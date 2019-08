Das Banner hängt: Dieter Grohs (links) und Alfred Grimm und die übrigen Mitglieder des Seniorenbeirats haben viel Zeit in die Vorbereitung des Sozialen Tages in Worpswede investiert. (fr)

Worpswede. Den Rasen am Rathaus hat ein eifriger Arbeiter am Donnerstag schon mal gemäht, und bis zum Sozialen Tag am Sonntag, 18. August, soll auch das übrige Gelände noch aufgeräumt werden. Ein bisschen Baustellenambiente wird übrig bleiben, schließlich bekommt das Rathaus gerade ein neues Dach. Aber der Rahmen wird schon stimmen, wenn die mehr als 25 Vereine und Institutionen am Sonntag rund um das Rathaus und die Bötjersche Scheune zusammenkommen, um sich den Menschen im Ort vorzustellen.

Der Soziale Tag in Worpswede findet nach 2014 und 2016 zum dritten Mal statt und ist eine Erfindung des örtlichen Seniorenbeirats, des Sozialverbands Deutschland, der Arbeiterwohlfahrt, des Roten Kreuzes und der Kirchengemeinde. Sie alle wollen eine Plattform bieten, auf der sich die Menschen im Ort über die Angebote informieren können. Es sollen sich aber auch die Institutionen untereinander kennenlernen und austauschen können. Zum Beispiel, um die Angebote der anderen mit eigenen Ideen zu ergänzen.

Auch wenn die Federführung des Sozialen Tages beim Seniorenbeirat liegt, ist es den Aktiven um dessen Vorsitzenden Reinhard Meyerdierks wichtig, dass die Veranstaltung auch zum Austausch der Generationen führt. Jung und Alt sollen sich informieren und einander begegnen. Damit die Veranstaltung zum Treffpunkt werden kann, hat die Gemeinde dafür gesorgt, dass die Straße Straßentor am Sonntag gesperrt wird. So können die Besucherinnen und Besucher gefahrenfrei zwischen Rathaus und Bötjerscher Scheune hin- und herlaufen, sagt Uwe Buck, der die Veranstaltung für die Gemeindeverwaltung begleitet. „Wir hoffen auch auf viele Besucher und Familien, die mit dem Fahrrad kommen.“ Als Anreiz bietet die Verkehrswacht eine kostenlose Fahrradcodierung an. Wer mitmachen will, muss nur Fahrrad und Eigentumsnachweis mitbringen.

Aber auch für die Autofahrer ist Platz, betont Bürgermeister Stefan Schwenke. Wegen der Sperrung wird man am Straßentor zwar nicht parken können. Der Rossmann-Parkplatz, die Schule oder der Schützenverein böten aber Möglichkeiten, die Autos abzustellen. So wie die übrigen Beteiligten hofft Schwenke auf eine rege Teilnahme. „Der Tag bietet Fachinformationen, aber auch die Möglichkeit zu erfahren, welche Angebote es im Ort überhaupt gibt.“

Zur Sache

Vorträge im Rathaus

Der Soziale Tag wird am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Bötjerschen Scheune eingeläutet und um 11 Uhr eröffnet. Ab 12.30 Uhr sorgen Landfrauen und Rotes Kreuz in der Scheune für das leibliche Wohl. Im Verlauf des Tages soll es im Sitzungszimmer des Rathauses mehrere Vorträge geben, Sitzgelegenheiten sind vorhanden: So wird um 13.30 Uhr ein Vertreter des Amtsgerichts Syke berichten, um 14 Uhr stellt sich die Lilienthaler Tafel vor, die auch für Worpswede zuständig ist. Um 14.30 Uhr wird der Pflegestützpunkt Osterholz seine Arbeit vorstellen, um 15 Uhr Joachim Krohn die Schlaganfallselbsthilfegruppe Ein-Schlag präsentieren. Um 15.30 Uhr gibt es dann Informationen von der Alzheimer-Gesellschaft.