Natur erleben: Hannah füttert auf der Kinder- und Jugendfarm der Hans-Wendt-Stiftung ein Kaninchen. (CARMEN JASPERSEN)

Leise, aber mit wachem Blick trabt Hütehündin Ronda an der Seite ihres Herrchens Matthias Emrich über die Kinder- und Jugendfarm der Hans-Wendt-Stiftung. Auf fünf Hektar Land tummeln sich dort, Am Lehester Deich, Leineschafe, Emdener Gänse und viele andere Vertreter alter Nutztierrassen. Vor zwei Wochen ist die Farm von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen mit Sitz im hessischen Witzenhausen zum ersten Arche-Park im Land Bremen ernannt worden, weil sie sich um den Erhalt der alten Rassen verdient macht.

Matthias Emrich, bei der Stiftung für die Farm zuständig, ist stolz. Er und seine Mitarbeiter wollen möglichst viele Besucher über das Leben und den Nutzen bedrohter Haustierrassen aufklären. Wer auf die Farm kommt, lernt durch Ausprobieren, Anfassen und Beobachten viel über die Natur, den Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Das schenkt Lebensfreude. Menschen dagegen, die es im Leben nicht so gut getroffen haben, üben im Alltag Fuß zu fassen. Nicht zuletzt steht die Farm jederzeit allen Tierfans offen: Wer den flotten Ponys die Mähnen kraulen, seine Finger tief in Schafwolle graben oder den mächtigen Kaninchen über ihr seidig glänzendes Fell streicheln möchte, ist dazu auf der Kinder- und Jugendfarm eingeladen.

Jugendfarmleiter Matthias Emrich mit Hütehündin Ronda. (Antje Stürmann)

Vor mehr als 20 Jahren haben sich engagierte Eltern aus dem Stadtteil zusammengetan und die Farm gegründet. „Die Kinder sollten lernen, indem sie sich in der Natur bewegen“, sagt Matthias Emrich. Später halfen die Tiere den Kindern auch, Halt zu finden, loszulassen oder behutsam zu sein. Pädagogen nennen dies tiergestützte Arbeit.

Herzstück der heutigen Farm ist die vor wenigen Jahren im alten Stil erbaute, reetgedeckte Fachwerkscheune. Im Innern riecht es nach Heu, Holz und Trecker-Öl. Ein alter Deutz, Baujahr 1961, streckt seine grüne Treckerschnauze in Richtung Dielentor. Mistgabeln hängen aufgereiht an der Wand. „Die Scheune wird viel für Gruppenarbeit genutzt“, berichtet die Sprecherin der Hans-Wendt-Stiftung, Heike Worgulla. Vor dem Tor reihen sich Gehege und Gatter aneinander. Auf der Farm mitten in einem Wohngebiet warten gutmütige Schafe, schneeweiße Gänse, grau getupfte Mechelner Hühner und Kaninchen, die ihrem Namen „Deutsche Riesen“ alle Ehre machen, entspannt auf ihre Besucher. Einige Zäune sind extra niedrig, „damit die Kinder sofort drüber steigen können und, wenn Personal dabei ist, mit den Tieren spielen und sie streicheln können“, so Matthias Emrich.

Aber die Kaninchen, man glaubt es kaum, sind nicht die beliebtesten Bewohner der Farm. Es ist Ziegenbock Hans. „Wir stellen gerade von einer Mischrasse auf Harzer Ziege um“, erklärt Emrich, warum Hans so allein ist. Etwa 300 Harzer Ziegen gebe es bundesweit noch. Auf der Kinder- und Jugendfarm der Hans-Wendt-Stiftung sollen sie sich künftig vermehren.

Projektleiterin Friederike Reinsch erklärt Lovis (links), wie Schafe leben, was sie fressen und wozu die Wolle genutzt wird. (CARMEN JASPERSEN)

Fast allen Tieren hier ist gemein, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Vom Leineschaf gab es vor rund 80 Jahren noch 70 000 Tiere. „Heute steht das ursprünglich in Regionen entlang des Flusses Leine gezüchtete Leineschaft auf der Roten Liste“, weiß Emrich. Elf Schafe und ein Bock leben auf der Farm der Stiftung. Die Tiere zu züchten, sie bekannt zu machen und abzugeben gehört ebenso zum Plan wie die Verwertung. Denn als Tiere, die besonders gut mit den klimatischen Bedingungen im Norden zurechtkommen, die krankheitsresistent sind und dem Menschen Fleisch, Milch und andere Nahrung sowie Rohstoffe böten, seien sie gezüchtet worden. „Iss, was du erhalten willst“, lautet das Motto. Die Wolle der Schafe landet übrigens als Dünger im Gemüsegarten oder wird von Kindern zum Basteln genutzt. Mit der Nachzucht leisten die Mitarbeiter der Farm einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Erhalt der Rassenvielfalt.

Für die Besucher ist die Farm vor allem ein Ort zum Erleben und Staunen. An Wochenenden mit schönem Wetter kommen schon mal 300 bis 500 Leute, schätzt Emrich. „Bis zum Einbruch der Dunkelheit ist die Farm offen für alle.“ Und das kostenlos. Laut Matthias Emrich finanziert die Hans-Wendt-Stiftung die drei Mitarbeiterstellen, das Futter für die Tiere, die Instandhaltung der Anlagen und vieles mehr. Die Bewirtschaftung der Farm koste sie jährlich einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Eine Förderung vom Land, wie sie die fünf übrigen Bremer Jugendfarmen genießen, erhalte die Einrichtung nicht. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagt Projektleiterin Friederike Reinsch. Wer will, soll deshalb künftig gegen einen Obolus die Patenschaft für ein Tier oder eine Rasse übernehmen können.

Mechelner Hühner legen viele Eier, auch ihr Fleisch kann gut verwertet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Hütehündin Ronda wird langsamer und bleibt bei einem Wäldchen stehen. „Hier kann ein Bauwagen hineingeschoben werden“, Äste und Strauchwerk laden zum Bauen und Spielen ein. „Wir planen, einen Waldspielplatz einzurichten“, verrät Emrich. Die Jüngsten sollen die Möglichkeit haben, kreativ zu sein und lernen, gemeinsam unter freiem Himmel zu spielen. „Das kommt im Alltag oft zu kurz.“ Hermann Otto Wendt, der die Stiftung 1919 gründete und ihr seinen „Mariannenhof“ vererbte, hätte dieses Engagement gefreut.

Im hinteren Teil der Farm leben elf Pferde und zwei Esel. Auf einer Streuobstwiese wachsen „fast 100 alte Obstsorten“. Aus den Äpfeln gewinnt die Stiftung ihren eigenen Apfelsaft. Die Farm hat alles, was das Kinderherz glücklich macht – findet auch die fünfjährige Marie Tietgen aus der Nachbarschaft. „Auf den Trecker klettern ist schön“, sagt sie. Hündin Ronja dreht sich gelassen um und trabt weiter. Als hätte sie‘s geahnt.

Zur Sache

Grünes Klassenzimmer

Erlebnis- und erfahrungsorientierte Natur- und Umweltpädagogik gibt Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die Chance, die Natur ganzheitlich zu erfassen und ihren positiven Einfluss zu erfahren.“ Im Sinne dieses ganzheitlichen Konzepts agiert die Kinder- und Jugendfarm als „grünes Klassenzimmer“. Verschiedene Veranstaltungsformate und Gruppenangebote decken dabei die fünf Kernbereiche des Klimaschutzes ab: Mobilität, Konsum, Ernährung, Ressourcenschutz und Energie. Ein Teil des Farmgeländes wird im Rahmen der Umweltbildung auch als Gemüse- und Kräutergarten genutzt: Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen werden Gemüse, Obst und Kräuter angebaut und ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur und Lebensmitteln vermittelt.