Lisa Kück und Paul Plöger sind Mitglieder im Jugendparlament Grasberg. Derzeit ist ungewiss, ob die geplante Wahl der Jugendvertretung stattfinden kann, denn es gibt nicht genügend Kandidaten. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Karla Lindemann atmet auf. Vor wenigen Tagen stand die Wahl des vierten Grasberger Seniorenbeirats mangels ausreichender Kandidatinnen und Kandidaten noch auf der Kippe. Jetzt meldet die Vorsitzende, die Wahl kann wie geplant per Briefwahl stattfinden. 13 Bewerber haben sich im Rathaus gemeldet: Heidemaria Besing, Gerhard Blendermann, Heinz Werner Helmke, Petra Kückens, Norbert Liebig, Walter Liesmann, Karla Lindemann, Reiner Lüdtke, Günter Lüers, Annegret Mahnke, Sigrid Meyer, Harald Schnakenberg und Irmgard Werner.

Die ausreichende Zahl an Bewerbern freut auch den Verwaltungsstellvertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler. Es sei gut und wichtig, wenn sich viele Menschen am Seniorenbeirat beteiligen. „Ich glaube, sie können viel bewegen und Anstöße geben, die man als Verwaltung nicht sieht.“ Schließlich seien sie in andere Netzwerke eingebunden. Die Stimmen werden am 20. Oktober öffentlich ab 10 Uhr im Rathaus, Speckmannstraße 30, ausgezählt.

Die zweite Wahl, bei der es bisher auch an Kandidaten mangelt, betrifft die Grasberger Jugend und deren Interessenvertretung. Per Online-Wahlverfahren soll bis zum 24. Oktober über die Mitglieder des nächsten Grasberger Jugendparlaments abgestimmt werden. Diese Wahl ist in Gefahr. Zwölf Kandidaten braucht es dafür, so Ritthaler. Aktuell liegen acht Bewerbungen vor. Noch bis zum 14. September, 24 Uhr, können sich Interessenten zwischen dem zwölften und vollendeten 21. Lebensjahr im Rathaus melden, weitere Informationen zum Verfahren unter grasberg.de.