JBO-Konzert am Sonntag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

In Wilstedt Weihnachtslieder zum Mitsingen

Johannes Heeg

Sein alljährliches vorweihnachtliches Konzert gibt das Junge Blasorchester Wilstedt, kurz JBO, in diesem Jahr am 2. Advent. Beginn ist am sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, der Eintritt ist frei.