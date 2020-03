Der Bremer Bauträger Ingo Damaschke nimmt der Gemeinde Lilienthal übel, dass sein Bauvorhaben an der Maurseglerstraße nach einem Korruptionsverdacht gescheitert ist. (Lutz Rode)

Lilienthal. Nach dem Aus für das Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße geht der ausgebootete Investor Ingo Damaschke mit der Gemeinde Lilienthal hart ins Gericht. Er rechnet damit, dass Bauträger künftig einen großen Bogen um den Ort machen werden. In der Arbeitsgemeinschaft Freier Wohnungsbau Bremen, der der Unternehmer angehört, sei der Vorgang aufmerksam verfolgt worden. „Lilienthal ist für Bauträger jetzt verbrannte Erde. Künftig wird niemand mehr das Risiko eingehen, dort Projekte anzuschieben“, ist Damaschke überzeugt.

Am Dienstagabend hatten die Ratsleute im Verwaltungsausschuss die Pläne für die Wohnbebauung zwischen Entlastungsstraße und Diakonischer Behindertenhilfe endgültig begraben. Der Investor hält der Politik vor, kopflos gehandelt zu haben, nachdem Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem angedachten Baugebiet laut geworden waren. Bürgermeister Kristian Tangermann hatte den Fall bei der Polizei angezeigt und den Rat in nichtöffentlicher Runde über die Vorgänge informiert. Es geht darum, dass jemand versucht haben soll, ein Ratsmitglied zu bestechen, um die Entscheidung zum Baugebiet zu beeinflussen. Damaschke ordnet den Vorgang als „Verzweiflungstat eines Einzelnen“ ein, die nun weitreichende Folgen habe.

Damaschke hätte es für sinnvoll gehalten, eine Art Moratorium einzulegen, und abzuwarten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Dazu kam es nicht. Der Unternehmer schließt daraus: „Wenn es so einfach ist, Dinge auszuhebeln, zeigt es, in welcher politischen Verfassung die Gemeinde ist. Ich kann Lilienthal nur wünschen, dass es nach der Kommunalwahl 2021 eine klare Koalitionsmehrheit gibt, damit das Spektakel aufhört. So ist für Investoren nichts kalkulierbar“, sagt der Unternehmer.

Das Gelände, auf dem Damaschke bauen wollte, geht nun vertragsgemäß an die Verkäufer – vier Truper Landwirte – zurück. Was das für den Reiterverein Lilienthal bedeutet, der einen Großteil der Flächen als Weideland nutzt, dazu gibt es von den Eigentümern noch keine offizielle Antwort. Eine Entscheidung sei gefallen, heißt es, doch bevor sie öffentlich gemacht wird, sollen erst die Beteiligten informiert werden. Laut Damaschke wird der Reiterverein die Pachtflächen für die Weidehaltung der Pferde vertragsgemäß zurückgeben müssen. Weitere Verhandlungen oder Vermittlungsversuche sollen ausgeschlossen sein.

Unterdessen weist Querdenker-Fraktionschef Ingo Wendelken jegliche politische Verantwortung für die Folgen der Entscheidung vom Dienstag zurück. Er habe im Verwaltungsausschuss beantragt, den Beschluss auf April zu vertagen, sei damit aber gescheitert. Wendelken wollte den Reitern und Landeigentümern die Chance für Gespräche geben, um die drohende fristlose Kündigung zu verhindern. Auf die Klauseln im Pachtvertrag und die Konsequenzen habe er die anderen Mitglieder in seiner Stellungnahme hingewiesen. Wendelken hat der Aufhebung des Bauleitverfahrens ebenfalls zugestimmt, nachdem klar war, dass nichts vertagt wird. Mit dem Korruptionsverdacht hatte das nach seinem Bekunden nichts zu tun, die Ablehnung sei aus sachlichen Gründen erfolgt.