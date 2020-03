Für die Autorin Anne Levin ist das Schreiben eine Befreiung. (JASPERSEN)

Lilienthal. Wenn Anne Levin von ihrem Buch spricht, leuchten ihre Augen hinter der Hornbrille. „Ich wollte einfach noch einmal etwas ganz anderes machen“, erzählt die 54-Jährige – und gemacht hat diese Frau schon viel. Sie war Schauspielerin, hat Psychologie studiert und ist heute Professorin an der Universität Bremen. Letztlich waren es wohl die Studierenden im Lehramt, die sie auf die Idee gebracht haben, ausgerechnet einen Jugendroman als Erstlingswerk zu schreiben. „Das Refugium – Insel der Verlorenen“ lässt tief in das Seelenleben von Schülerschaft und Lehrkräften blicken.

Der Ort des Geschehens ist nicht von ungefähr gewählt, denn Anne Levin liebt die Nordsee. Das 298 Seiten lange Taschenbuch hat sie in nur vier Wochen auf Sylt geschrieben. Anschließend sollte es noch zwei Jahre dauern, bis die mystische Geschichte fertig war. „Ich liebe das Meer, aber ich würde nie allein ins Watt gehen“, betont sie. Offenbar weiß die Autorin, wie sich der Schlick unter den Füßen anfühlt, wie sich die Priele bei Ebbe über den Meeresboden schlängeln und wie schnell man bei Nebel die Orientierung verliert.

Der Jugendroman erzählt vor allem von einer mysteriösen Klassenfahrt. Ganze Schulklassen lassen ihre Seelen auf der Insel der Verlorenen zurück und werden zu angepassten Schülerinnen und Schülern, die tun, was die Schulleiterin von ihnen verlangt. Dabei sollte die Insel eigentlich geplagten Seelen ein Rückzugsort, ein Refugium sein. Die Hoffnung auf Befreiung hängt an einem einzigen Mitschüler, aber vielleicht wollen gar nicht alle frei sein. „Die Charaktere in meinem Buch sind vielschichtig. Sie sind nicht nur gut oder böse“, so Anne Levin.

Die Innenansichten der Protagonisten sind es, mit denen die Autorin um Verständnis für das Individuum wirbt. „Ich glaube, genau diese Art der Empathie ist uns verlorenen gegangen.“ Als Dozentin an der Universität erlebe sie immer wieder, wie Studierende sich ganz und gar auf sich selbst und ihre Leistung konzentrieren. „Es fehlt häufig an Reflexion“, meint die Professorin für Didaktik. Sie will mit ihrem Buch niemanden belehren, aber doch vielleicht ein wenig die Augen für die Perspektive des anderen öffnen. Das sei eine gute Vorbereitung auf den Beruf des Lehrers, findet sie.

Unter dem Küchentisch, auf dem bunte Blumen vom nahenden Frühling künden, macht sich Lewis bemerkbar. Der Golden Retriever ist ein gutmütiger Familienhund. Mit ihm verbringt die Autorin viel Zeit auf langen Spaziergängen. Hier holt sie sich die Kraft und die Inspiration, die es braucht, um neue Projekte anzugehen. Inzwischen, so verrät Anne Levin, habe sie den zweiten Band schon fertig, der dritte sei in Arbeit, ein Drehbuch ist geplant. Wann die Fortsetzung der Trilogie erscheinen wird, ist allerdings noch unklar. „Es braucht Zeit, bis der letzte Satz wirklich sitzt“, weiß sie.

Von einer Karriere als Schauspielerin, Professorin oder Buchautorin hat Anne Levin nie geträumt. Als sie nach dem Abitur in Bremen zur Schauspielschule nach Hamburg ging, wollte sie vor allem Schauspielerin sein. Zehn Jahre stand sie auf verschiedenen Bühnen, um dann zu merken, dass es vor allem als Frau schwer werden würde, in diesem Beruf alt zu werden. „Also habe ich das gemacht, was mich interessiert hat, und Psychologie studiert“, erklärt sie. Die Psychologin in ihr ist es wohl auch, die so viel Wert auf die Ausarbeitung der Romanfiguren legt. Die Schauspielerin in ihr hingegen freut sich schon jetzt auf die Buchvorstellung.

Dass gerade das Erstlingswerk ein Jugendbuch werden würde, hat auch mit den beiden Söhnen der Autorin zu tun. „Ich habe ihnen immer viel vorgelesen und heute sind sie meine besten Kritiker“, sagt sie über die 13 und 15 Jahre alten Teenager. Dabei sei es ihr wichtig gewesen, nicht in eine Jugendsprache zu verfallen, die in ein paar Jahren aus der Mode sei. „Das kann ganz schnell peinlich werden“, findet sie und legt gerade bei der Sprache Wert auf das Feedback ihrer großen Jungs. „Ich wollte vor allem etwas Spannendes schreiben“, betont sie, nicht ohne zu erwähnen, dass wissenschaftliche Texte doch meist langweilig geschrieben seien.

„Das Schreiben ist für mich eine Befreiung“, sagt sie und empfindet die vielen Stunden, die sie damit verbringt, nicht als Belastung. Was sie tut, tut die Lilienthalerin offenbar gern, ganz gleich ob sie mit Lewis spazieren geht, backt, kocht oder liest. „Ich habe keine besonderen Hobbys“, sagt sie. Aber Langeweile kennt diese Frau nicht. Ihr Buch empfiehlt sie übrigens nicht nur Jugendlichen ab zwölf Jahren: „Für mich ist es ein All-Age-Buch, das Erwachsene hoffentlich genauso in den Bann zieht wie Jugendliche.“

Die für Mittwoch, 25. März, ab 19 Uhr geplante Lesung mit Anne Levin fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Autorin wird ihren Jugendroman „Das Refugium – Insel der Verlorenen“ zu einem späteren Zeitpunkt im Conrad-Naber-Haus, Haus der Bürgerstiftung, Klosterstraße 23, in Lilienthal vorstellen. Erhältlich ist das Paperback im Online-Handel (ISBN-13: 9783748127710) für 11,99 Euro. Die örtliche Buchhandlung Buchstäblich nimmt Bestellungen per Telefon unter der Nummer 04298/699196 und per Mail (info@buchstaeblich.com) entgegen.