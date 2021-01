Marienkäfer drängen sich im Winterquartier zwischen Pflanzenstängeln. (Maria Tischleder-Korneli)

Blumenkästen auf dem Balkon sind ein ideales Winterquartier für Insekten. Darauf macht Dorothee Meier vom Naturschutzbund (Nabu) Bremen aufmerksam und rät, die Pflanzenbehälter bei sinkenden Temperaturen stehen zu lassen. In hohlen Stängeln von Blumen, Kräutern und Gemüse könnten winzige Käfer Unterschlupf finden. Wird der Kasten an eine Hauswand gestellt, schütze das noch besser vor der Kälte. Gemüse- und Kräuterarten wie Pimpinelle, Dost und Sauerampfer „locken als heimische Arten auch manchen Schmetterling und Käfer an, der hier als Ei, Puppe oder vielleicht sogar erwachsenes Tier überwintert“, so Meier. Wer die Kästen doch abräumen will, kann in der Erde beispielsweise Möhren einige Wochen auf dem Balkon lagern.