Jugendliche im Freizi Borgfeld beschäftigt zurzeit das Thema Rassismus – noch bis zu den Sommerferien gibt es dazu Gespräche und Aktionen wie hier auf dem Vorplatz an der Daniel-Jacobs-Allee. (Petra Scheller)

Borgfeld. Drei Jungen mit Sprühdosen treffen sich an diesem Nachmittag vorm Borgfelder Freizi. „Eigentlich sind wir hier meistens spontan“, sagt einer von ihnen. „Freunde treffen, abhängen, gamen“, ergänzt ein anderer. Doch in Zeiten von Corona sei das anders. Statt offener Jugendarbeit gibt es in der Borgfelder Einrichtung zurzeit ausschließlich anmeldepflichtige Workshops. Spontane Aktionen ließen sich mit Pandemie-Auflagen schlicht nicht vereinbaren, erklärt Diplom-Sozialpädagogin Claudia Ribken am Rande eines Graffiti-Workshops.

Die Sprühaktion widmet sich dem Thema Rassismus. „I Can't Breathe R.I.P. GEORGE FLOYD“ steht in großen bunten Lettern vor dem Haupteingang an der Daniel-Jacobs-Allee. Einmal in der Woche treffen sich Jugendliche in kleinen Gruppen hier, um über Rassismus zu diskutieren. „Die vielen Bilder und Videos, die durch die Netzwerke gehen, hinterlassen Spuren“, berichtet Sozialpädagogin Ribken. Das Freizi-Team versuche, das aufzufangen. Mal in Einzelgesprächen, mal im vertrauten Kreis. „Wir haben einen gesellschaftspolitischen Auftrag“, unterstreicht Ribken. Obwohl zurzeit keine offene Jugendarbeit möglich sei, versuche das Team, während der festen Kursangebote herauszuhören, was die Mädchen und Jungen bewegt.

Kinder und Jugendliche haben sensible Antennen für ihre Umwelt, berichtet Erzieher Felix Dietrich. Klimawandel, zunehmende Gewaltbereitschaft und soziale Ungerechtigkeit gingen an ihnen nicht spurlos vorbei – „sie benennen das nur manchmal anders“, ergänzt Ribken. „Kinder malen ihre Welt in Flammen“, sagt Pädagoge Dietrich und zeigt Beispiele aus den Workshops.

Der Freizi-Betrieb läuft nun eingeschränkt wieder an. Dienstags finden Gaming-Sessions und Gartenaktionen statt, mittwochs wird gebastelt und gespielt. Donnerstags können die Jugendlichen einen Hundeführerschein machen. Der Langhaarcollie Gazoo und der Chinesische Schopfhund Ice stehen dafür zur Verfügung. „Kinder lernen viel über sich selbst, wenn sie mit Tieren zusammen sind“, berichtet Ribken, während sie ihre Vierbeiner streichelt. Alle Angebote variieren von Woche zu Woche. Eine Anmeldung für die Kurse ist obligatorisch. Die Workshops finden dienstags bis freitags von 15 bis 16 Uhr statt sowie von 17 bis 18 Uhr.

Zudem ist das Freizi-Team mit Claudia Ribken, Heiner Kuhlmann, Felix Dietrich und Angela Wink-Zöhke an diesen Tagen stets von 15 bis 19 Uhr zu erreichen. „Dann stehen wir nach Absprache auch für Gespräche zur Verfügung“, berichtet Dietrich. Es sei schwierig, in diesen Zeiten den Draht zu den Jugendlichen aufrecht zu erhalten. Acht Wochen war das Freizi geschlossen. „Für viele war das eine sehr lange Zeit“, weiß Ribken. Immerhin sei hinterher ein Film über den Beginn von Corona entstanden. Zehn Kinder berichten darin über den Anfang der Pandemie in Borgfeld. „Ob wir den Film öffentlich zeigen dürfen, ist noch nicht klar“, sagt die Sozialpädagogin. Alle Eltern müssten dazu ihr Einverständnis geben. Geöffnet ist das Jugendfreizeitheim, Am Borgfelder Saatland 1, auch während der Ferien. Zu erreichen ist das Team unter 0421/98 88 34 06 oder unter 0157 36 74 69 54. Anmeldungen können außerdem an freizi-borgfeld@drk-bremen.de geschickt werden.