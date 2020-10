Geht es nach der SPD, soll es in Klostermoor vorerst keine weiteren Richtfeste geben. (Björn Hake)

Lilienthal. Klostermoor und Bebauungsplan – bei dieser Kombination dachten Andrea Vogelsang und Gert Traupe an die Pläne für den Behrens-Hof an der Ecke Am Saatmoor/1. Landwehr. Und so hoben die beiden Mitglieder der SPD-Fraktion die Hände für ein Ja, als vor einigen Tagen im Baudienste-Ausschuss abgestimmt wurde. Im Nachhinein stellte sich heraus: Das war ein Missverständnis. In Wahrheit ging es um die Ausweisung von etwa 50 Baugrundstücken, die verteilt im Lilienthaler Ortsteil liegen. Und da gehen die Sozialdemokraten nicht mit. Die SPD will ihren Fehler ausbügeln und kündigt an, im Verwaltungsausschuss am 3. November und im Gemeinderat am 15. Dezember die Pläne abzulehnen.

Die WÜMME-ZEITUNG hatte am Donnnerstag unter dem Titel „Klostermoor-Pläne auf der Zielgeraden“ über die jüngste Ausschuss-Sitzung berichtet. Die SPD-Fraktion nahm das zum Anlass, die Sache öffentlich gerade zu rücken - noch etwas peinlich berührt, dass es zu der Verwechslung gekommen war. In der Sache selbst ist ihre Linie unverändert: So lange der Mangel an Kita-Plätzen besteht und Grundschulen bis an die Grenze ausgelastet sind, sollen keine weiteren Neubaugebiete in Lilienthal ausgewiesen werden. Nur kleineren Lücken- und Ersatzbebauungen will die SPD noch zustimmen. Zur Verwechslung macht die SPD geltend, dass die nötigen Unterlagen noch nicht vorlagen, als die Fraktion die Ausschuss-Sitzung bei einem Treffen vorbereitete. „Wir entschuldigen uns für diesen unglücklichen Irrtum bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Ratskolleginnen und Ratskollegen und bedauern dieses Missverständnis sehr“, sagt Andrea Vogelsang. Selbstverständlich wolle man das Abstimmungsverhalten demnächst im Verwaltungsausschuss und im Rat korrigieren.

Im Ausschuss hatte nur Reinhard Seekamp (Die Linke) gegen die neuen Bauflächen mit voraussichtlich etwa 60 zusätzlichen Wohneinheiten in Klostermoor gestimmt, ebenfalls mit Blick auf die Unterversorgung bei den Kita-Plätzen und den notwendigen Grundschulkapazitäten. Die Grünen enthielten sich, CDU, FDP und Querdenker sprachen sich für die Planungen aus.