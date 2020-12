Für die Johanniter-Weihnachtstrucker 2020 befindet sich eine Sammelstelle im Kreishaus I. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Der Startschuss für die diesjährige Aktion „Weihnachtstrucker“ ist gefallen. Hilfspakete für bedürftige Menschen in Rumänien, Bosnien, Bulgarien, Ukraine und Albanien werden dabei mit Grundnahrungsmitteln und kleinen Geschenken gepackt und vor dem Weihnachtsfest durch Ehrenamtliche der Johanniter-Unfall-Hilfe verteilt.

Wie schon in den vergangenen drei Jahren können im Kreishaus I an der Osterholzer Straße Pakete bis einschließlich Montag, 14. Dezember, abgegeben werden. Um eine möglichst gerechte Verteilung der gespendeten Artikel zu gewährleisten, ist der Paket-Inhalt vorgegeben, heißt es in einer Mitteilung. Flyer mit den notwendigen Daten liegt im Foyer des Kreishauses in Osterholz-Scharmbeck bereit.

Zum ersten Mal besteht in diesem Jahr auch die Möglichkeit, ein Paket online zu packen. Unter der Adresse www.weihnachtstrucker-spenden.de werden die Bestandteile des Pakets ausgewählt, der Paketwert gespendet und in den Empfängerländern wie gewünscht zusammengestellt. Angesichts der Corona-Pandemie ruft der Landkreis dazu auf, insbesondere von dieser digitalen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Zusätzlich kann eine Geldspende von bis zu zehn Euro an der Information im Kreishaus-Foyer hinterlegt werden. Der Gesamtbetrag wird dann an die Johanniter-Unfall-Hilfe weitergeleitet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de.