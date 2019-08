Jürgen Linke von den Grünen kandidiert überraschend als Beiratssprecher in Borgfeld. (Klaus Göckeritz)

Borgfeld. Die Grünen-Stadtteilgruppe Borgfeld schlägt den ehemaligen Ortsamtsleiter und Fraktionssprecher Jürgen Linke als zukünftigen Borgfelder Beiratssprecher vor. Vor der ersten Sitzung am Dienstag, 6. August, laufen die informellen Gespräche unter den designierten Beiratsmitgliedern bereits heiß. Der Spitzenkandidat der Borgfelder CDU, Karl-Heinz Bramsiepe, hatte mehrfach erklärt, dass seine Fraktion sowohl das Amt des Ortsamtsleiters als auch das Amt des Beiratssprechers beanspruche. „Die Grünen weisen diesen Anspruch zurück“, das teilt die Borgfelder Stadtteilgruppe mit. „Die Grünen lehnen die Konzentration beider Ämter auf eine Partei ab“, unterstreicht deren Spitzenkandidat Jürgen Klaes. „Auch wenn die CDU die stärkste Fraktion im Beirat stellen wird. In der Kommunalwahl am 26. Mai haben wir ein sehr gutes Ergebnis mit erheblichem Zugewinn gegenüber der Wahl von 2015 erzielt“, sagt der bisherige Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Linke. Deshalb stelle er sich als Beiratssprecher zur Wahl.

Spitzenkandidaten wie Karl-Heinz Bramsiepe (CDU), Jürgen Klaes (Grüne), Alexander Keil (SPD) und Gernot Burghardt (FDP) haben sich bereits bei verschiedenen Treffen – im kleinen und großen Kreis – ausgetauscht. Diskutiert werden immer wieder die Besetzung von Posten für die anstehende Legislaturperiode. Während es bei der Ortsamtsleiterwahl vermutlich auf den bislang einzigen Kandidaten Karl-Heinz-Bramsiepe hinauslaufen wird, ist sich die Ortspolitik bei der Wahl einer Sprecherin oder eines Sprechers noch nicht einig. Hinter vorgehaltener Hand fielen bereits verschiedene Namen wie Heike Klatte (CDU), Birgit Wellhausen (CDU), Alexander Keil (SPD) und Gernot Burghardt (FDP). Der Name Jürgen Linke war bislang nicht darunter.

Um so größer ist jetzt die Überraschung bei den Borgfelder Spitzenkandidaten über den Vorstoß der Grünen. Alexander Keil, der unter anderem aus beruflichen Gründen nicht für das Amt des Beiratssprechers kandidieren will, wird den Grünen Jürgen Linke in seiner Kandidatur unterstützen. Allerdings will der Spitzenkandidat der SPD eine Verschiebung der Wahlen vorschlagen, da sein Fraktionskollege Bernd Stenner nicht an der konstituierenden Sitzung am Dienstag teilnehmen kann. Dadurch könnte ein Patt entstehen: Die CDU hat sechs Stimmen, Grüne (4), SPD (1) und FDP (1) zusammen ebenfalls. Auch die Grünen wollen die angekündigten Wahlen gerne noch einmal vertagen. „Das gehört für uns zur demokratischen Fairness, dass wir einen Termin finden, den alle Beiratsmitglieder wahrnehmen können“, sagt Jürgen Klaes. Gernot Burghardt (FDP) will sich zur Kandidatur von Linke noch nicht äußern. Bramsiepe sieht indes keine Veranlassung für die Verschiebung der Wahlen.