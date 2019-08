Am Freitag hätte man Ministerpräsident und SPD-Chef Stephan Weil in Worpswede treffen können. Wer ihn verpasst hat, und das werden die meisten sein: So sieht er aus. (Peter Steffen/dpa)

Worpswede. Das Künstlerdorf Worpswede ist immer eine Reise wert. Davon konnte sich jetzt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil überzeugen. Wie am Dienstag bekannt wurde, stattete er der Großen Kunstschau bereits am vergangenen Freitag einen Besuch ab. Da im Vorfeld vergessen worden war, die Öffentlichkeit zu informieren, geriet der Besuch zum Geheimtreffen.

Weil war in seiner Funktion als SPD-Landesvorsitzender in die Region gekommen. Am Freitagabend stand für ihn in Gnarrenburg das Sommerfest der SPD im Unterbezirk Rotenburg auf dem Programm. Die Stippvisite in Worpswede sei erst ganz kurzfristig zustande gekommen, sagte die Vorsitzende der SPD-Kreisorganisation Osterholz, Christina Jantz-Herrmann, auf Nachfrage.

Beim Ortstermin in der Kunstschau ließen sich Stephan Weil und der Landtagsabgeordnete Oliver Lottke von Kunstschau-Leiter Jörg van den Berg die Dauerausstellung sowie die Arbeiten der Künstlerin Merrill Wagner zeigen. In einem Gespräch sei es dann um die aktuellen Herausforderungen der Einrichtung gegangen. Weil habe sich laut Christina Jantz-Herrmann beeindruckt gezeigt von der Architektur Bernhard Hoetgers. So habe der SPD-Landeschef den Plänen van den Bergs zur weiteren Nutzung der Räume am Museum das Potenzial zugeschrieben, die Attraktivität des Standortes weiter zu stärken und neue Wege zu gehen. Weil habe van den Berg zugesichert, den Museumsverbund bei seinen weiteren Projekten bei Bedarf zu unterstützen.

Dass der Öffentlichkeit die Chance verwehrt blieb, schon im Vorfeld vom Besuch des Regierungschefs zu erfahren und die Visite zu begleiten, wurde in Kreisen des Museumsverbunds und auch der Landes-SPD am Dienstag bedauert. Offenbar hatte es bei der Terminvereinbarung ein Verständigungsproblem gegeben. So blieben die Funktionäre in Worpswede unter sich.