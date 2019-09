Uwe Westphal ist ein "Vogel-Versteher". Am Freitag, 20. September, vermittelt er in der Museumsanlage den "Zauber der Vogelstimmen". (Gabriele Dummschat)

Uwe Westphal: Den „Zwitschomat“ kenne ich nicht, kenne auch überhaupt keine App, die zuverlässig Vogelstimmen erkennen kann. Klappen kann das allenfalls bei Arten mit relativ stereotypen Gesangsstrophen wie Buchfink, Ringeltaube oder Türkentaube. Völlig aussichtslos ist es – derzeit wenigstens – bei Arten mit sehr variablem Gesang wie dem Sumpfrohrsänger oder dem Blaukehlchen, die – wie viele andere Arten auch – fremde Laute und Gesangsteile in ihren Gesang einbauen. Hinzu kommen häufig auch individuelle Unterschiede. Als geübter Vogelstimmenkenner kann man das in der Regel trotzdem einer bestimmten Art zuordnen, eine App kann das bisher nicht.

Das stimmt, denn die Brutzeit ist vorüber, viele Vögel sind schon wieder auf dem Weg gen Süden. Gesänge hört man ja ganz überwiegend (mit wenigen Ausnahmen) nur im Frühjahr zur Balz- und Brutzeit. Rufe sind allerdings das ganze Jahr über zu hören, zumindest von den Vögeln, die bei uns überwintern, oder zu den Zugzeiten auch von Durchzüglern.

Auch bei Vögeln gibt es ausgesprochene Frühaufsteher wie die Feldlerche, die bereits 80 Minuten vor Sonnenaufgang zu hören ist, und (relative) Langschläfer wie Spatzen und Stare, die erst eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang gesanglich aktiv werden. Jede Vogelart hat ihre spezifische Anfangszeit (die allerdings auch von äußeren Umständen wie dem Wetter beeinflusst werden kann), jeweils in Abhängigkeit vom veränderlichen Zeitpunkt des Sonnenaufgangs. Die Reihenfolge des Einsatzes der einzelnen Vogelarten ist so konstant, dass man auch von einer „Vogeluhr“ spricht. Das hat wohl den Sinn, die akustische Konkurrenz zu verringern. Wegen des früheren Sonnenaufgangs muss man im Mai oder Juni also wesentlich früher aufstehen als im März, um dem frühmorgendlichen Vogelkonzert lauschen zu können. Die Tatsache, dass Vögel bevorzugt frühmorgens singen, hat zum einen damit zu tun, dass aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten die Luft zu dieser Zeit den Schall besonders gut trägt und leitet. Zum anderen bekräftigen die Vögel damit ihren Revieranspruch in dem Sinne von: „Ich habe die Nacht überlebt, bin noch da und erhebe weiterhin Anspruch auf mein Revier.“ Denn sollte ein Revierinhaber über Nacht von Eule, Fuchs oder Katze gefressen worden sein, wird das Revier sehr schnell von anderen Artgenossen übernommen.

Es gibt zwei biologische Grundfunktionen des artspezifischen Gesanges. Erstens ein Revier zu besetzen und zu verteidigen (außer bei gesellig brütenden Arten wie Spatzen, Staren oder Schwalben, die nur den direkten Nistplatz verteidigen, aber kein ausgedehntes Revier). Und zweitens natürlich, um ein Weibchen zu werben. Ob es darüber hinaus auch „zweckfreien“ Gesang gibt, vielleicht aus Lust am Singen oder Komponieren, entzieht sich weitgehend wissenschaftlicher Forschung. Auffallend ist aber zum Beispiel, dass ein einzelner Nachtigallenhahn ein Repertoire von bis zu 260 verschiedenen Strophentypen haben kann, während ein Buchfink oder eine Goldammer mit nur zwei oder drei leicht abgewandelten Strophentypen auskommt. Warum also haben eine Nachtigall oder auch eine Amsel ein derart opulentes Repertoire? Neben den Gesängen gibt es Rufe, die bei bestimmten Situationen zu hören sind, etwa Warnrufe (hier vielfach auch in Abhängigkeit von der Art des Feindes und der Intensität der Bedrohung), Flugrufe, Bettelrufe von Jungvögeln und viele andere mehr. Jeder Vogel verfügt über ein ganzes Repertoire von Lautäußerungen.

Das könnte ich, lasse es aber aus gutem Grund bleiben: Wenn ein Vogel einen unbekannten Rivalen im Revier vermutet, wird er alles daran setzen, ihn zu vertreiben. In der Regel geschieht dies zunächst mit intensivem Gesang. Derart provoziert, kann so ein Vogel auf diese Weise viel Zeit und Energie verschwenden, oder er wird unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren. Intensiver, lang andauernder Gesang lockt unter Umständen Feinde an. In der Reviergründungsphase kann man einen Vogel unter Umständen sogar vertreiben, weil er einen stärkeren Rivalen vermutet. Dies vor allem, wenn man den Gesang von einem Tonträger wiederholt und überlaut abspielt. Für mich gebietet es allein schon der Respekt vor den gefiederten Mitgeschöpfen, dass man sie nicht unnötig provoziert, auch nicht, um sie anzulocken und einem staunenden Publikum vorzuführen (wie es leider bei vogelkundlichen Führungen ziemlich oft geschieht). Ich nutze mein Talent allein zu pädagogischen Zwecken – was nicht ausschließt, dass ich es auch draußen leise nutze, solange der Vogel nicht darauf reagiert. Der Vorteil ist, dass man als Einsteiger zum Beispiel eine bestimmte Vogelart viel leichter aus einem mehrstimmigen Konzert heraushört, wenn ich vorher den jeweiligen Gesang imitiere und gleichzeitig auf Besonderheiten in der Gesangsstruktur hinweise. Außerdem erlebe ich immer wieder, dass meine Imitationen – genauso wie die Originalgesänge – den Menschen die Herzen öffnen.

Das ist schwer zu beantworten. Man muss dazu wissen, dass Vögel ein komplett anderes Lauterzeugungsorgan haben als Menschen und andere Säugetiere. Diese sogenannte Syrinx ist gerade bei Singvögeln sehr komplex gebaut und besteht aus zwei Strängen, die unabhängig voneinander über Nerven und Muskeln gesteuert werden können. Diese „Zweisprachigkeit“ führt zu akustischen Phänomenen wie Schwebungen, Obertönen und ähnlichem, und das macht die artspezifische Klangfärbung eines Vogelgesanges aus. Die Melodie nachzupfeifen, ist eine Sache, aber diese Klangfärbung zu imitieren, ist schon viel schwieriger. Ich muss das mit meinen Mitteln so gut wie möglich nachahmen, aber bei manchen Vogelarten wie dem Zaunkönig ist es für einen Menschen ganz und gar unmöglich. Neben den Pfeiftechniken gibt es natürlich auch noch Kehllaute, das ist oft leichter zu beherrschen.

Die Luftfeindalarmrufe (ein dünnes „siiiih“) verschiedener Singvögel klingen oft sehr ähnlich und werden entsprechend artübergreifend verstanden. Aus Erfahrung reagieren Vögel aber häufig auch auf andere, anders klingende Warnlaute fremder Vogelarten, auch Säugetiere (und Angehörige von Naturvölkern) achten genau auf Warnlaute von Vögeln. Für fremde Gesänge interessieren sich Vögel aber nicht: Eine Amsel reagiert nicht auf den Gesang eines Buchfinken oder einer Kohlmeise.

Schönheit liegt in diesem Falle im Ohr des Belauschers... Vielleicht die Amsel oder auch die Singdrossel oder die Feldlerche. Nachtigallen singen oft sehr hart und laut, wenngleich sehr vielfältig. Aber auch manche Schnepfenvögel wie der Brachvogel, die ja nicht zu den Singvögeln zählen, verfügen über sehr schöne, melodische Gesänge.

Das hat sich so ergeben. Ich hatte parallel zu meinem Interesse für die Vogelwelt, das im Alter von elf Jahren durch eine vogelkundliche Exkursion der örtlichen Volkshochschule geweckt wurde, immer Spaß daran, meine Stimme auf vielfältige Weise auszuprobieren. Ich habe mir „aus Spaß an der Freude“ verschiedenste Techniken der Lauterzeugung beigebracht, unterschiedliche Pfeiftechniken, Kehlkopftechniken, alles Mögliche, habe die Töne immer wieder abgewandelt, und habe über die Jahre meine Stimme ausgebildet wie ein Instrument – allerdings nicht mit der Absicht, Vögel oder andere Tiere imitieren zu wollen. Irgendwann merkte ich dann, dass diese oder jene Lautfolge klang wie dieser Vogel oder jenes sonstige Tier, und daran habe ich dann weiter geübt – tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang. Mittlerweile habe ich ein Repertoire von rund 200 Tierarten, darunter rund 130 Vogelarten. Das Besondere ist aber, dass ich als studierter Biologe diese Begabung verknüpfe mit unterhaltsamer Wissensvermittlung. Dafür habe ich den Begriff „naturetainment“ geprägt. Das beinhaltet neben Auftritten, Lesungen, Führungen und Seminaren zum Beispiel auch die Veröffentlichung von Büchern, CDs und Artikeln über Vögel, Natur und Naturschutz. Ich möchte Freude und Begeisterung wecken für die Natur und damit auch zu ihrem Schutz anregen. Und wenn ich mit meiner Arbeit auch die Herzen der Menschen erreiche, ist das umso schöner. Heute würde ich mich als Mischung aus Naturwissenschaftler, Publizist und Performance-Künstler bezeichnen.

Zur Person

Uwe Westphal (61)

ist Diplom-Biologe, Fachredakteur und Buchautor von „Mehr Platz für den Spatz“ und „Schräge Vögel“, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer sowie Tier- und Vogelstimmen-Imitator. Die Begabung, rund 200 Tierstimmen täuschend echt imitieren zu können, ist sein Markenzeichen. Durch diverse TV-Auftritte hat er einen bundesweit hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Weitere Informationen gibt es auf seiner Homepage www.westphal-naturerleben.de.

Zur Sache

Vom „Zauber der Vogelstimmen“ in ihrer ganzen Vielfalt und Bedeutung berichtet der prominente Vogelstimmen-Imitator Uwe Westphal am Freitag, 20. September, in der Museumsanlage mit dem Norddeutschen Vogelmuseum, Bördestraße 42. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Schatulle, Bahnhofstraße 98, in der Weinhandlung Weinstein, Bahnhofstraße 57, und in der Museumsanlage unter der Telefonnummer 0 47 91 / 1 31 05.

Weitere Informationen

