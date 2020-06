Mit einer alten Wäschemangel starten Christiane Seele und Hajo Tröger in das Ferienprojekt „Water connection“. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Eigentlich lief alles gut zwischen den „Klimarettern“, einer AG des Gymnasium Lilienthal, und der Kommunalen Jugendarbeit. Dann kamen die coronabedingten Beschränkungen und Hajo Tröger und Christiane Seele mussten umdenken. Unter Berücksichtigung neuer Verhaltens- und Abstandsregeln entwickelten der Aktionskünstler und die Kunsttherapeutin neue Konzepte für Kleinprojekte unter freiem Himmel. „Wir haben den Sommer mit Outdoor-Projekten geplant, nichts findet drinnen statt“, sagt Christiane Seele. „und wer will, darf Maske tragen“, so das Angebot. Trotz geringer Teilnehmerzahlen und Beschränkungen der Aktivitäten will die Kommunale Jugendarbeit ihre Projekte nicht ganz absagen. Dazu gehört auch das Angebot, freitags zwischen 15 bis 18 Uhr Gesellschaftsspiele auszuleihen.

Um die Vegetationsperiode noch voll nutzen zu können, starten die Gartenprojekte, in denen Jugendliche im naturnahen Garten des Jugendzentrums werkeln, bei Anmeldung sofort. Sobald die erste Anmeldung eintrifft, geht der Aktionskünstler mit seinem Bündel Weidenzweigen zur Wörpe, um sie dort zu wässern und biegsam zu machen für das Flechten von Weidenzäunen. Alles ist vorbereitet und wartet nur auf kreative, junge Leute. Die Pflöcke für Zaunbegrenzungen und Insektenhotel hat Tröger auf der Naturwiese bereits in den Boden gerammt. Unter dem großen Ahorn sei es auch im Sommer kühl und schattig. Für coole Sitzgelegenheiten sorgen die Jugendlichen selber im „Holzknecht-Projekt“. Mit großen Baumsägen können sie den von der Gemeinde gespendeten Eichenstamm zu Hockern verarbeiten.

Gartenfreuden kennen lernen

Für den Grünholzworkshop ist der Bau eines Gartentürchens geplant. Und bei der Aktion „Hoch gebettet“ entstehen zwei Hochbeete auf dem Gartengelände zwischen Aronia, Holunder und Stachelbeeren, Sträuchern, die der Nabu der Kommunalen Jugendarbeit spendete. Auch wenn den Jugendlichen der Geschmack der Aroniabeeren nicht gefallen werde, in einem Cocktail mit Saft aus selbst geernteten Äpfeln schmecken sie sehr gut, so der ehemalige Waldorflehrer. „Gartenfreude“ nennt Hajo Tröger die positive und kreative Stimmung, die er mit den Projekten an die Jugendlichen weitergeben will. Die Workshops finden dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.

Auch für die Sommerferien hat die kommunale Jugendarbeit einen Plan. „Water connection“ nennen Seele und Tröger das Projekt in der ersten Ferienwoche. „Mit Wäschemangel gegen Wassermangel“ haben die Mitarbeiter der Kommunalen Jugendarbeit das Projekt überschrieben. Geplant ist, die Wäschemangel als Druckpresse zu verwenden. Vorher aber werden die Jugendlichen Motive von Lilienthaler Kanaldeckeln mit Farbe „abfrottieren“, dann auf einen Druckstock übertragen, das Ergebnis fotografieren und als Postkarten verkaufen. Deren Erlös, so der Plan, wird der Wasserinitiative “Viva con Agua de Sankt Pauli“ zugute kommen, um eines der weltweiten Wasserprojekte zu unterstützen. Ziel des Projekts ist es, mit einfachen Mitteln Jugendliche für das Problem des Wassermangels zu sensibilisieren und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ein Wasseranschluss sei hierzulande selbstverständlich, so Tröger. Das gelte aber längst nicht für alle Länder der Erde. Eine weitere Idee von Hajo Tröger und Christiane Seele ist es, Wassermangel hörbar zu machen. Dafür animieren sie Musiker, ihre Inspirationen per Videobotschaft vor dem Alten Amtsgericht und auf der Webseite der Kommunalen Jugendarbeit zu präsentieren. Den Anfang in einer hoffentlich langen Reihe von Videoaufnahmen, die sich mit dem Wassermangel musikalisch auseinandersetzen, macht Tröger mit dem vor 20 Jahren in der Trompetenwerkstatt Kromat entwickelten Aquaphon, aus dem Töne ähnlich der von Buckelwalen erklingen.

Die Wäschemangel kaufte der Aktionskünstler auf dem Recyclinghof. Was jetzt noch fehlt ist eine Walze mit der Breite von 59 Zentimetern, 11 Zentimeter Durchmesser und und einer Vierkantnut im Inneren von 24 Millimetern. Über eine gebrauchte Walze oder eine Spende zur Anschaffung einer neuen Walze wäre die Kommunale Jugendarbeit sehr dankbar. Für das Ferienprojekt „Water Connection“, das vom 20. Juli bis 24. Juli stattfindet, können ab sofort Anmeldungen entgegengenommen werden. Die Kommunale Jugendarbeit ist unter 04298/ 929 180 erreichbar.