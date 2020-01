Sie gehören zum Verein FAST, der seit Jahren Integration in der Samtgemeinde Tarmstedt praktiziert: Barbara Franke (links) und Heinz Cordes (rechts), hier mit einer Flüchtlingsfamilie, die früher in Wilstedt gelebt hat. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Um zugewanderte Menschen beim Einleben zu unterstützen, will der Landkreis Rotenburg Integrationshelfer ausbilden. Im Rahmen eines niedersachsenweiten Pilotprojekts ist eine Reihe von insgesamt fünf Workshops geplant. Sandra Pragmann von der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit erklärt: „Viele Zuwanderer sprechen inzwischen Deutsch und haben eine Arbeit gefunden. Aber gesellschaftlich wirklich dazu zu gehören ist eine Herausforderung, die alleine nur schwer zu bewältigen ist. Da kommen die Integrationshelfer ins Spiel.“

Die Workshops wurden zusammen mit der Freiwilligenakademie Niedersachsen entwickelt. Los geht es am 20. und 21. März mit einem Workshop, der über die wichtigsten kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den Herkunftsländern von Zuwanderern aufklärt. Am 25. April erklären Experten leicht verständlich Zuständigkeiten und Abläufe in Asylverfahren. Und am 8. und 9. Mai geht es um die eigene Rolle als Unterstützer, um Fragen der persönlichen Abgrenzung und um Vernetzung. Für Juni ist ein weiterer Termin geplant, bei dem es um mögliche psychische Belastungen von Flüchtlingen geht.

Laut Pragmann sei es auch möglich, nur an einzelnen Kursen teilzunehmen. Das Zertifikat „Integrationshelfer“ bekomme, wer alle Workshops besucht hat. Vor allem junge Menschen wünsche sie sich als Teilnehmer, sagt Pragmann. „Es sind viele junge Familien zu betreuen“, begründet sie. Zum Beispiel nähmen Mitarbeiter in den Kindergärten wahr, dass Eltern nicht so recht wüssten, wie sie mit Behördenschreiben umgehen sollen. Schwer verständliche Formulare begegneten Einwanderern aber auch in Vereinen. „Familien brauchen manchmal jemanden, der sie an die Hand nimmt und beispielsweise zum Kinderturnen oder zur Singstunde im Chor begleitet“, berichtet Pragmann. Seien die ersten Berührungsängste erst einmal abgebaut, laufe es in vielen Fällen dann auch alleine. „Wer selbst schon mal umgezogen ist und neu in einer Stadt ist, kennt das“, so Pragmann.

Aufgaben haben sich gewandelt

Die neuen Integrationshelfer sollen nach ihrer Ausbildung möglichst an die Flüchtlingshilfsorganisationen in den Gemeinden angebunden werden. In der Samtgemeinde Tarmstedt ist es der Freundeskreis Asyl, kurz FAST genannt, der sich seit Jahren ehrenamtlich um die Zuwanderer kümmert. Dass der Landkreis jetzt eine spezielle Ausbildung anbietet, findet die Vorsitzende Barbara Franke „im Prinzip gut“. Denn die aktiven Helfer würden weniger, auch aus Altersgründen müssten einige kürzertreten, seien nicht mehr so belastbar.

„Die Aufgaben haben sich gewandelt“, sagt Franke. Die Mitglieder von FAST legten den Schwerpunkt jetzt auf Hausaufgabenhilfe und Vorlesen. „Wir wollen den Spracherwerb fördern“, so Franke. Das gelinge vor allem mit Sprechen. „Manche Kinder haben einen großen Redebedarf, zum Beispiel über gesundheitliche Fragen, und dabei üben wir Deutsch.“ Da klar sei, dass die eingewanderten Familien in Deutschland bleiben werden, müssten vor allem die Kinder gefördert werden, damit sie gute Schulabschlüsse schafften. „Es gibt sehr fleißige Schüler, die in allen Fächern gute Noten haben außer in Deutsch. Die versuchen wir zu fördern, damit sie Abitur machen können“, so Franke.

Sie hoffe, dass sich tatsächlich auch junge Menschen zu den Integrationshelferkursen anmelden. Und sie hoffe, dass diese dann ihren ehrenamtlichen Job auch ausüben können. Denn vielfach sei der Bedarf tagsüber gegeben: „Da müssen Menschen zum Arzt oder zu Behörden begleitet werden“, weiß Barbara Franke. Ein berufstätiger Mensch könne das kaum leisten. Sie selbst werde sich zu einem Workshop anmelden, um sich „mit den Neuen auszutauschen“.

Die Workshops finden im Hotel Heidejäger in Mulmshorn statt, die Teilnahme ist kostenlos, Getränke und Verpflegung ebenfalls. Fahrtkosten können erstattet werden. Anmeldung und weitere Informationen unter 04261/ 983 28 50, migration@lk-row.de.

Die Termine: Freitag, 20. März, 18 bis 21 Uhr; Sonnabend, 31. März, 10 bis 17 Uhr; Sonnabend, 25. April, 9 bis 15 Uhr; Freitag, 8. Mai, 17 bis 21 Uhr; Sonnabend, 9. Mai, 9 bis 16 Uhr.