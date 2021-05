Überall im Land gibt es nächtliche Ausgangssperren. Auch im Kreis Rotenburg wird die Regel noch eine Zeit lang Bestand haben. (Matthias Bein/dpa)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Während sich der Inzidenzwert im Landkreis Osterholz positiv entwickelt und am Dienstag auf 59,7 und damit den niedrigsten Wert seit Mitte April fiel, mussten die Menschen im Landkreis Rotenburg einen Dämpfer hinnehmen. Nach zwei Tagen der Erholung und Inzidenzwerten unter der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag eine Steigerung auf 112.

Damit werden die verschärften Regeln mit nächtlicher Ausgangssperre, Distanzunterricht in den weiterführenden Schulen, Einschränkungen des Handels und diverser Freizeitmöglichkeiten noch bis in die kommende Woche fortgeführt werden. Denn bevor der Landkreis Rotenburg die Maßnahmen wieder lockern kann, muss der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegen.

Im Landkreis Rotenburg gibt es seit Montag zwölf neue Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 3660 Fälle gezählt. 3221 davon sind mittlerweile wieder genesen. Damit gibt es aktuell 354 Infizierte, von denen sich 17 Personen in stationärer Behandlung befinden.

Im Landkreis Osterholz stieg die Zahl der seit Pandemiebeginn Infizierten um drei auf 2521 Personen. 2326 Personen sind wieder genesen, 137 aktiv infiziert, zwei von ihnen in stationärer Behandlung.

Zur Sache

Zusätzliche Impftermine in Wittorf und Oerel

Das Impfzentrum im Landkreis Rotenburg hat zwei zusätzliche Lieferungen des Impfstoffes AstraZeneca bekommen und bietet deshalb am 8. Mai noch einmal zwei Sondertermine für Impfungen von Personen über 60 Jahren in Wittorf und Oerel an. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, stehen in Oerel rund 450, in Wittorf rund 350 Termine zur Verfügung. Da diese Termine aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht ins Landessystem eingetragen werden konnten, nutzt das Impfzentrum dafür noch einmal das eigene Buchungssystem. Anmelden können sich Personen, die ihren Wohnsitz im Landkreis haben und über 60 Jahre alt sind. Dieses Angebot gilt nicht für Menschen, die bereits einen festen Impftermin vom Land Niedersachsen zugeschickt bekommen haben. Wer einen Termin buchen möchte, kann dies unter www.lk-row.de/impfen8mai machen.