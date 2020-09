Eine Entscheidung über Blühstreifen wurde im Worpsweder Planungsausschuss vertagt, die UWG soll zunächst eine Liste bepflanzbarer Straßenränder zusammenstellen. (Christian Kosak)

Worpswede. Ob 1200 Quadratmeter mit Kräutern bepflanzte Blühflächen, verteilt auf zehn Standorte im Gemeindegebiet, das Klima und die Insektenpopulation in Worpswede retten, wird noch zu beweisen sein. Vielleicht ist dies aber noch auf viel mehr Flächen möglich.

Schon der Jugendkongress hatte 2019 vorgeschlagen, in Worpswede sollten Flächen mit Kräutern und anderen Pflanzen besät werden, damit Insekten Nahrung finden. Diese Idee hat die UWG in ihrem Antrag aufgegriffen, die Verwaltung hat daraufhin zusammen mit dem Bauhof und der Nabu-Ortsgruppe nach geeigneten Flächen gesucht – mit bescheidenem Erfolg. „Wir wollen erst mal mit ein paar kleineren Stellen anfangen“, sagte Abteilungsleiter Peter Hanelt. Klein sind sie wirklich, die Flächen in der Liste, die dem Ausschuss vorgelegt wurde: Am Rathaus, am Hammeweg, am Hang der Großen Kunstschau, am Albert-Reiners-Platz und im Baugebiet Neu Osterwede kommen insgesamt 600 Quadratmeter zusammen, die ohne große Vorbereitung bepflanzt werden können. Weitere 600 Quadratmeter ergeben fünf Flächen in Neu Osterwede, im Baugebiet Hinter der Molkerei, am Umbeckweg, am Dorfgemeinschaftshaus von Hüttenbusch und am dortigen ehemaligen Raiffeisen-Gelände. Diese Flächen sind aber nur bedingt geeignet.

Eva Bunn (UWG) war nur mäßig begeistert. 1200 Quadratmeter seien sehr wenig, meinte sie, und sie glaube, dass es viel mehr Flächen gebe, besonders die Straßenränder. Das hielt Heiko Pankoke (CDU) für zu teuer in der Pflege, und sein Fraktionskollege Friedrich-Karl Schröder meinte, vor einer Aussaat müsse der Boden ausgetauscht werden. Es gebe aber auch Blühsamen, bei denen das nicht nötig sei, sagte Eva Bunn. Aber auch wegen der Verkehrssicherheit hielt Heiko Pankoke es für unmöglich, die Seitenstreifen zu bepflanzen. „Ich glaube nicht, dass Kräuter an der Weyermoorer Straße die Verkehrssicherheit beeinträchtigen“, meinte Eva Bunn leicht ironisch.

Thomas Conrad (FDP) hat in Nordrhein-Westfalen den Eindruck gewonnen, dass begrünte Ackerränder sehr schön aussähen. Aber Sämereien seien teuer, die Gemeinde müsse sich beraten lassen, um keinen Fehlkauf zu riskieren. Zunächst soll aber, so ein Vorschlag von Andreas Uphoff (SPD), die UWG eine Liste vorlegen, welche Straßenränder bepflanzt werden können, ehe der Ausschuss weiter berät.