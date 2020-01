Landkreis Osterholz. Weihnachten und der Jahreswechsel sind für viele Menschen eine Zäsur – für die Veranstaltungsorganisatoren der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck ist diese Phase allenfalls ein Zwischenschritt, denn im neuen Jahr steht viel auf dem Programm. So geht es nach den Auftritten von Gerd Spiekermann, der Band Afterburner und dem Kaffeehaus-Orchester im neuen Jahr auch bald weiter.

Die genannten Angebote stehen für ganz unterschiedliche Arten von Unterhaltungskunst. Und das ist auch die Richtung, in der die Stadthalle unterwegs ist, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als würde sie keine bestimmte Richtung nehmen. Das Konzept stimmt, heißt es vom Management, was die immer größer werdende Taktdichte publikumswirksamer Veranstaltungen und die Auslastung zeigten. Stadthallen-Manager Matthias Renken muss sich „manchmal kneifen“ angesichts der Vielfältigkeit des Angebots, „das wir inzwischen machen können“. Gedanklich sei man schon bei den Buchungen für 2021.

Von der Rentnerband bis zum Open-Air-Highlight im September, vom Improvisations- bis zum Ohnsorg-Theater, von Rock- und Pop- bis Volksmusik, von Comedy bis Schatten-Show – in der Stadthalle ist 2020 wieder eine Menge los. Was die Open-Air-Konzerte angeht, so wird die „singende Föhnwelle“ Dieter Thomas Kuhn am 4. September dem Schlager huldigen, die Popband Silbermond einen Tag darauf ihr neues Album „Schritte“ präsentieren. Drinnen gibt's gleich zu Jahresbeginn tüchtig was auf die Ohren: Am 18. Januar dreht die Rammstein-Tributeband Völkerball die Flammenwerfer auf.

Hits wie „Simply The Best“ oder „Private Dancer“ sind Musikgeschichte und machten Tina Turner zur Rock-Legende. Am 25. März werden diese und viele andere Songs der weltbekannten Sängerin in „Tina – The Rock Legend“ zu hören sein. Am 9. Mai rückt eine weitere Tributeband, Surrogate, mit ihrer Pink-Floyd-Show „The Wall“ nach, und am 12. März gastiert Phil Bates mit der Electric-Light-Orchestra-Tributeband in der Stadthalle.

Der Januar wartet mit einem humorigen Doppelpack auf. Ralf Schmitz streut auf der Suche nach dem Unsinn des Lebens wahnwitzige Pointen aus (16. Januar). Eine echte „Schmitzeljagd“ eben. Und am 31. Januar gibt sich Comedy-Großmeister Jürgen von der Lippe die Ehre. Sein neues Bühnen-Programm heißt „Voll fett“.

Schlagerfreunde werden am 12. Februar auf ihre Kosten kommen, wenn Stefan Mross „Die Schlager im Norden“ mit Bernhard Brink und Anna-Carina Woitschak moderiert. Am 6. März werden die Amigos im Rahmen ihrer großen Jubiläums-Tour zum bereits zehnten Male für eine volle Stadthalle sorgen. Kerstin Ott („Die immer lacht“) ist zum ersten Mal zu Gast in der Stadthalle. Auch Musical-Melodien fehlen nicht: Am 13. März warten die Sänger und Tänzer mit „Musical Highlights“ auf, und das Leben des legendären Komikers Charlie Chaplin wird am 21. März in „Chaplin – Das Musical“ nacherzählt.

Die lokale A-cappella-Band Angeblich Erträglich feiert am 20. März ein Jubiläum in der Stadthalle – mit ihrem Programm aus einer ganzen Dekade voller uralter Highlights sowie brandneuer Stücke. Die Show von Luke Mockridge im April ist bereits restlos ausverkauft. Für die Auftritte der beliebten Comedians Ralf Schmitz am 16. Januar und Jürgen von der Lippe am 31. Januar gibt es nur noch vereinzelte Restkarten.

Das „Christmas-Stuff”-Konzert Nathan Carters, das nicht zum angekündigten Termin im vergangenen November über die Stadthallen-Bühne ging, wird am Donnerstag, 14. Mai, nachgeholt. Renken erwartet „Gänsehaut-Monente“. Der irische Folkmusik-Barde sei musikalisch auf dem Weg nach ganz weit vorne.

Die Bühne der Stadthalle wird auch immer wieder zur Theater-Kulisse. Am 7. Februar gastiert das beliebte Hamburger Ohnsorg-Theater mit der plattdeutschen Erstaufführung „Alarm in‘t Grand Hotel“ (Suite Surrender) und einen Tag später das beliebte Improvisations-Ensemble aus Bremerhaven, Instant Impro. Die außergewöhnliche Show „Amazing Shadows“ gibt es am Donnerstag, 13. Februar, zu bewundern.

Tickets sind auch bei der WÜMME-ZEITUNG in der Hauptstraße 87 in Lilienthal oder unter weser-kurier.de/ticket und unter Telefon 0421/ 36 36 36 erhältlich.