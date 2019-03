Empfang in Grasberg: Eginhard Engelke (von links) mit dem Osterholzer Landrat Bernd Lütjen, der neuen Hauptgeschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Yana Arbeiter, und Geschäftsführer Ante Brekenfeld. (von Lachner)

Die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser hat ab April eine neue Hauptgeschäftsführerin. Yana Arbeiter wird die Interessenvertretung des Handwerks im Raum Osterholz, Rotenburg, Verden und Cuxhaven von Montag an leiten. Der bisherige Hauptgeschäftsführer Eginhard Engelke geht mit Ablauf dieses Monats in den Ruhestand. Gut 150 Gäste waren am Freitag nach Grasberg gekommen, um der Stabübergabe beizuwohnen.

Dabei war genau genommen gar kein Stab zu übergeben. Als der Moment gekommen war, zog Eginhard Engelke ein paar Schlüssel aus der Tasche: einen für den Tresor der Handwerkerschaft, ein paar Generalschlüssel für die fünf Geschäftsstellen. Und schließlich eine Parkkarte für die Tiefgarage in Rotenburg. Der Rest ist geordneter Übergang, denn Yana Arbeiter ist schon seit elf Jahren als Geschäftsführerin der Handwerkerschaft aktiv und somit mit den Aufgaben vertraut. Yana Arbeiter lobte ihren Vorgänger als „tollen Chef“, der bei allem Einsatz auch die menschliche Seite nicht vermissen ließ. „Ich hoffe, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das genau so zu machen“, wandte sie sich an die Vertreter der Handwerkerschaft und die Mitglieder, die in den Grasberger Hof gekommen waren.

Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, sicherte Yana Arbeiter per Grußwort schon mal seine Unterstützung zu: „Wir stehen an Ihrer Seite. Wenn Sie auch an unserer stehen, kann in der Region nichts schief gehen“, sagte Bade. Er würdigte auch die Arbeit Eginhard Engelkes. Sie sei immer vom Gedanken des Miteinanders geprägt gewesen. Gerade im Handwerk sei Zusammenarbeit wichtig: „Damit“, so Bade, „zeigen wir Stärke nach außen.“

Für den Vorsitzenden der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, Diedrich Höyns, geht mit Engelkes Abschied eine Ära zu Ende. Sein Name stehe für 35 Jahre überragendes Engagement für die Kreishandwerkerschaft. Höyns hob vor allem die Fusion der früheren Handwerkerschaft Elbe-Weser mit der Organisation aus Rotenburg hervor, durch die Anfang des Jahres 2017 eine der größten Kreishandwerkerschaften in Niedersachsen entstanden ist. Sie vereint 51 Innungen und mehr als 1600 Mitglieder. „Die neue Kreishandwerkerschaft trägt Ihre Handschrift“, rief er Engelke zu.

Der Ausscheidende selbst verabschiedete sich mit leisen Worten. Er dankte vor allem seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die er die Aufgabe als Hauptgeschäftsführer nicht hätte bewältigen können. Und er hob die gute Zusammenarbeit mit den Partnern der Handwerkerschaft hervor. 90 Prozent der Arbeit hätten Spaß gemacht, zehn Prozent seien nervig gewesen, erinnerte er an das, was er unserer Redaktion im Vorfeld gesagt hatte. Das, so Engelke, sei doch eine gute Bilanz.