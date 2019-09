Sebastian Böhlen und seine Band spielen am Freitag, 13. September, ab 20 Uhr in der Bötjerschen Scheune in Worpswede. (FR)

Worpswede. Sebastian Böhlen und seine Band eröffnen in diesem Jahr den Worpsweder Musikherbst. Wie berichtet bietet die Reihe 2019 insgesamt drei Konzerte. Nach dem Auftakt an diesem Freitag, 13. September, ab 20 Uhr in der Bötjerschen Scheune sind am Freitag, 4. Oktober, der „Leonardo-Zyklus“ von Andreas Suberg und am 18. November das Kuss Quartett zu hören.

Der mehrfach prämierte Gitarrist Sebastian Böhlen gilt als eines der aufstrebenden Talente der deutschen Jazz-Szene, er setzt in seinen Konzerten vor allem auf eigene Kompositionen. Der 33-Jährige, der in Schweinfurt zur Welt kam, aber in Ostfriesland aufwuchs, machte bereits als Jugendlicher mit der Band Tee mit Sahne von sich reden. Er gewann den niedersächsischen Wettbewerb „Jugend jazzt“ und wurde doppelt mit dem „Ascap Young Composer Award“ ausgezeichnet. 2015 war er schließlich Preisträger beim weltweiten Gitarrenwettbewerb des renommierten Jazz-Festivals in Montreux.

Eintrittskarten für seinen Auftritt sind bei der WÜMME-ZEITUNG, Hauptstraße 87 in Lilienthal, bei der Worpsweder Touristinfo, Bergstraße 13, sowie telefonisch unter der Rufnummer 04298/ 27 04 65 10 oder online auf www.weser-kurier.de/tickets erhältlich. Der Eintritt beträgt 25 Euro, ermäßigt 20 Euro.