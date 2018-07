Polizisten haben am Freitagabend eine Party in Lilienthal beendet. (DPA)

Lilienthal. Eine nächtliche Party Jugendlicher auf einem Schulgrundstück in Lilienthal hat am Freitag die Polizei beschäftigt. Sie erteilte mehrere Platzverweise. Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner gegen 22 Uhr, dass sich eine größere Gruppe junger Leute auf dem Gelände der Schroeterschule am Konventshof eingefunden habe und dort ein Lagerfeuer abbrenne. Die eingesetzten Beamten trafen dann auch tatsächlich 15 Jugendliche an; das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits aus. Die Polizisten klärten die Jugendlichen über die Gefährlichkeit von offenem Feuer bei Trockenheit auf. Außerdem nahmen sie die Personalien auf für den Fall, dass die Schule im Nachhinein Schäden bemerkt und womöglich Schadenersatz geltend machen will. Anschließend sprachen die Beamten einen Platzverweis aus.