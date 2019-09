Die Kandidatensuche war schwierig. Aber jetzt steht fest, dass Grasberg ein neues Jugendparlament bekommt. (Peter Endig)

Grasberg. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Lisa Kück und ihre Mitstreiter vom Grasberger Jugendparlament (Jupa) fragten auch nach dem offiziellen Bewerbungsende weiter bei jungen Leuten: „Hast du nicht doch Lust mitzumachen?“ Inzwischen stehen 13 bestätigte und ein potenzieller Bewerber für das fünfte Jugendparlament auf der Liste. Zwölf werden gebraucht, damit wie berichtet die Wahl überhaupt stattfinden kann. Weil sich diese aber nicht bis zum Stichtag 14. September gefunden hatten, entfällt der für Oktober vorgesehene Wahltermin. Doch er ist nur verschoben. Von einer Wahl im November oder Januar geht Kevin Stellmacher von der Grasberger Verwaltung aus.

Stellmacher ist die Schnittstelle zwischen Rathaus und Jugendparlament. Er sagt, einen offizieller Wahltermin könne erst bestimmt werden, wenn das Thema den Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur und den Gemeinderat passiert habe. Wenn der Wahltermin feststehe, werde er öffentlich bekannt gegeben, inklusive erneuter offizieller Bewerbungsfrist. Doch bereits jetzt könnten sich weiterhin junge Grasbergerinnen und Grasberger zwischen dem zwölften und vollendeten 21. Lebensjahr für das fünfte Jugendparlament bewerben, betont Stellmacher.

„Ich war tatsächlich unsicher, ob wir das noch schaffen“, verrät Lisa Kück nach dieser Zitterpartie namens Kandidatensuche. Als sie die Zahl zwölf erreicht und dann sogar überschritten hatten, stellte sich nicht nur bei der Schriftführerin des Jugendparlaments ein Gefühl der Erleichterung ein. Sie begründet: „Ich finde es sehr wichtig, dass es ein Jugendparlament gibt, und dass die Jugend eine Stimme in der Gemeinde hat.“ Die Gewissheit, dass es mit dem Grasberger Jugendparlament weiter gehen wird, gab es vor wenigen Tagen beim Kennenlerntreffen im Jugendzentrum Little Tokio. Jetzt kehrt wieder Routine ein. Ab jetzt werde die Wahl vorbereitet, und es finde eine Sitzung pro Monat statt. Dazu sind auch die neuen Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, so Kück, damit sie sehen können, dass das Jupa viel Spaß sei und gar nicht so viel Arbeit.

Die nunmehr erreichte Bewerberzahl wertet auch die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann als „erfreuliche Nachricht“. Für die Festsetzung eines neuen Wahltermins brauche es einen Gemeinderatsbeschluss. Sie sagt: „Ich fände es gut, wenn wir die Wahl noch in diesem Jahr hinbekommen können.“ Das sei die Gemeinde den jungen Leuten schuldig.

Das Jugendparlament trifft sich zur nächsten Sitzung am Freitag, 18. Oktober, ab 16.30 Uhr im Little Tokio, Speckmannstraße 13. Weitere Interessenten sind eingeladen.