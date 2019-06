Kuratorin Beate Arnold und Sammler Udo Seinsoth präsentieren Arbeiten von Norbert Schwontkowski im Barkenhoff. (Fotos: Christian Kosak)

Worpswede. Zwei zeitgenössischen Künstlern widmen die Worpsweder Museen ihre Sommerausstellungen. Während die Kunsthalle weiterhin ihre Sonderausstellung zum 100. Geburtstag des Hauses – mit wechselnden Teilaspekten – zeigt, und das Haus im Schluh sich mit dem Wirken von Friedrich Netzel und Hans-Herman Rief beschäftigt, stehen im Barkenhoff und der Großen Kunstschau zwei Künstler im Fokus, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Norbert Schwontkowski und Merrill Wagner können als krasses Gegensatzpaar gelten: Er, der relativ jung verstorbene Bremer, sie, die hochbetagte New Yorkerin. Er, mit oft kleiner, feiner Geste figürlich malend, sie mit großem Willen zur Abstraktion. Er, der in der Region bestens präsentierte Künstler, sie, das beinahe vergessene Juwel, das seit Jahrzehnten nicht mehr in Europa gezeigt wurde. Nicht zufällig raten die Kuratoren der beiden Ausstellungen, ein wenig Abstand zwischen die Besuche zu legen.

Tatsächlich empfiehlt es sich, bei Schwontkowski im Barkenhoff zu beginnen. Der Bremer Maler, der 2013 im Alter von 64 Jahren starb, war eng verbunden mit dem Sammler- und Galeristenehepaar Brigitte und Udo Seinsoth. Sie haben in ihrer Galerie Beim Steinernen Kreuz die Grundlage für die wichtigste Sammlung seiner Werke gelegt. Udo Seinsoth hat nach dem Tod seiner Frau das Werk weitergeführt und zuletzt einen Katalog dazu veröffentlicht. Nun stellt er 65 Arbeiten für die Ausstellung in Worpswede zur Verfügung. Nach deren Ende soll die Sammlung als Dauerleihgabe an das Museum Weserburg gehen.

Auch Beate Arnold, die die aktuelle Ausstellung kuratierte, hat mit Norbert Schwontkowski noch persönlich zusammengearbeitet. Sie beschreibt ihn als einen Künstler von großer Präsenz, der aber in seinem Werk die leisen Töne bevorzugte. Mischtechniken, die Malerei und Zeichnung verbinden, oft auf Gebrauchspapieren und vom Künstler selber mit billigsten Rahmen versehen, lenken den Blick aufs Wesentliche. Als „einfach“ beschreibt Arnold das Werk, ohne dies als qualitative Wertung verstehen zu wollen.

Freier Eintritt zur Eröffnung

Schwontkowski folgt keiner definierten Kunstrichtung, figürliche Malerei kann vielleicht als große Klammer über seinem Werk stehen. Poetisch, manchmal auch ein wenig magisch oder spirituell sind seine Bilder, die er in der Regel weder betitelt hat, noch interpretieren wollte. „Du siehst, was du siehst“, so lautet laut Seinsoth seine einzige Erklärung. In Vitrinen werden sie um zahlreiche Skizzen, Künstlerbücher, Dokumente und Erinnerungsstücke ergänzt, sodass die persönliche Beziehung zum Künstler ebenfalls dokumentiert und nachvollziehbar ist.

Ganz anders bei Merrill Wagner in der Großen Kunstschau. Zwischen der 84-jährigen Amerikanerin und den Ausstellungsmachern in Worpswede gab es bislang keinen Kontakt. Kurator Jörg van den Berg erwartet zur Eröffnung lediglich Wagners Assistentin aus New York, für die Künstlerin sei die Reise gesundheitlich nicht mehr möglich. Zuletzt wurde sie in Europa 1991 in Den Haag ausgestellt. Auch in den USA stand sie lange im Schatten ihres Ehemanns Robert Ryman, der im Februar dieses Jahres gestorben ist. In Sammelausstellungen aber ist sie in den wichtigsten Häusern vertreten gewesen.

Wagner arbeitet durchgehend abstrakt, sie setzt der Intimität der Barkenhoff-Ausstellung eine große Distanziertheit entgegen. Ihre höchst unterschiedlichen Arbeiten in verschiedensten Formaten gehen alle mehr oder weniger von Landschaften aus. Van den Berg hat sie daher auch in Bezug mit zwei Bildern von Paula Modersohn-Becker und Ottilie Reylaender gesetzt – ein Prinzip, das er auch zukünftig in seinen Ausstellungen verfolgen will. Im Gegenzug ist auch Wagner an zwei Stellen zwischen die Alten Worpsweder „geraten“ und geht mit ihren Abstraktionen in einen Dialog mit Hans am Ende oder den Skulpturen Bernhard Hoetgers. 19 Werke aus fünf Jahrzehnten Schaffen dieser bislang sträflich unterbewerteten Künstlerin zeigt die Große Kunstschau.



Zur Eröffnung der Sommerausstellungen am Sonnabend, 29. Juni, haben die Worpsweder Museen von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Es gibt vier Führungen: 11 Uhr im Haus im Schluh, 12 Uhr in der Worpsweder Kunsthalle, 14 Uhr in der Großen Kunstschau und 16 Uhr im Barkenhoff. Ab 18 Uhr folgt eine gemeinsame Eröffnungsfeier in der Bötjerschen Scheune mit einem Impulsvortrag von Christian Jacobs und Musik von Danielle McBryan.