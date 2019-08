Gerard Verstegh züchtet in seinem Garten in Vorwerk Pflanzen, die sonst im Hochgebirge wachsen. (Christian Kosak)

Vorwerk. Feldweg heißt ein kleines Sträßchen in Vorwerk. Wer ihm bis zum Ende folgt und dann ums letzte Haus auf der rechten Seite herum geht, darf sich im Paradies wähnen: Eine große Wildwiese hat Gerard Verstegh mit seiner Familie dort angelegt, eine Augenweide für uns Menschen und so ganz nebenbei ein Schlaraffenland für Wildbienen und andere Insekten, die auf Blüten angewiesen sind. Wirklich einzigartig macht das weitläufige Grundstück aber etwas anderes: Der 53-jährige Biologe hat dort Steingartenpflanzen aus allen möglichen Gebirgsregionen der Welt zusammengetragen.

600 bis 650 verschiedene mögen es sein, nicht mal Verstegh selbst weiß das so genau. Was ihn daran so fasziniert: „Irgendwas blüht hier immer, und das von Februar bis November.“ Die Pflanzen seien zumeist sehr klein, „man hat also auf wenig Raum eine große Diversität“, sagt er. Hier ein Edelweiß aus den Karpaten, dort eine Butterblume aus den Alpen – die Auswahl im lang gezogenen Anzuchtgarten ist unüberschaubar. Sogar eine Salzpflanze, die im Wattenmeer heimisch ist, hat er kultiviert. „Die wächst im Steingarten auch ohne Salz“, sagt Verstegh, „sie blüht rosa.“ Vom Blütenmeer profitiert auch der benachbarte Imker. „Der könnte auch Gebirgshonig auf seine Gläser schreiben“, bemerkt er.

Nur die wenigsten seiner Pflanzen hat er von Reisen mitgebracht. „Das meiste Saatgut habe ich durch Samentausch bekommen“, erzählt der Vorwerker. Weil nicht immer drin sei, was auf den zugeschickten Tüten steht, komme es schon mal zu Überraschungen. Geduld brauche es allemal, denn aus manchem Samenkorn sprieße es erst nach zwei oder drei Jahren. Seine Passion nennt er gerne „Gärtnern für Faule“, denn den meisten seiner Schützlinge genüge es, wenn sie einmal die Woche gegossen würden. Klar sei, dass die Pflanzen im Winter geschützt werden müssten. Einige der ganz empfindlichen trägt er ins Haus, andere werden mit Folie angedeckt.

Regelmäßig auf Märkten

Mit Gebirgspflanzen ist der Niederländer erstmals in den 1980er-Jahren während seines Studiums in Berührung gekommen. „Ich habe im botanischen Garten Utrecht Führungen gemacht“, berichtet Verstegh. Die riesige Vielfalt im größten Felsengarten der Niederlande habe ihn fasziniert. Und so gebietet er heute selbst über ein Gartenreich, dessen Bewohner ursprünglich im Himalaya, in Patagonien, Afghanistan oder der Sierra Nevada zu Hause waren. Weil die Pflanzen so klein sind, lassen sich mit ihnen ganz einfach Minigärten in Töpfen zusammenstellen. „Wenn man es gut macht, hat man das ganze Jahr über was Blühendes“, freut sich Verstegh, der mit seiner Tochter Marieke regelmäßig auf Märkten steht. Auf dem Kräutertag in Horstedt bietet er seine Pflänzchen an, auf dem Gut Karlshöhe und auf der Reeperbahn in Hamburg, außerdem in Oldenburg, im Rhododendronpark in Bremen sowie in Utrecht, wo es auch stets neue Sorten zu entdecken gebe. Um die 20 000 verschiedene werde es wohl geben, schätzt Verstegh. Tochter Marieke, frisch gebackene Abiturientin, will, wen wundert's, Pflanzenwirtschaft studieren. In Wageningen, im September soll's losgehen.

Bevor er sich den Hochgebirgspflanzen zuwandte, ist Verstegh „durch die Naturwissenschaften gewandert“, wie er sagt. Für seine Doktorarbeit hat er organische Mikrofossilien aus der Eiszeit vor 2,5 Millionen Jahren untersucht, „es ging um Klimaforschung“. Später verlegte er sich auf organische Geochemie, unternahm Forschungsfahrten nach Namibia, und 2004 ging er zum Hanse-Wissenschaftskolleg nach Delmenhorst. 1998 baute er mit seiner Frau Karin Zonneveld ein Haus in Vorwerk, wo er bald einen ersten Steingarten anlegte, pendelte beruflich aber bis 2005 zwischen Bremen und Texel.

Als Steingarten-Spezialist habe er seine Nische gefunden, sagt Verstegh, der unter anderem Mitglied der britischen Alpine Garden Society ist. „In England, Schottland und Irland spielen Gärten eine wichtige Rolle“, meint er. Dort lebten auch sehr viele Steingartenfreunde, von denen er Samen beziehe. Seine Anzuchterde produziert er selbst, das geht ganz einfach, braucht aber seine Zeit: „Man wirft Blätter auf einen Komposthaufen und Eicheln und lässt das ein paar Jahre liegen.“ Viel Arbeit mache auch die große Blumenwiese nicht. Sie werde nur einmal im Jahr gemäht, Ende August, wenn auch die Wilde Möhre ausgeblüht und ihre Samen verteilt habe. Das Heu bekommt die Stute Arwyn. „Das ist faserreich und nährstoffarm“, weiß Tochter Marieke, „also ideal für Pferde.“