Wilstedts altes Pastorenhaus soll verkauft werden. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Es tut sich was in Sachen Pfarrhaus-Verkauf. Das Gebäude im Herzen Wilstedts wird momentan nicht mehr im Internet angeboten, es ist reserviert. Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Wilstedt-Tarmstedt ist im Gespräch mit mindestens zwei Interessenten, die die leer stehende Immobilie kaufen wollen und ein Nutzungskonzept vorlegten. Einen Zuschlag für das ungewöhnliche Ensemble hat der Kirchenvorstand allerdings noch nicht erteilt, ein Kaufvertrag ist noch nicht unterschrieben, einige Punkte seien noch offen, berichtet Pastor Benjamin Fromm. Rechtliche Detailfragen müssten noch mit der Landeskirche und dem Kirchenkreis geklärt werden, heißt es aus dem Kirchenvorstand. Eine Entscheidung wird frühestens in der Kirchenvorstandssitzung im September erwartet. Sollten die Gespräche mit den derzeitigen Interessenten im Sande verlaufen, soll das Haus wieder im Internet angeboten werden. Fromm ist allerdings guter Dinge, dass der Verkauf bis Ende des Jahres über die Bühne gebracht sein wird.

Mit wem die Kirchengemeinde in Verhandlung steht, ist geheim. Darüber wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir möchten jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gehen“, betonte Seelsorger Fromm einen Tag nach der jüngsten Kirchenvorstandssitzung, die rund vier Stunden dauerte. Das fast 250 Jahre alte, sanierungsbedürftige Pfarrhaus war auf Online-Plattformen für 335 000 Euro angeboten worden. Das Geld soll in den Bau eines neuen Gemeindehauses fließen. Nach den Verhandlungen mit den derzeitigen Interessenten ist Pastor Fromm sehr zuversichtlich, sagt er, dass der mögliche Käufer das Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, nicht abreißt. „Die Interessenten wissen, dass der Dorfgemeinschaft das Pfarrhaus sehr wichtig ist. Wir vertrauen darauf.“

Erfreut zeigte sich der Kirchenvorstand über die Nachricht, dass die Finanzierung der Orgelsanierung dank Spenden gesichert zu sein scheint. Die Arbeiten sollen rund 31 000 Euro kosten, ein Drittel dürfte die Landeskirche zuschießen. Private Zuwendungen machen auch den Austausch der Stundenglocke möglich. Die Glocke, die vermutlich Ende des letzten Weltkriegs durch Einschüsse beschädigt wurde, wird gegen eine 10 000 Euro teure Glocke ausgetauscht. Sie soll die Inschrift „Meine Zeit in Deinen Händen“ (Bibel, Psalm 31) erhalten.