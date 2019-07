Uwe Prigge (rechts) und Wilfried Wilke putzen das Reet ab. Sie klopfen so lange, bis alle Unebenheiten verschwunden sind. (Bernd Kramer)

Lilienthal. Die Zeiten, in denen Pastor Wildrik Piper bei Starkregen überall im Haus Wannen verteilen musste, sind vorbei: Das Reetdach des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes neben der Sankt-Jürgen-Kirche, in dem er mit seiner Familie seit drei Jahren lebt, hält dicht. Auf der Nordseite des alten Pastorenhauses wurde es komplett neu gedeckt, auf der gen Süden gerichteten Seite wurde das Reet an vielen Stellen ausgebessert. Vier Wochen haben die Arbeiten in Anspruch genommen, die dazu beitragen, den geschichtsträchtigen Kirchort im Land der Gräser zu erhalten. Weitere Baustellen sind schon in Sicht.

Endspurt auf dem Reetdach: Uwe Prigge und Wilfried Wilke stehen auf der Leiter und bearbeiten die Halme mit ihren Klopfbrettern. „Abputzen“ nennen das die Dachdecker der Firma Wellbrock aus Hambergen-Heilsdorf. Es geht darum, die letzten Unebenheiten herauszuklopfen. Kein Halm soll zu weit herausgucken. Seit 36 Jahren arbeiten Prigge und Wilke schon mit Reet, unzählige Dächer haben sie schon neu gedeckt oder wieder auf Vordermann gebracht. Wenn alles planmäßig läuft, werden sie dem Pastorenhaus in ihrem Arbeitsleben kein zweites Mal aufs Dach steigen. Denn für mindestens die nächsten 40 Jahre sollte jetzt Ruhe sein. „Bei entsprechender Pflege sollte ein Reetdach so lange halten“, sagt Wilke. Genau 40 Jahre lang hat auch die bisherige Dachbedeckung durchgehalten. 1979 wurde das Haus zuletzt neu gedeckt.

Das Reet, das die Handwerker in Sankt Jürgen verwenden, stammt aus Rumänien. In Deutschland sind große Mengen in gleichbleibender Qualität nicht zu bekommen, sagen die Dachdecker. Jedes Reet-Paket ist mit einem Zertifikat versehen, das die Güte des Materials bestätigt. Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osterholz achtet darauf, dass nur solches Reet für die Sanierung des alten Pastorenhauses aus der Mitte des 18. Jahrhunderts verwendet wird. Auch sonst begleiten die Denkmalschützer die Arbeiten, schauen auf der Baustelle nach dem Rechten oder lassen sich Fotos zeigen, in denen einzelne Schritte dokumentiert sind. Was von außen nicht zu erkennen ist: Das Dach hat auf der komplett erneuerten Seite eine Isolierung bekommen. Zwischen Reet und Dach ist ein Spalt frei gehalten, sodass die Luft zirkulieren kann und das Material so auf Dauer nicht von unten zu gammeln beginnt.

Gut 80 000 Euro kostet laut Pastor Piper die aktuelle Erneuerung der Reetbedeckung. Für einen Teil davon, rund 20 000 Euro, gibt es Fördergelder der Europäischen Union. Hinzu kommen Spenden aus der Zeit, als Sankt Jürgen noch eine eigenständige Kirchengemeinde war und die Mitglieder Geld für eine Dachsanierung sammelten. Den größten Batzen übernimmt die Landeskirche. Alle Bautätigkeiten werden vom kirchlichen Amt für Bau und Kunstpflege in der Außenstelle Bremerhaven gemanagt. „Wir arbeiten hervorragend zusammen. Das Amt unterstützt uns sehr“, lobt Pastor Piper.

Im September sollen die Sprossenfenster des Pastorenhauses einen neuen Anstrich erhalten. Im Grunde könnte es dann gleich nebenan weiter gehen: Denn auch an der Kirche selbst ist einiges zu tun. Angehen will man zum Beispiel die Beheizung des Gebäudes, die helfen soll, Probleme mit der Feuchtigkeit im Gemäuer in den Griff zu bekommen. Dem alten Kirchturm aus dem 15. Jahrhundert macht zudem Algenbewuchs zu schaffen, weshalb sich das Mauerwerk schon rot eingefärbt hat. Und auch die Bausubstanz der historischen Außenmauer ist gefährdet, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. „Auch die hat die Denkmalbehörde im Blick“, sagt Pastor Piper. Dringend sanierungsbedürftig ist auch das ehemalige Küsterschulhaus, das der Bürgerverein Kirchort Sankt Jürgen gern übernehmen würde. Der Verein ist darüber im Gespräch mit der Landessynode.

Pastor Piper weiß um die Besonderheit des Gebäudeensembles: Für die Menschen aus Sankt Jürgen, aber auch jene von außerhalb hat der Kirchort eine besondere Bedeutung. Dorthin kann man sich zurückziehen und Kraft tanken. Wie sehr das geschätzt wird, sieht Pastor Piper immer dann, wenn er sich die Einträge in den Gästebüchern ansieht, die in der Kirche ausliegen. Die Kirche ist immer geöffnet.

Wer auf dem Gelände unterwegs ist, kann sich auch gut vorstellen, wie es einst gewesen sein muss, wenn das Hochwasser kam und die Kirche mit ihren umliegenden Häusern zu einer Insel wurden. Apropos Hochwasser: Bis heute schreibt der Katastrophenschutzplan des Landkreises vor, dass auf der Wurt als höchstem Punkt in der Gegend ein Telefon für den Notfall bereit gehalten werden muss. Wobei das mit der Verbindung in die Außenwelt so eine Sache ist: Internet funktioniert nur im Schneckentempo, weshalb Pastor Piper seinen Berufsalltag vor allem mit dem Smartphone und einer entsprechend großen Flatrate bewältigt. Das Kirchenbüro ist auch deswegen nach Trupe verlegt worden. Mit den Verwaltungsprogrammen der Kirche ließ sich nicht mehr vernünftig arbeiten.