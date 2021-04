Beim Spaziergang durch Wald und Feld machen Hundehalter auch mal die Leinen los. Das führt zu Konflikten. (Björn Hake)

Wilstedt. Sollen Hunde in der Wilstedter Feldmark das ganze Jahr über an der Leine gehalten werden? Die Jägerschaft ist dafür, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gab es aber auch skeptische Stimmen. Das bisherige Ergebnis einer langen Diskussion: Man gründet einen Arbeitskreis, damit der Rat noch in diesem Jahr weiterweiß.

Er habe in der jüngsten Zeit mehrere Zuschriften erhalten, die sich mit dem Problem freilaufender Hunde in der Feldmark beschäftigten, sagte Bürgermeister Traugott Riedesel. Einer der dabei gemachten Vorschläge sei sehr bedenkenswert: Wilstedt solle eine Freilauffläche für Hunde anlegen. „Das löst nur leider nicht das Problem in der Feldmark.“

„Ist das verboten?“

Jagdpächter Jörg Lemmermann sagte, er habe schon vor fünf Jahren den Antrag gestellt, in der Feldmark ganzjährig Leinenzwang vorzuschreiben. Jetzt habe sich die Situation sehr verschärft, wohl auch wegen Corona. Im Wilstedter Holz, im Wilstedter Moor, im Gebiet Imbusch und im Ostermoor gingen immer mehr Leute mit ihrem unangeleinten Hund spazieren; die meisten davon führen extra mit dem Auto ins freie Feld. Das habe er besonders oft an den Seitenwegen der im Wilstedter Volksmund „Moorstraße“ genannten Straße erlebt, die in Verlängerung der Bahnhofstraße nach Grasberg-Huxfeld führt und auf Grasberger Gebiet Holzdamm heißt. Wenn er diese Hundebesitzer, die oft Kennzeichen aus den Landkreisen Verden oder Osterholz an ihren Autos trügen, anspreche, bekomme er nur zu hören: „Wieso, ist das verboten?“ Deshalb sei es höchste Zeit, dass es ausdrücklich verboten werde, seinen Hund frei laufen zu lassen, um das Wild zu schützen.

Im vorigen Jahr sei die Zahl der Autounfälle mit Rehwild an der Moorstraße von sechs auf elf gestiegen. Das ist laut Jörg Lemmermann eindeutig darauf zurückzuführen, dass die Rehe durch die Hunde aufgescheucht würden und über die Straße zu flüchten versuchten. Schon wegen des Windparks sei der Bestand an Rehen im Gebiet Wilstedter Moor von 70 auf 20 zurückgegangen, und immer noch setzten Hundehalter das Wohl ihrer Tiere höher an als das des Wilds, das dort seine letzten Rückzugsgebiete habe.

Mehr zum Thema Gefahr für das Vieh Landwirte ärgern sich über Kot und Müll auf ihren Futterwiesen Grünland ist der Salatteller der Rinder, Exkremente und Müll haben darauf nichts verloren. Für das Vieh, das das Grünfutter später fressen soll, sind die ... mehr »

Auch Ronny Meyerhoff hat sich an die Gemeindeverwaltung gewandt, aber aus dem entgegengesetzten Grund. „Wir sollten die Verbotskultur nicht weiter fortführen“, meinte er in der Ratssitzung. Man könne die Auswirkungen der Windräder nicht den Hunden anlasten. Er sehe auch keine Möglichkeit, die Einhaltung eines Leinenzwangs zu kontrollieren.

Das ist auch für Günther Nase (SPD) das große Problem. Besser wäre es, zunächst um Verständnis zu werben, außerdem müsse etwas gegen Motorrad- und Quadfahrer in der Feldmark getan werden. Stephan Kück-Lüers (CDU) dagegen meinte: „Wenn wir sagen, wir könnten es ohnehin nicht kontrollieren, könnten wir auch gleich sämtliche Verkehrszeichen abschaffen.“ Er erlebe oft, wie Auswärtige quer über die Wiesen liefen, und wenn es einen Leinenzwang gäbe, könnte man Hundehalter wenigstens darauf ansprechen.

Leinenzwang kaum durchzusetzen

Aber so einfach sei das nicht, meinte André Meyerhoff (SPD): „Wieviele Schilder sollen wir denn da aufstellen?“ Ein Leinenzwang allein sei kaum durchzusetzen. Sinnvoller wäre es, Wildschutzzonen auszuweisen, die von niemandem betreten werden dürften. Jakob Schnakenberg (SPD) war für die Aufstellung von Informationstafeln, aber gegen einen generellen Leinenzwang.

Rolf Struckmeyer (Natürlich Wilstedt) sah ein Dilemma: Das Wild brauche seine Ruhezonen, die Hunde bräuchten Auslauf. Wie das unter einen Hut zu bringen sei, könne man jetzt nicht klären. Die von André Meyerhoff vorgeschlagenen Wildschutzzonen fand auch Struckmeyer sinnvoll – die Absperrungen könnten mit den Ausgleichszahlungen finanziert werden, die die Gemeinde für die geplanten sechs neuen Windräder zu erwarten hat. Ansonsten solle der Rat einen Arbeitskreis bilden, der Lösungsvorschläge erarbeitet.

Auch Traugott Riedesel fand es verfrüht, schon einen Beschluss zu fassen. Klar sei für ihn, dass eine Freilauffläche benötigt werde, diese müsste sich aber im Ort befinden. Für die Feldmark müssten Regeln aufgestellt werden, die aber auch einsichtig sein und bekanntgemacht werden müssten. Jetzt soll sich eine AG mit dem Thema befassen, die aus Günther Nase, Rolf Struckmeyer, Rita Becker (CDU), Jörg Lemmermann und Ronny Meyerhoff besteht. Ergebnisse soll sie möglichst noch in diesem Jahr liefern, bat der Bürgermeister.