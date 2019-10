Um Einbrüche zu verhindern, gibt es diverse technische Möglichkeiten, Fenster und Türen zu sichern. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Lilienthal. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Menschen oft schwerwiegender als der materielle Schaden. Dem Thema „Einbruchschutz“ hat sich deshalb auch der Vorstand der Siedlergemeinschaft Butendiek im Verband Wohneigentum Niedersachsen (www.butendiek.imvwe.de) gewidmet und zu einem Fachvortrag in das Kulturzentrum Murkens Hof in Lilienthal am vergangenen Mittwoch eingeladen. Als Referent konnte Kriminalhauptkommissar Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention, von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz gewonnen werden.

„Die Einbruchzahlen sind glücklicherweise rückläufig“, konnte Kopietz gleich eingangs berichten. Das gilt für die Inspektion insgesamt, aber auch speziell für den Landkreis Osterholz. Laut polizeilicher Kriminalstatistik waren in 2016 noch 420 Vorfälle im Landkreis Osterholz zu verzeichnen, in 2017 waren es noch 284 Einbrüche und 2018 ging die Zahl auf 222 zurück. Technische Prävention ist laut Kopietz durch das Ausrüsten der Häuser mit zertifizierten Produkten die beste Möglichkeit, das Eindringen von Tätern zu verhindern. Die Polizei rate deshalb zur Anschaffung von einbruchhemmenden Produkten nach DIN EM 1627 beziehungsweise vom Verband der Sachversicherer (VdS) anerkannten Varianten. Dies beträfe hauptsächlich Sicherungsmontagen der Haustüren, Nebentüren, Fenster und Garagentore. Selbstverständlich wäre nicht unbedingt ein kompletter Austausch notwendig, auch Nachrüstungen von Scheiben, Riegeln und Beschlägen nach DIN 18104 könnten eine sehr gute Einbruchhemmung bewirken. Aber auf alle Fälle müsse eine fachgerechte Anbringung aller Elemente gewährleistet sein. Das beste Fenster nütze nichts, wenn es so verbaut ist, dass die Einbrecher das gesamte Konstrukt mit Rahmen aus der Wand stemmen könnten. Abschließend zum Thema „Technische Einrichtungen“ gab es noch Informationen über Alarmanlagen und Smart-Home-Systeme zu hören.

„Neben den technischen Sicherungsmaßnahmen ist eine entsprechende Verhaltensprävention ein weiterer wichtiger Baustein des Einbruchschutzes“, gab der Referent anschließend zu bedenken und ging nun auf den menschlichen Faktor ein. Ein gutes nachbarschaftliches Miteinander sei ein ganz wesentlicher Punkt. Die Aktion „Wachsamer Nachbar“ hätte bereits seit vielen Jahren positive Effekte erzielt und so manchen Einbruch verhindert. Allerdings hätte ein jüngst initiierter Feldversuch gezeigt, dass auch diese Form der Prävention nicht immer die gewünschte Wirkung erzielen könne.

Grundstücke oft nicht einsehbar

Weiterhin würde das häufig praktizierte Abschotten ein Problem darstellen. Ein gut einsehbares Grundstück sei besser als ein mit hoher Hecke umgebenes Areal. Denn eine blickdichte Umrandung könne die Einbrecher bei der Tatbegehung vor Entdeckung durch Nachbarn und vorbeikommende Passanten schützen. Auch eine geeignete Anwesenheitssimulation diene der Sicherheit des Hauses. Lichtzeitschaltuhren und TV-Imitatoren mit wechselnden Effekten täuschten von außen die Anwesenheit der Bewohner vor. Stets geschlossene Rolläden dagegen würden eine dauerhafte Abwesenheit signalisieren und zum Einbruch einladen. Auch sollten während des Urlaubs alle geeigneten Aufstieghilfen wie mobile Gartenmöbel und Leitern vom Grundstück entfernt werden. Grundsätzlich gelte es, möglichen Tätern so wenig wie möglich eine Gelegenheit zum Einbruch zu bieten.

„Zivilcourage ist immer dann gefragt, wenn man ohne erhebliche Eigengefährdung eine Straftat verhindern kann“, erklärte der erfahrene Polizist weiter. „Mischen Sie sich ein, wenn Sie sehen, dass verdächtige Personen auf einen Nachbarn einreden und Einlass fordern“, so Kopietz weiter. Auch das Ansprechen verdächtiger Personen könne gegebenenfalls Taten verhindern. Zusammenhalt stärke die Gemeinschaft und schrecke vermeintliche Täter ab. Abschließend bliebe noch die sofortige Meldung an die Polizei über den Notruf 110 oder direkt an die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/ 3070.

Nach diesen Ausführungen hatten die Besucher des Vortrages noch die Gelegenheit, in einer Frage-Antwort-Runde persönliche Sicherheitsratschläge vom bereits seit 37 Jahren im Polizeidienst stehenden Referenten zu erhalten. Abschließend empfahl dieser noch den Besuch einer Veranstaltung zum „Tag des Einbruchschutzes“ am Sonntag, 27. Oktober. Diese findet in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im Medienhaus im Campus, Lange Straße 28 in Osterholz-Scharmbeck statt. Mehrere Fachkräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz informieren dort über die wirksame Verhinderung von Einbrüchen.

Weitere umfangreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz sind auch unter www.polizei-beratung.de sowie www.k-einbruch.de im Internet zu finden.