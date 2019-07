Bernd Lütjen, Stefan Waldow, Uwe Reuter, Dennis Freese und Stefan Schwenke (von links) freuen sich auf das Eröffnungskonzert im Garten des Diedrichshofs. (von der Decken)

Worpswede. „Dahinten, hinter der ersten Hecke“, sagt Uwe Reuter und zeigt in die Tiefen des Gartens vom Diedrichshof, „dort wird sich das Eröffnungskonzert abspielen.“ Zum ersten Mal seit Bestehens des regionalen vom Kommunalverband Niedersachsen/Bremen ausgerichteten Musikfestivals findet das Eröffnungskonzert in Worpswede statt. Und fast zum ersten Mal ist es der Landkreis Osterholz, der die Auftaktveranstaltung ausrichtet, bemerkt Landrat Bernd Lütjen stolz. Allein acht von insgesamt 45 Konzerten werden in diesem Jahr in Gärten und Parks im Landkreis Osterholz veranstaltet. Gerne sei die Sparkasse Rotenburg Osterholz beim Eröffnungskonzert „helfende Hand“, betont Bereichsleiter Stefan Waldow.

1000 Besucher finden am Freitag, 2. August, ab 19 Uhr mit Blick auf den Diedrichshof Platz auf der Wiese des Skulpturengartens. Für eine Bestuhlung mit 300 Sitzgelegenheiten ist gesorgt, versichert Uwe Reuter, ehemaliger Betriebsleiter des Diedrichshofs, der sich trotz aller Freude ein wenig um seinen gepflegten Rasen sorgt.

Nicht zum ersten Mal sind die Künstler des Eröffnungskonzerts, die kubanische Sängerin Darling Valdivia-Gonzalez, der Swing-Sänger Dwill Crooning, die Bremer Band Bremavista und Slapscat, zu Gast im Diedrichshof. Daher ist für sie der Auftritt in dem von Hoetger angelegten Gartenensemble ein Heimspiel. Die große Besetzung, wie Uwe Reuter die aus zwei Bands entstandene Mini-Bigband beschreibt, passe hervorragend in diesen besonderen Garten, der ebenso Klassik wie auch eine musikalische Verbindung aus Rat Pack, Buena Vista Social Club und lateinamerikanischen Evergreens vertrage.

Die Besonderheit des Hoetgerschen Gartenensembles unterstreicht auch Landrat Bernd Lütjen einmal mehr. „Wenn man von Garten spricht“, und blickt bedeutungsvoll in die nach Hoetgers Vorgaben 2004 rekonstruierte Gartenanlage,“ dann sind wir hier.“

Nach 17 Jahren hat sich das Gartenkultur-Musikfestival als kulturelle Institution im August etabliert und ist fester Bestandteil der Kulturszene geworden. Gestartet mit 20 Konzerten und Gartenräumen, ist die Veranstaltung im Laufe der Jahre um mehr als das Doppelte angewachsen, sagt Dennis Freese, Projektverantwortlicher beim Kommunalverband Niedersachsen/Bremen. Es sei eine Kooperation ohne Intendanz, hebt er das Zusammenspiel der Organisation hervor.

Alle 45 Veranstaltungen seien Highlights und aufgrund ihrer großen musikalischen und örtlichen Bandbreite etwas ganz Besonderes. Erstmalig in diesem Jahr findet eine Verbindung von Grüner Ring Region Bremen und Gartenkultur-Musikfestival statt. Das neue Format des Kulturspaziergangs zur Einstimmung auf das Eröffnungskonzert erfreut sich allerdings so großer Beliebtheit, dass es bereits ausgebucht ist.

„Endlich“, sagt auch Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke zum Eröffnung des Musikfestivals in Worpswede, dem kulturellen Leuchtturm des Landkreis Osterholz. Er freut sich besonders, das der in den Masterplan Worpswedes einbezogene Garten des Diedrichshof Veranstaltungsort ist.

Mit einem Veranstaltungszeitraum von vier Wochen, 45 Konzerten, 26 daran beteiligten Städten und Gemeinden und 17 erfolgreich bespielten Jahren blickt das Gartenkultur-Musikfestival auf eine Erfolgsgeschichte.