Wer vertritt das Blockland zukünftig in politischen Fragen? Erstmals nach der Wahl kam an diesem Donnerstag der neue Blocklander Beirat zusammen. (Anke Haar)

Blockland. Für die Zusammenarbeit im Blocklander Beirat spiele das Wahlergebnis eine untergeordnete Rolle, das sagte CDU-Spitzenkandidat Jan Hendrik Schumacher schon vor der Wahl am 26. Mai. Der Blocklander Beirat hat sich an diesem Donnerstag, 25. Juli, zum ersten Mal in der neuen Legislaturperiode im Ortsamt am Deich zusammengefunden. Dabei ist Jan Hendrik Schumacher einstimmig zum Sprecher des lokalpolitischen Gremiums gewählt worden. „Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, verwischen die Parteigrenzen, dann denken wir alle zusammen für das Blockland“, unterstreicht Schumacher am Rande der konstituierenden Sitzung. Unterstützung für diese Einschätzung erhält er dabei von allen Beiratskollegen und einer neuen Kollegin.

Die CDU wird in den kommenden vier Jahren von Jan Hendrik Schumacher, Gesa Blanke, Ingo Meyer und Jan Eike Geerken vertreten. Für die SPD wollen Henning Garbade, der einstimmig als stellvertretender Sprecher gewählt wurde, und Joachim Marks Ideen für den Ort liefern. Für die FDP ist zum dritten Mal in Folge Harje Kaemena mit dabei.

Gut möglich sei, dass sich der politische Stil im Blocklander Beirat zukünftig verändern wird, sagen die Ortspolitiker einhellig. Der demografische Wandel, stets neue Herausforderungen für die Landwirtschaft und der Strukturwandel am Deich fordere auch ein Neudenken in der Ortspolitik. Große Hoffnung für einen offenen politischen Diskurs liegen dabei auch auf den Neulingen Jan Eike Geerken und Gesa Blanke, beide parteilos, aber für die CDU-Liste angetreten. Sie sind 24 und 37 Jahre alt.

Der ehemalige Beiratssprecher, Gerd Gartelmann (CDU), wird voraussichtlich in der kommenden Beiratssitzung als neuer Ortsamtsleiter kandidieren und will damit die Nachfolge von Heiner Schumacher antreten. Ein genauer Termin für die Ortsamtsleiterwahl steht bislang allerdings noch nicht fest.