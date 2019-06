Norbert Blanke, Martina Dieckhoff, Rainer Bahrenburg, Heinrich Blanke und Werner Blancken (von links). (Bernd Kramer)

Grasberg. Beide Männer waren keine 16 Jahre alt, als sie in die Feuerwehr eintraten, Werner Blancken und Heinrich Blanke. Die Väter hatten ihnen das Helfen vorgelebt. Und beide feiern dieser Tage mit ihren Ortsfeuerwehren Geburtstag. Die Rautendorfer luden aus Anlass ihres 80-jährigen Bestehens vor Kurzem zum Wettkampf ein und am Sonnabend, 29. Juni, nimmt die Ortsfeuerwehr Grasberg ihren 90. Geburtstag zum Anlass, um ab 13 Uhr zum Gemeindewettbewerb auf den Hof der Familie Brüning, Eickedorfer Straße 12, einzuladen. Der Ehrengemeindebrandmeister Blancken und der Ehrengemeinde- und Ehrenkreisbrandmeister Blanke werden zuschauen, wenn es bei den aktiven Kameradinnen und Kameraden um jede Sekunde geht.

Um die 120 Starterinnen und Starter erwartet der Grasberger Ortsbrandmeister Rainer Bahrenburg am Sonnabend zu den Leistungsvergleichen und dem Heimberg-Fuchs-Wettbewerb für die Älteren in Eickedorf. Ihre Ausrüstungen mit Schutzkleidung, Stiefeln und Helmen passen bei der Grasberger Ortsfeuerwehr heute nicht mehr in deren Spinde. Und nicht nur die platzen aus allen Nähten, auch die Fahrzeughalle im Wiesendamm hat sichtlich ihre Grenzen erreicht. Nur ein paar Zentimeter bleiben den Brandschützern zwischen den Löschfahrzeugen und dem Hallentor. Und auch das Rautendorfer Feuerwehrhaus ist in die Jahre gekommen. Dafür rollt dort demnächst ein neues Löschfahrzeug vor. Weil Feuerwehr nicht nur größer, sondern auch teurer geworden ist, kostet solch ein Laster schon ohne Ausrüstung rund 240 000 Euro.

Als Heinrich Blanke und Werner Blancken 1953 und 1962 in die Feuerwehren eintraten, rückten sie in den blauen Stoffhosen mit roten Biesen und Tuchrock aus, selber bezahlt. Heinrich Blanke blättert in seinem Fotoalbum und sagt: „Was heute die Ausgehuniform ist, war früher unsere Einsatzkleidung.“ Heute kostet es mehr als 1000 Euro, um eine Kameradin oder einen Kameraden einzukleiden. Atemschutz? Die beiden Alterskameraden erinnern sich, wie sie noch ohne Masken in die Häuser gingen. „Wir waren noch nicht viel geschützt in vielen Dingen“, sagt Blanke. Nach einem Brand in einem Teppichlager mussten sie stattdessen mit Augenproblemen zum Arzt. „Man war nach heutiger Sicht schon sehr unvorsichtig“, meint Blanke. Die beiden sind sich einig: „Man wusste es nicht besser.“

Von Anfang an aber wussten sie, dass sie zur Feuerwehr wollen. Heinrich Blanke wurde regelrecht hineingeboren. In seinem Elternhaus, der Gastwirtschaft Schlüter-Blanke, war die Grasberger Feuerwehr im September 1929 gegründet worden, nach Tüschendorf die zweite im Ort als Reaktion auf mehrere Großbrände. Der Gasthof der Großmutter blieb lange Zeit das Domizil der Grasberger Wehr. Ihr Mann war dereren Hauptmann, dort standen die zwei Fahrzeuge in der Garage und dort wurde geübt. Als Heinrich Blanke heranwuchs, sprang er öfter mal ein, wenn ein Kamerad fehlte. Was Feuerwehr bedeutete, wusste er da schon. Als Kind hatte er oft gelauscht, wenn während des Zweiten Weltkriegs die Feuerwehrleute ihre Einsätze im zerbombten Bremen und Hamburg in der Gaststube auswerteten und sich „erholten“, so Blanke.

Brannte es, lief seine Mutter mit dem Feuerhorn durchs Dorf und alarmierte. Ihr hatte er versprechen müssen, nicht in die Feuerwehr einzutreten. Mit einem breiten Lächeln sagt er: „Dieses Versprechen habe ich leider nicht halten können.“ Stattdessen folgte er mit Erfolg dem Vorbild des Vaters. Der habe nach dem Krieg die Grasberger Feuerwehr und die auf Kreisebene wieder in Schwung gebracht. Der spätere Grasberger Bürgermeister Heinrich Blanke wurde mit 21 Jahren zum Unterkreisbrandmeister bestellt. Schulterzuckend meint er: „Ich bin ja mit der Verantwortung aufgewachsen.“

1960 zog die Grasberger Feuerwehr von der Gastwirtschaft ins erste Feuerwehrhaus. Als das zu klein geworden war, zog die Wehr in den 1980ern in das heutige Haus in den Wiesendamm. Der nächste Umzug wäre notwendig. So sieht es Heinrich Blankes Sohn Norbert. Als Gemeindebrandmeister setzt er die Familientradition fort, und er hofft auf ein Signal aus dem Rathaus bezüglich der Zukunft des Feuerwehrhauses. Schließlich erfüllen sie eine Gemeindeaufgabe.

Die Ortsfeuerwehr Rautendorf zählt zu jenen Wehren, die während des Krieges per Dekret gegründet worden waren. Genau zehn Jahre nach der Grasberger Ortsfeuerwehr. Im Krieg fehlten die Männer. Die, die noch da waren, holten sich Frauen dazu, damit sie überhaupt einsatzfähig waren, so Blanke. An diese Idee wollte Werner Blancken als Rautendorfer Ortsbrandmeister anknüpfen und hatte in den 1990er-Jahren einmal Frauen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Um die 50 waren gekommen. Als aber die Männer drohten, wenn die Frauen kämen, gingen sie nach Hause, ließ er von dem Plan wieder ab. Es sollte noch bis 2012 dauern, dann trat Martina Dieckhoff als erste Frau bei der Rautendorfer Wehr ein. Blancken freut sich heute ob der Frauen und vielen Mädchen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr: „Für mich ist das ein großer Erfolg.“

Um einen anderen Erfolg geht es beim Gemeindewettbewerb. Im vergangenen Jahr holten sich die Tüschendorfer den Gemeindepokal und feierten das mächtig, so Norbert Blanke. Bleibt abzuwarten, welche Ortsfeuerwehr ihn in diesem Jahr mit nach Hause nimmt.