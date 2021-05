Landkreise Rotenburg/Osterholz. Die geplante Innovationsagentur „ARTIE GmbH“ soll vom Landkreis Rotenburg unterstützt werden. Dafür hat sich jetzt einstimmig der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Kreistags ausgesprochen. Die künftige Innovationsagentur geht auf eine Zusammenarbeit der elf Landkreise in der Region Lüneburg-Stade zurück. Die bisherigen Aktivitäten des seit 1999 bestehenden ARTIE-Netzwerks für Technologie, Innovation und Entwicklung sollen weiter ausgebaut werden. Dafür soll 2022 eine gemeinsame Agentur in Form einer GmbH entstehen.

Der Landkreis wird dann Mitbegründer und Gesellschafter und rechnet mit jährlichen Kosten von etwa 100.000 Euro. Sowohl die Finanzierung der Gesellschaft als auch deren genaue Aufstellung muss noch weiter erarbeitet werden. Im Kern geht es um die Koordination und Abwicklung bisheriger Förderprojekte und Maßnahmen für die beteiligten Landkreise. In der Beschlussvorlage heißt es dazu, dass Aufgaben, die bisher „nebenbei“ von einem Landkreis geleistet wurden, professionalisiert werden sollen. „Wir begrüßen das, denn so wird diese Sache auf professionelle Beine gestellt“, betonte dann auch Ursula Hoppe (CDU).

Reinhard Bussenius (Grüne) betonte, dass auch in Zukunft darauf geachtet werden müsse, im Bereich der Wasserstoffförderung ausschließlich auf grünen Wasserstoff zu setzen. Denn neben anderen Aktivitäten betreiben die Netzwerk-Partner unter Einbeziehung des Landkreises Lüneburg auch eine gemeinsame Strategie im Bereich der Wasserstoffwirtschaft. Sie haben zusammen das Wasserstoffnetzwerk Nordostniedersachsen gegründet. Die Federführung des gesamten Projektes lag bisher beim Landkreis Osterholz. Dort steht der Ruhestand des Wirtschaftsförderers an, Mitte 2022 endet zudem die Laufzeit der derzeitigen Technologietransferförderung des Landes. Zu diesem Zeitpunkt soll die neue GmbH ihre Arbeit aufnehmen. Am 20. Mai tagt der Rotenburger Kreisausschuss, dort wird das Thema erneut auf der Agenda stehen.