Schon früh saß Friederike Wenta-Podszus an einem Klavier. Richtigen Unterricht bekam sie mit 14 Jahren. (FR)

Frau Wenta-Podszus, warum sollte ein Kind Klavier spielen?

Friederike Wenta-Podszus: Auf dem Klavier ist einfach ganz viel möglich. Es ist übersichtlich, und man kann schnell schöne Klänge erzeugen. Man kann eine Melodie spielen, man kann andere begleiten. Es gibt sehr viel Literatur, in der man eine schöne Mehrstimmigkeit entwickelt.

Das erste Mal am Klavier saß ich schon, bevor ich in die Schule kam. Bei meinen Eltern stand ein Klavier, und darauf habe ich mir schon ganz früh Klanggeschichten ausgedacht, vom Wetter und von Tieren. Richtig Unterricht habe ich mit 14 Jahren bekommen.

Ich glaube, es ist nie zu früh und nie zu spät. Man kann schon mit fünf Jahren beginnen. Aber auch später ist es auf jeden Fall möglich und manchmal auch sinnvoller, wenn das Kind schon zur Schule geht. Je jünger ein Kind ist, desto verspielter würde ich den Unterricht gestalten mit Bewegung und Singen.

Das Angebot richtet sich definitiv auch an Erwachsene, die zum Beispiel früher mal Klavier gespielt haben oder das schon immer mal wollten.

Ich nenne es musikalische Früherziehung oder elementare Musikpraxis. Bei Förderung denkt man immer gleich, dass etwas Bestimmtes gefördert werden muss. Darum geht es aber nicht vordergründig, sondern darum, dass das Kind in Berührung mit Musik kommt. „Wahrnehmen und wahrgenommen werden“ ist dabei meine Grundeinstellung.

Es gibt Eltern-Kind-Kurse, da kann man schon mit einem Säugling mitmachen. Ich finde es schön, wenn die Kinder schon fast gehen können. Und die Eltern müssen auch bereit sein, gerne mitzusingen und alles andere bereitwillig versuchen mitzumachen.

Leider gibt es viele Eltern, die sich das nicht zutrauen, die von sich selbst sagen, dass sie unmusikalisch sind. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ich denke, jeder ist musikalisch. Alleine, wenn jemand gerne Musik hört, ist das schon eine Musikalität. Für diejenigen, die also bisher wenig Erfahrung mit Musik haben, gibt es die Möglichkeit in meinen Kursen, diese Erfahrungen zu sammeln. Und für diejenigen, die schon zu Hause singen, ist es auch erfreulich, neue Lieder und Spiele kennenzulernen.

Das kann ich leider bestätigen. Es gibt viele Menschen, die es nicht selbstverständlich finden zu singen.

Durch Musik kommt ein Mensch in Berührung mit seinen Gefühlen. Musik regt Emotionen an, und durch die Musik gibt es ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten.

Grundsätzlich schon, weil man Begriffe wie „hohe und tiefe Töne“ kennt oder „schnell und langsam“ unterscheiden und umsetzen kann. Man geht selbstverständlicher an einen Instrumentalunterricht heran. Aber man kann genauso schnell einen Zugang finden, ohne das vorher zu haben. Es ist immer individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Ein Instrument zu erlernen hängt auch mit Motivation, Liebe zu der Musik und Liebe zu dem Instrument zusammen. Und mit Fleiß.

Es geht hauptsächlich darum, dass das Kind sich jeden Tag dransetzt und spielt. Früher wurde gesagt, mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar. Ich denke aber, dass zehn Minuten intensiv und konzentriert auch ausreichen können, für die Kleinen.

Ich würde motivieren. Vielleicht braucht das Kind es dann, dass die Eltern dabei sitzen oder dass Freunde eingeladen werden, um ihnen etwas vorzuspielen. Und Kinder denken selten von alleine ans Üben. Das haben wir auch bei unseren Kindern. Wir erinnern sie einfach immer daran, und es hilft, feste Zeiten einzuplanen. Oder wie wäre es, wenn Sie als Eltern auch noch ein Instrument erlernen?

Zur Person

Friederike Wenta-Podszus (30)

lebt mit Mann und Kindern in Ottersberg. An der Hochschule für Künste Bremen hat sie den Bachelor für Klavier und elementare Musikpädagogik abgelegt. Für die Kreismusikschule Osterholz unterrichtet sie in Grasberg ab September musikalische Früherziehung und Klavier.

Zur Sache

Veranstaltungen in der IGS

Kurse mit Friederike Wenta-Podszus in Grasberg jeweils mittwochs in der IGS, Speckmannstraße 13: 15.15 Uhr Mini-Club für Drei- bis Vierjährige, 16.10 Uhr Mini-Club für

Fünfjährige, bei denen die Kinder spielerisch an die Musik herangeführt werden. Klavierunterricht für Kinder ab fünf Jahren sowie für Erwachsene in kleinen Gruppen oder als Einzelunterricht. Weitere Informationen und Anmeldungen über das Büro der Kreismusikschule Osterholz unter 04791/5099 oder per E-Mail info@musikschule-ohz.de.