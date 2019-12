Das Minus im Jugendhilfe-Etat des Landkreises Osterholz steigt weiter an. Das liegt unter anderem an den höheren Kitaplatz-Pauschalen für die Kommunen. (Breloer/dpa)

Landkreis Osterholz. Das Jugendamt im Osterholzer Kreishaus sieht sich mit wachsenden Aufgaben und Ausgaben konfrontiert. Einstimmig empfahl der Jugendhilfeausschuss jetzt eine überplanmäßige Ausgabe von bis zu 750 000 Euro im laufenden Jahr sowie die Schaffung zweier Vollzeitstellen im kommenden Jahr. Im Teilergebnishaushalt bleibt nach den Verwaltungsprognosen für 2020 unterm Strich ein Minus von 26,7 Millionen Euro; es ist damit 2,4 Millionen Euro größer als der Ansatz für 2019 und 6,7 Millionen Euro höher als der Abschluss 2018.

Amtsleiterin Hanna Ahrens gestand, es sei „ein komisches Gefühl“, dem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben „relativ hilflos“ zuschauen zu müssen. Ihre Behörde sei bemüht, ihn einzubremsen. Das Jugendamt habe aber nicht nur mit neuen Pflichtaufgaben und höheren Fallzahlen zu tun, sondern auch mit steigendem Aufwand je Fall. Darum müssten nächstes Jahr zwei zusätzliche Pädagogen eingestellt werden. Die Abgeordneten von Grünen, Linken und SPD erklärten dazu, beim Kindeswohl dürfe nicht gespart werden.

Ein Großteil des Kostenanstiegs hat laut Verwaltung mit der politisch gewollten Entlastung der Kommunen bei den Kindergärten zu tun. Sachgebietsleiter Florian Lührsen verwies darauf, dass die Gemeinden neue Plätze schaffen und eine höhere Platzpauschale erhalten. Allein dieser Posten werde sich im kommenden Jahr gegenüber 2018 auf 8,09 Millionen Euro nahezu verdoppeln.

Mehr Verhaltensauffälligkeiten

„Sachlich und zeitlich unabweisbar“ sei zudem in diesem Herbst die Ausgabe für die Heim-Unterbringung einiger Kinder gewesen, erläuterte die Sozialdezernentin Heike Schumacher. Man habe sich zweier Familien annehmen müssen, die kurzfristig von Bremen in den Landkreis gezogen seien und rückwirkende Erstattungsleistungen in sechsstelliger Höhe mitgebracht hätten. Osterholz habe Bremen die Kosten ersetzen müssen, doch die betreffende Haushaltsstelle gab das nicht her.

„Solche Ausnahmefälle sind schwer zu kalkulieren“, bestätigte die Ausschussvorsitzende Christina Klene (Grüne). Und Reinhard Seekamp (Linke) erklärte, alles sei besser, als Kinder gefährlichen Situationen auszusetzen. Die Abgeordneten empfahlen, die diesjährigen Mehrausgaben mit Einsparungen und Mehreinnahmen aus anderen Bereichen des Jugendhilfe-Etats zu decken. Verwaltungsangaben zufolge erhielt der Landkreis mehr Geld als erwartet aus dem Finanzausgleich.

Heike Schumacher setzte hinzu, der Landkreis bekomme einen Trend zu spüren, der infolge gesellschaftlicher Veränderungen bundesweit zu beobachten sei: „Es gibt weniger Kinder und Jugendliche, aber trotzdem steigen die Kosten.“ Neben mehr gesetzlichen Ansprüchen etwa auf dem Feld der Unterhaltsvorschüsse sowie den steigenden Personalkosten nehme auch der Hilfebedarf der Familien zu. Die SPD-Abgeordnete Elke Schnakenberg stellte fest, es seien mehr Verhaltensauffälligkeiten als früher zu beobachten, und der Gang zum Jugendamt sei auch weniger schambesetzt als früher.

Dass im Jugendamt nun mehr Personal benötigt werde, so Christina Klene, habe sie zunächst dennoch überrascht. Sie vertraue aber den Einschätzungen der Behörde. Noch vor einem Jahr hatte die Amtsleiterin erklärt, sie sehe das Jugendamt gut aufgestellt. Hanna Ahrens war seinerzeit den alarmierenden Thesen einer Koblenzer Studie entgegengetreten, wonach die Jugendämter in Deutschland überfordert und unterbesetzt seien (wir berichteten). Nun betonte sie, auf Osterholz treffe die Forscher-These auch weiterhin nicht zu. Die Pädagogen seien aber unter anderem nötig für die fachliche Begleitung der im Wachstum begriffenen Kindergärten.

Auf dem Feld der Erziehungshilfen gehe es auch darum, die Wirksamkeit der Hilfen und mögliche Rückführungen verlässlich einzuschätzen. De facto habe das Jugendamt zurzeit einen Überhang von 44 Wochenstunden, nachdem einige Beschäftigte bereits ihre Stundenzahl erhöht hatten, um die Arbeit schaffen zu können. Zeitweilig musste sich der Landkreis um viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmern. Jetzt sollen die überzähligen Stunden mit den Neueinstellungen verrechnet werden.

Reinhard Seekamp bat darum, die Verwaltung solle bei der nächsten Sitzung genauer auf die Fallzahlen und die steigenden Inobhutnahmen eingehen. Auch wünsche er sich Zahlen und Daten zu erfolgreichen Rückforderungen durch die Heranziehungsstelle. Hintergrund: Neuerdings muss der Landkreis für säumige Unterhaltszahler auch dann noch in Vorleistung gehen, wenn deren Kinder älter sind als zwölf Jahre.

Nicht zahlungsfähig

Heike Schumacher sagte, Osterholz sei weit entfernt von der 25- bis 30-prozentigen Rückholquote, mit der Bayern und Baden-Württemberg für Schlagzeilen sorgen; Schlusslicht ist demnach Bremen, das zehn Prozent der erbrachten Leistungen eintreibt. Die Ursache, so Schumacher, sei der Umstand, dass der Unterhaltsschuldner nicht zahlungsfähig sei. „Glauben Sie mir, wir tun da, was wir können.“

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) gab sich damit nicht zufrieden. Sein Eindruck: Manch ein Unterhaltspflichtiger meide geradezu die Erwerbstätigkeit, um nicht zahlen zu müssen. „Das ist eine Sauerei!“, schimpfte Pallasch, während Christina Klene erwiderte, für die betroffenen Alleinerziehenden und ihre Kinder seien die Erweiterung des Anspruchs und die Erhöhung der Mindestsätze aber „geradezu unabdingbar“. Kreisweit sind es zurzeit 1100 Zahlfälle. Pallasch bat für die nächste Sitzung um mehr Informationen zu den Heimen, in denen das Jugendamt die Kinder und Jugendlichen notfalls unterbringt. „Wir sollten uns auch über die Qualität unterhalten, denn das ist ja auch ein Konkurrenzgeschäft“, sagte er. Amtsgerichtsleiterin Inken Tittel sagte, sofern sie als Jugendrichterin beteiligt sei, gebe es überwiegend gute Erfahrungen mit den Kooperationspartnern des Landkreises: „Die Auswahl in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe erfolgt sehr verantwortungsvoll.“