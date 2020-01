Berit Hörnig (links) hilft bei Pflegearbeiten des Außengeländes. Die junge Frau absolviert in der Nabu-Umweltpyramide Bremervörde ein freiwilliges ökologisches Jahr. (Simone Kasnitz)

Bremervörde. Nach der Schule nicht gleich in die Arbeitswelt stürzen, sondern erstmal den Kopf frei kriegen, um sich über die Zukunft klar zu werden – das war der Plan von Berit Hörnig. Die junge Frau ist bei der Nabu-Umweltpyramide Bremervörde gelandet, wo sie ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert. Ihren Entschluss hat sie nicht bereut: „Jeden Morgen freue ich mich erneut auf meinen Arbeitstag“, erklärt Berit Hörnig.

„In Zeiten des Klimawandels ist Engagement für Umwelt- und Naturschutz zunehmend wichtiger geworden“, wird Berit Hörnig in einer Mitteilung des Nabu zitiert. Die Sittensenerin ist nach einigen Monaten als FÖJ-lerin von ihrem Einsatz „immer noch begeistert“. In der Nabu-Umweltpyramide gebe es viele Einblicke in verschiedene Aspekte der Arbeitswelt im Bereich der Umweltbildung und des Natur- und Umweltschutzes. „Meine Aufgaben sind so abwechslungsreich, dass ich eigentlich täglich etwas dazu lerne“, so Hörnig.

Frei und kreativ

Ihre Aufgaben reichen von der Umweltbildung mit Kindern oder Erwachsenengruppen über den Einsatz im Naturgarten bis hin zur Biotoppflege. Besonders die viele Zeit an der frischen Luft genießt sie sehr, sagt die FÖJ-lerin. „In der Nebensaison ist es cool, dass man Zeit für eigene Projekte hat und sich ganz frei und kreativ austoben kann“, sagt sie. Die zusätzlichen Seminartreffen, die von der Alfred Töpfer Akademie angeboten werden, machten ihr sehr viel Spaß. „Das ist eine tolle Chance, um noch mehr neue Menschen und neue Themen kennen zu lernen“, betont Berit Hörnig. Die FÖJ-ler hätten auch die Chance, bei anderen Einsatzstellen reinzuschnuppern. Ihr Halbzeitfazit zieht sie so: „Meine bisherige Zeit als FÖJ-lerin hat mich inspiriert und bereichert. Ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden.“

„Eigeninitiative und Einsatzwillen sind die besten Voraussetzungen im freiwilligen ökologischen Jahr“, fasst die stellvertretende Leiterin der Umweltpyramide, Simone Kasnitz, den Freiwilligeneinsatz zusammen. Seit über 25 Jahren hätten junge Menschen dabei die Möglichkeit, sich ein Jahr lang aktiv für Umwelt und Natur einzusetzen. Neben den Arbeiten in einer der rund 200 Einsatzstellen in Niedersachsen nehmen die Freiwilligen auch an bis zu fünf einwöchigen Seminaren teil, bei denen die FÖJ-ler aus den unterschiedlichsten Regionen zusammenkommen und ausgewählte ökologische Themen näher behandeln.

Schulabgänger und junge Leute im Alter von 16 bis 26 Jahren, die in ihrer Berufswahl noch unsicher sind und das freiwillige ökologische Jahr zur Orientierung und Selbstfindung nutzen möchten, können sich bei der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz in Schneverdingen bewerben. Das nächste FÖJ-Jahr beginnt im August. Weitere Informationen zum FÖJ und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter der Telefonnummer 04761/ 71 330 oder im Internet unter www.NABU-Umweltpyramide.de.