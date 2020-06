Gemeinsamkeit trotz nötiger Distanz: Die Initiatoren von "Mein OHZ mit Herz" nahmen auf dem Parkplatz an der Stadthalle herzförmig Aufstellung, um für ihre neue Kampagne zu werben. Sie soll Kultur und Freizeit in Zeiten von Corona neu beleben. (Louis Kellner)

Landkreis Osterholz. Verzicht und Verbote infolge der Corona-Pandemie drücken den Menschen allmählich aufs Gemüt. Die neue Kampagne „Mein OHZ mit Herz“ will etwas dagegen setzen. Die Initiative unter der Schirmherrschaft von Landrat Bernd Lütjen hat ein Internet-Portal freigeschaltet, auf dem Veranstaltungen, Freizeitangebote und Aktionen vorbereitet und umgesetzt werden können. Elf Wochen nach den ersten Beschränkungen soll es eine Trendwende einläuten und darüber informieren, was unter den neuen Rahmenbedingungen möglich ist. Los geht‘s am Sonnabend, 6. Juni, mit dem Live-Stream eines Konzerts von Afterburner in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck.

„Wir möchten den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte der Landrat. Durch das verantwortungsbewusste Verhalten der meisten Menschen seien der Landkreis und seine Kommunen bisher glimpflich durch die Krise gekommen. Er hoffe, das dies so bleibe, denn damit gebe es erste Freiräume. Diese gelte es vernünftig zu nutzen, gerade weil Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen noch einige Monate Bestand haben dürften, so Lütjen. Er sei beeindruckt, dass die Kampagne nach kaum drei Vorbereitungswochen nun an den Start gehen könne. Der Ausfall von Konzerten, Ferienprogrammen, Schützen- und Erntefesten sei nicht das letzte Wort.

„Mein OHZ mit Herz“ versteht sich dabei aus Sicht der Macher als eine Dachmarke, nicht als Konkurrenz zu den vorhandenen Gruppen, die seit Corona entstanden sind. Doch die Plattform könnte Verbänden, Vereinen und Privatpersonen per Website, Facebook und Instagram zu Reichweite, Vernetzung und Impulsen verhelfen. Der Start wird maßgeblich unterstützt von Volksbank, Sparkasse und den Osterholzer Stadtwerken; auch das DRK und alle Kommunen im Landkreis wirken mit. Absagen allein ist keine Lösung, so das gemeinsame Credo.

Ideen-Schub und Reichweite

Stadtwerke-Mitarbeiter Jörn Leiding stellte die Einzelheiten von www.mein-ohz.de vor. Die Seite enthält einen lokalisierbaren Veranstaltungskalender, in den geplante Termine wie das Afterburner-Konzert eingetragen werden. Auch laufende Angebote wie Online-Sportkurse oder Einkaufshilfen können sich mit ihren Kontaktdaten listen lassen. „Genauso wichtig ist uns aber auch das ,rote Telefon'“, erklärte Leiding. Unter 04791/ 80 91 23 (oder per Mail an info@mein-ohz.de) können Veranstalter die Unterstützungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen für ihre Idee erfragen. Sponsoren und Behörden in den Rathäusern stünden bereit, um bei der Verwirklichung zu helfen.

„Viele sind jetzt unsicher und wissen nicht genau, was erlaubt ist und wie sie es anstellen sollen“, so Leiding weiter. „Wir wollen die Antworten geben.“ Der Kommunalpolitiker Rainer Sekunde von der Kulturstiftung Landkreis Osterholz bekräftigte, er glaube an neue Formate für Jung und Alt in Sport, Kultur und Gesellschaft. Die Menschen bräuchten die Gelegenheit, sich kreativ einzubringen. „Wir haben viel PS, die seit Corona nicht so recht auf die Straße gebracht werden,“ sagte Sekunde.

Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström sieht das ebenso: „Diese Zeit ist für alle Altersgruppen schwer, aber das wird uns nicht klein kriegen.“ Die Initiative „Mein OHZ mit Herz“ könne ein Turbo sein, um gemeinsam für die Region etwas zu bewegen. Der Energieversorger hat sich für die Woche ab 15. Juni einen virtuellen Sommernachtslauf ausgedacht (Info unter https://ohz-sommernachtslauf.de).

DRK-Kreispräsident Thorben Prenntzell sagte, der ersatzlose Ausfall von Veranstaltungen berge auch die Gefahr eines baldigen Vergessens. „Wenn bei der Freilichtbühne eine ganze Saison im Feuer steht, kann auch eine Wiederaufnahme zum Problem werden, weil die Erinnerung verblasst.“ Darum sei es umso wichtiger, nun zu experimentieren und zu improvisieren, auch ohne Perfektionsanspruch oder Massenpublikum.

Für Stadthallen-Manager Matthias Renken lautet denn auch die Devise: „Komm, wir müssen jetzt echt was machen.“ Mit dem geplanten Afterburner-Konzert am 6. Juni betrete auch sein Team absolutes Neuland. Die Musiker mit Wurzeln im Kreisgebiet werden live vor leeren Rängen spielen, aber sie seien „gleich Feuer und Flamme gewesen“. Renken sagte, er hoffe auf eine Initialzündung für die Kampagne und die Region. Vielleicht gebe es ja auch Ideen für eine virtuelle Cre-Artour oder ein virtuelles Hammefest.

Afterburner rocken am 6. Juni – ohne Publikum in der Osterholzer Stadthalle, aber sicher mit vielen Zuhörern im Live-Stream. (Christian Kosak)

Afterburner hatten keinen Vertreter zum Pressetermin geschickt, ließen aber durch ihren Sänger Tjalf Hoyer per Presseinfo erklären, sie wollten nicht komplett still sitzen und kämen in der Stadthalle nun erstmals seit Monaten wieder zusammen – für ein Konzerterlebnis, das es dort so noch nicht gegeben hat. Denn: „Lieber ein Livestream-Konzert als gar kein Konzert.“ Der Weblink zum Gratis-Stream soll Anfang kommender Woche auf www.mein-ohz.de veröffentlicht werden.

Versengold, die Band von Hoyers Bruder Malte, hatte am Sonnabend mit Übertragungsproblemen bei ihrem ersten (kostenpflichtigen) Online-Konzert zu kämpfen. Der Frontmann der Afterburner teilte nunmehr mit: „Wir haben einen Heidenrespekt vor den technischen Aspekten eines solchen Vorhabens. Aber vor allem haben wir auch mal wieder Bock, uns als Band wiederzusehen, in die Instrumente zu greifen und den Leuten im Landkreis Osterholz und der Welt unseren charmanten Krach zu senden, auf dass sich der eine oder andere unterhalten fühlt in schwierigen Zeiten.“