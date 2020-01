2019 sei die Messe "Hire me!" ein voller Erfolg gewesen, so die Sprecherin der Rotenburger Kreisbehörde, die Besucher hätten vielversprechende Gespräche geführt. (LK Row)

Landkreis Rotenburg. Die Rotenburger Kreisbehörde organisiert zum ersten Mal eine Jobmesse für ausländische Fachkräfte und Geflüchtete. Zwölf Zeitarbeitsfirmen aus der Region präsentieren sich am Montag, 3. Februar, im Kreishaus und stellen ihre Jobangebote vor. Erwartet würden rund 200 Besucherinnen und Besucher, sagt Behördensprecherin Christine Huchzermeier.

Die Veranstaltung trägt den Titel "Hire me!“ und findet im großen Sitzungssaal des Rotenburger Kreishauses statt. "Sie bietet ein breites Angebot für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt mit existenzsichernden Jobs", kündigt Huchzermeier an. Die Messe richte sich diesmal erstmalig speziell an Besucherinnen und Besucher mit ausländischen Wurzeln. Viele Geflüchtete im Kreis Rotenburg seien auf der Suche nach Arbeit. Für die Arbeitgeber potenzielle Fachkräfte, die sie händeringend suchten. "Eingeladen sind in diesem Jahr motivierte Kundinnen und Kunden des Jobcenters, die in ihrer neuen Heimat Deutschland ein selbstständiges Leben unabhängig vom Arbeitslosengeld-II-Bezug führen möchten", betont die Behördensprecherin.

Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lebten 2018 rund 1,8 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mussten nach der Flucht in den letzten Jahren erst einmal die deutsche Sprache lernen. „Hier wurden bereits große Fortschritte erzielt“, zeigt sich Gregor Stein, Leiter des Jobcenters des Landkreises Rotenburg, optimistisch. „Diese Menschen stehen jetzt in den Startlöchern, möchten arbeiten und werden dringend gebraucht“, so Stein. Mareen Engel, Leiterin der Abteilung „Markt und Integration“ im Jobcenter, ergänzt: „Darüber hinaus laden wir auch viele Menschen mit ausländischen Wurzeln ein, die schon länger im Landkreis leben und die ebenfalls durch unsere Messe einen Arbeitsvertrag bekommen möchten.“

Die Unternehmen, die sich vorstellen, kommen nach Angaben der Rotenburger Behörde aus dem Dreieck Bremen-Hamburg-Hannover und böten Arbeitsplätze direkt vor Ort oder in einer zumutbaren Entfernung von Rotenburg an. Die Jobmesse sei auf keine Branche und keinen Beruf beschränkt. Ziel sei es, Stellen anzubieten, die den jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Talenten der Bewerber entsprächen.

Die Jobmesse „Hire me!“ wurde erstmals im Mai 2019 veranstaltet. Aufgrund des großen Erfolges gab es eine zweite Runde ein paar Monate später. Nach diesen beiden Veranstaltungen seien über 50 Arbeitsverträge zustande gekommen, sagt Huchzermeier. Tanja Meints und Marcus Oberstedt, die im Jobcenter arbeiten und die „Hire me!“ entwickelten, seien vom Format überzeugt und wollten am 3. Februar an den Erfolg der letzten Jahre anknüpfen.