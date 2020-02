Lässt sich die Lebensfreude nicht durch ihre Krankheit nehmen: Helga Rohra. (Alzheimer Gesellschaft)

Lilienthal. „Ich bin dement, na und?“ sagt Helga Rohra. Die heute 66-Jährige erkrankte mit 54 Jahren an Demenz. Seither versucht die frühere Dolmetscherin, Betroffenen und Angehörigen in ihren Vorträgen Mut zu machen. Am Montag, 10. Februar, kommt die Münchnerin auf Einladung der Alzheimer-Gesellschaft nach Lilienthal. Ab 19 Uhr startet im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25, eine neue Gesprächsreihe unter dem Titel „Unterstütztes Wohnen für Menschen mit Demenz“.

„Demenz mit Leichtigkeit begegnen“, das ist die Botschaft der Referentin, die inzwischen national und international in der Alzheimer-Gesellschaft aktiv ist. Sie hält Vorträge, besucht Kongresse und Talk-Shows. Wo sie hinkommt, steckt sie die Menschen mit ihrer Lebensfreude an. Demenz, das betreffe eben nicht nur alte Menschen, die Krankheit reiße auch junge Menschen mitten aus dem Leben. Von sich selbst sagt sie: „Die Diagnose war für mich der Anfang eines neuen Lebens.“

Wie das ist, wenn man eben noch neun Sprachen fließend übersetzen konnte und dann plötzlich nicht mehr weiß, wie die Tasten auf dem Computer funktionieren, hat sie in ihrem Buch „Aus dem Schatten treten“ festgehalten, das 2010 erschienen ist. Auch in der Alzheimer-Gesellschaft sei viel zu lange nur über und nicht mit den Betroffenen gesprochen worden. „Inklusion geht anders“, sagt sie. Heute ist Rohra Sprecherin der Betroffenen im Vorstand der Gesellschaft.

Nach Angaben der Lilienthaler Alzheimer-Gesellschaft leben in der Gemeinde etwa 100 demenziell Erkrankte. Gemeinsam mit dem früheren Gemeindedirektor und heutigen Geschäftsführer des Hauses am Dreyerskamp, Detlef Stormer, der zum Organisationsteam der Lilienthaler Alzheimer-Gesellschaft gehört, will die Vorsitzende Ingeborg Manowski neue Wohnformen für Menschen mit Demenz auf die Agenda heben: „Die Pflegeheime sind oft überfordert, da braucht es neue Konzepte.“

Bei monatlichen Treffen will die Alzheimer-Gesellschaft nun die derzeitigen Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Demenz in Lilienthal beleuchten. In einem zweiten Schritt sollen dann im Austausch mit Betroffenen, Angehörigen, Pflegekräften und Interessierten neue Ideen entwickelt werden. In einem dritten Schritt soll dann ausgelotet werden, was davon in Lilienthal wo und wie umgesetzt werden kann.

Helga Rohra hat für sich entschieden, dass sie, wenn es soweit ist, auf einem Bauernhof für Demenzkranke leben will. „Wenn ich meinen Sohn nicht mehr erkenne, werde ich dorthin ziehen“, erklärt sie selbstbewusst. Noch aber ist sie selbstständig, hat ein Team, das sie bei ihren Vorträgen und Reisen unterstützt. Sie hält viel von Wohngemeinschaften für Demenzkranke, aber nichts von Altenheimen, in denen die Vergesslichen vergessen werden.

Helga Rohra begrüßt das Engagement der Alzheimer-Gesellschaft in Lilienthal. Sie selbst hat für ihr Engagement bereits 2014 den Deutschen Engagementpreis erhalten. Auch wenn die Krankheit fortschreitet, sei das Leben nicht vorbei, betont sie und rät Betroffenen, aktiv am Leben teilzunehmen. Andernfalls drohten Vereinsamung und Depressionen. Gerade, wer jung an Demenz erkranke, dürfe sich nicht aufgeben, betont Rohra.

Nicht selten beginne die Krankheit schleichend, sodass häufig kein Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente bestehe. In der Folge lebten Erkrankte dann nicht selten von Hartz IV. Helga Rohra hat es selbst erlebt und musste zur Tafel gehen, nachdem sie ihre Ersparnisse aufgebraucht hatte. Heute kämpft sie für die Inklusion von Betroffenen ins Berufsleben. Da seien andere Länder in Europa schon viel weiter. „Damit sich das ändert, muss die Politik aktiv werden“, fordert Rohra.

Aber auch die Betroffenen selbst könnten viel tun, um besser mit der Krankheit zu leben. Wichtig sei eine gute Ernährung, so Rohra und nennt es „Essen gegen das Vergessen“. Viel Bewegung, vor allem aber eine positive Haltung gegenüber den Ausfällen, verrät sie, seien die beste Medizin. Medikamente könnten die Krankheit nicht heilen, allenfalls aufhalten. Angehörige müssten lernen, die Vergesslichkeit zu akzeptieren. „Vervollständige mich nicht, sondern nimm mich vollständig an“, appelliert sie. Solange sie kann, will Helga Rohra weiter über ihre Krankheit informieren. Dabei will sie „nicht nur referieren, sondern auch berühren“. Sie sei jetzt „das elfte Jahr auf der Bühne“ und werde weiter für die Rechte der Menschen mit Demenz kämpfen.

Zur Sache

Demenz

Alle drei Sekunden erkrankt ein Mensch an Demenz. Nach Angaben der Alzheimer-Gesellschaft sind es weltweit 50 Millionen Betroffene, davon 1,7 Millionen in Deutschland. Prognosen zufolge wird die Zahl der Erkrankten hierzulande bis 2050 auf drei Millionen steigen. Demenz betrifft vor allem ältere Menschen, aber nicht nur. Bundesweit gibt es 25 000 Patienten unter 65 Jahren. Auch Kinder können an Demenz erkranken. Zum Krankheitsbild gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit.