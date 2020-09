Zu einem Informationsabend rund um das Thema Rente lädt das Grasberger Bündnis für Familie ein. (Andreas Gebert)

Grasberg. „Gut informiert in die Rente“ heißt eine Veranstaltung des Vereins Familienfreundliches Grasberg. Magnus Brosig von der Arbeitnehmerkammer Bremen referiert am Dienstag, 29. September, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Grasberger Rathauses, Speckmannstraße 30, rund um das Thema Rente und wird anschließend Fragen beantworten. Angesprochen werden sollen beispielsweise Fragen zur Berechnung der Rente oder zur neuen Grundrente. Und: „Wann kann man überhaupt in Rente gehen?“ Ausgehend von der Rentenpolitik in Deutschland werde Brosig einen Überblick zum Rentensystem und zum Altersübergang geben, so die Ankündigung der Grasberger Gleichstellungsbeauftragten Evelin Meyer.

Die Veranstaltung werde mit den erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln geplant. Daher sei die Teilnehmerzahl begrenzt, was eine vorherige, verbindliche Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer erfordert. Per Telefon unter der Nummer 04208/ 39 66 oder per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@grasberg.de. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.