet wenige vergleichbare Konstellationen wie die am Brockenacker in Scharmbeckstotel bekannt. Nach Feierabend und speziell zu Homeoffice-Zeiten werde es vor allem in Neubaugebieten aber durchaus schon mal eng. „Im Ernstfall verlieren wir durch Umwege kostbare Zeit“, warnt Hinken und sagt: Zugeparkte Straßen und Wege seien ja auch für Müllautos regelmäßig eine Zumutung. Bei dem Brand am Brockenacker blieb der Zeitverlust mit „vielleicht zwei Minuten“ noch im Rahmen, doch erst nach einer Weile hatten sich die Einsatzkräfte eine zweite Zufahrt über ein Schulgrundstück verschafft. Hydranten seien zwar in ausreichender Zahl erreichbar gewesen, doch bei manchen Wasserentnahmestellen stünden auch gedankenlos abgestellte Autos im Weg. Dabei fehle es nicht an Schildern und Markierungen; die Lage ist nur eben auch besonders günstig. Hinken: „Das sind oft herrliche Parkplätze und niemand glaubt, dass ausgerechnet sein Fahrzeug da gerade im Weg sein könnte.“

Im Notfall, wenn die Polizei vor Ort ist, könnten die Beamten eine Halterabfrage vornehmen, um das störende Fahrzeug schleunigst aus dem Weg fahren zu lassen. „Natürlich hört man sich außerdem auch vor Ort um, bittet Nachbarn um Mithilfe.“ Der Gedanke der Nachbarschaftlichkeit steht für Hinken dabei ohnehin im Vordergrund – ganz ohne erhobenen Zeigefinger: „Der Feuerwehrmann ist bei den Freiwilligen Feuerwehren ja gleichzeitig auch der Nachbar. Dem muss man nicht auch noch Steine in den Weg legen.“ Darüber hinaus haben einige Ortsfeuerwehren Faltblätter an Bord ihrer Fahrzeuge. Fällt den Helfern ein Falschparker auf, wird der mit einem Flyer hinterm Scheibenwischer darauf hingewiesen, er möge sich für seinen Wagen einen anderen Standort suchen.

Andreas Hensel (fr)

In Lilienthal kann man die Schwierigkeiten der Kollegen beim Brand in Scharmbeckstotel gut nachvollziehen. Zwar kann sich Gemeindebrandmeister Andreas Hensel nach eigener Aussage nicht erinnern, einen solchen Fall in seiner Gemeinde auch schon mal erlebt zu haben. Beim Gang durch den Ort stoße er aber immer wieder auf Situationen, die ihn hoffen lassen, dass es an dieser oder jener Stelle bloß nie zu einem Einsatz kommt.

Nicht lange fackeln

Als Beispiel nennt Hensel den Jan-Reiners-Weg nahe einem Pflegeheim mitten im Ort. Da der enge Weg dort häufig mit geparkten Autos versehen war, habe er sich an die Gemeinde gewandt. Daraufhin sei ein Schild mit dem Hinweis „Feuerwehrzufahrt“ aufgestellt worden. Der Vorteil: „Eine zugeparkte Feuerwehrzufahrt ist ein Abschleppgrund.“ Da werde auch nicht lange gefackelt, sagt Hensel.

Der Gemeindebrandmeister rät auch dazu, sich in die Lage der Feuerwehrleute zu versetzen. Mit den schweren Fahrzeugen sollten sie gepflasterte oder asphaltierte Flächen möglichst nicht verlassen. Und ein Drehleiterwagen brauche mehr Platz als die bloße Grundfläche, da er abgestützt werden müsse und beim Betrieb ausschwenke.

Auch Hensels Ritterhuder Kollege Andreas Albrecht kennt Ecken, an denen es eng werden könnte. Spontan fällt ihm die Ritterhuder Schweiz mit Mehrfamilien- und Reihenhäusern fällt ihm dazu spontan ein. „Eine Katastrophe“, so Albrecht. Aber auch „Vor Vierhausen“ sei ein Kandidat. Dabei liege das Problem weniger in der Straßenbreite. „Es ist die Zahl der Privatwagen“, sagt der Gemeindebrandmeister. Am Wochenende seien die Straßen völlig dicht geparkt. Daher wünscht er sich für neue Baugebiete eine großzügigere Planung.

Ritterhudes Bauamtsleiter Michael Keßler bestätigt Albrechts Einschätzung. Im Vergleich zu den Siedlungen, die in den 1960er-Jahren entstanden, als autofreundliches Bauen im Vordergrund stand, sei es in den vergangenen 20 bis 30 Jahren in den Wohngebieten enger geworden. Keßler verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass beim Hausbau auf den Grundstücken häufig zu wenige Stellplätze eingeplant würden.