Die Folkloregruppe „Varvindar friska“ (links) unterstützt die Märchenstunde am 9. Februar im Zevener Rathaus. (Jens Zschiesche)

Zeven. Ziemlich irisch wird es am Sonntag, 9. Februar, im Zevener Rathaussaal zugehen: Dort geht es um den „Dornbusch von Donegal“. Das irische Märchen wird ab 16 Uhr von Michael Nagel erzählt, der sich dazu mit der Folkloregruppe „Varvindar friska“ zusammengetan hat. Für das Konzert – nicht nur – für Kinder sind noch Karten erhältlich, teilt Franziska Heins von der Stadt Zeven mit, sie ist unter Telefon 04281/ 99 98 06 erreichbar.

Bei der rund 50 Minuten dauernden Vorstellung erfahren die kleinen und großen Zuhörer, wie der arme Bauer Daniel O’Hara und seine Kuh Bridget gemeinsam den Lebensraum der musizierenden Zwerge im Dornbusch erhalten können, der durch den bösen Bauern Mick O’Donnel bedroht ist.

Ebenso wie das Märchen „Der Dornbusch von Donegal“ kommt auch die Musik aus Irland. Mit traditionellen Volksweisen begleiten Regine Brunke (Violoncello und Gesang), Manfred Fränkel (Akkordeon und Percussion), Ingolf Lienau (Violine, Viola, Mandoline und Ukulele) und Dietmar Waitkus (Gitarre, Banjo, Balalaika und Ukulele) den Erzähler Michael Nagel und das Publikum durch die Geschichte, in der Daniel O’Hara und seine Kuh Bridget das Reich der Zwerge schützt. Musik und Märchen sind aufeinander bezogen, und der ständige Wechsel zwischen den Formen sei sicherlich für Jung und Alt interessant.

Karten sind im Rathaus Zeven beim „Bürgerservice“, Telefon 04281/ 71 62 61, sowie an der Tageskasse für vier Euro (Kinder) und sechs Euro (Erwachsene) erhältlich.

Fortgesetzt wird das Zevener Kulturprogramm am Montag, 10. Februar, mit einem Vortrag. Ab 19 Uhr spricht der Kunsthistoriker Detlef Stein im Saal des Königin-Christinen-Hauses in Zeven über Caspar David Friedrich. Die Überschrift lautet „Der einsame Wanderer". Weitere Auskünfte beim Veranstalter VHS, wo Andrea Stephan unter Telefon 04281/ 93 63 15 erreichbar ist.

Ein Konzert mit Georgy Tchaidze in der Aula am Klostergang in Zeven ist für Sonntag, 16. Februar, vorgesehen. Ab 17 Uhr heißt es dort: „Weltklassik am Klavier – Musikalische Reise: Schuberts Sonate-Fantasie und Preludes von Rachmaninoff!“ Zum Programm gehören Stücke von Bach, Schubert und Rachmaninow. Veranstalter ist „Weltklassik am Klavier“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Zeven, weitere Informationen bei Luise Del Testa, Telefon 04281/ 99 98 00.

Noch bis Sonntag, 23. Februar, ist die Ausstellung „Tuchfühlung“ in der Städtischen Galerie im Königin-Christinen-Haus in Zeven zu sehen. Gezeigt wird gegenständliche Malerei von Tine Pockels aus Ottersberg. Öffnungszeiten: donnerstags und sonntags von 14.30 Uhr 17.30 Uhr sowie für Gruppen, Schulklassen und Führungen nach Vereinbarung. Weitere Informationen unter Telefon 04281/ 99 98 00 oder bei Jan Jaap Roosing unter Telefon 04281/ 99 98 01.

Von Sonntag, 1. März, bis Sonntag, 31. Mai, zeigt eine Ausstellung Grafik-Arbeiten von Barbara Rosengarth. Die Werke der Bremerin sind in der Städtischen Galerie im Königin-Christinen-Haus in Zeven, zu sehen. Vertiefende Informationen hat Jan Jaap Roosing, Telefon 04281/ 99 98 01.

„Angebissen“ heißt es am Sonnabend, 14. März, im Rathaussaal Zeven. Um 19.30 Uhr beginnt dort Jutta Seiferts „literarisch-musikalische Revue rund um die Frauenfrage, die Liebe, das Leben und die Gewürze dazwischen“, wie die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Zeven, Gwendolyn Stort, mitteilt. Sie ist für weitere Infos unter 04281/ 80 444 zu erreichen.